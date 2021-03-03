Скрипник: Не хочу сказать, что мы хотели обыграть Верес малой кровью

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды в 1/4 финала Кубка Украины над "Вересом" (2:1).

– Мы добились победы, ставили это перед собой. Понимали и ждали, что будет очень тяжелый матч после тех эмоций, которые были три дня назад. Мы играли в Киеве, потом перелет сюда. Команда, которая готовилась на этот матч, свежая. Психологическое и моральное давление было.

Мы рады, что прошли, в Кубке всегда только один победитель есть. На этот раз победителем с поля ушли мы.

- Вы сделали 5 замен по сравнению с матчем против "Шахтера". Довольны тем, как провели ротацию?

– Не хочу сказать, что мы хотели выиграть малой кровью. Люди, которые мало играют или сидят у нас, они такие же игроки "Зари", которые тоже решают задачу по выходу в следующую стадию турнира, что мы и добились. Мы не ждали спокойной игры, все было на нервах. Мы рады, что выиграли в конечном итоге.

- Прокомментируйте момент с пенальти. Был ли фол со стороны Юрченко?

– В руку попало – нам многое так ставят. Это сейчас нормальная практика. Но мы вернулись в игру, забили, старались выиграть, выиграли. Завтра начнем готовиться к следующему матчу. Очень тяжелая встреча, но надо побыстрее восстанавливать силы, в воскресенье уже матч чемпионата, мы так же не хотим там сбавлять обороты.

- Иванисеня забил во втором матче подряд. Что говорите ему?

– Ничего не говорю. Он молодец. Когда он идет на стандарты, это боевая единица, которая может решить исход. Это и получается, мы довольны. Недовольны, что не так часто, как хотелось бы.

- Насколько сложным было поле?

– Поле нормальное. Я вижу, какие большие сугробы лежат по бокам. Большой комплимент работникам поля, которые старались изо всех сил его подготовить. На то время, что мы сейчас играем, – нормальное поле.

- Матч с "Шахтером" забрал много сил. Не успели эмоционально восстановиться?

– Вы задали вопрос и на него же ответили. Через два на третий играешь – конечно, тяжело. Никто не умаляет наши заслуги и соперника. Мы ставили цель пройти дальше и добились этого.