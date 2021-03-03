Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен.

Оба наставника бросили в бой практически основные составы, дав понять, что четвертьфинал Кубка - это уже не место для экспериментов. Из интересного у хозяев: место в воротах занял Бойко, а Кендзёра, которого в текущем сезоне Мирча Луческу использует чаще всего (более двух тысяч минут со старта сезона) получил возможность отдохнуть. У гостей, как мы и прогнозировали в анонсе встречи, в заявку не попали Чурко с Кравченко, но им замена нашлась в лице Данфа и Золотова соответственно.

Статистика не всегда отображает то, что происходит на поле. Но один удар в створ на две команды за 45 минут - очевидный показатель, что футбол был не очень яркий. Складывалось ощущение, что обе команды при мыслях об атаке очень часто оглядывались назад, остерегаясь пропустить голевую атаку на свои ворота. Такая тактика тоже имеет право на жизнь, ведь Кубок состоит из одного матча и нет дистанции или хотя бы второй игры, чтобы отыграть дефицит.

Киевляне, такое ощущение, вообще весь первый тайм прицеливались к воротам соперника, два последних матча у которого не смогли выиграть. Вспоминаем, что до перерыва неплохо пробивали из тяжёлых ситуаций Цыганков (метров с пятнадцати с разворота) и Караваев (слёту с правого края штрафной) - рядом с правой стойкой.

Лучшим эпизодом тайма стал угловой на ворота "Динамо" (киевляне до перерыва вообще не заработали ни одного стандарта от флажка): Петров выиграл единоборство у Сироты и протыкал мяч в направлении рамки, после рикошета от того же Сироты снаряд летел в левую "шестёрку", но Бойко доказал, что в резерве свои скиллы не растерял, вытащив тяжёлый мяч.

Худший эпизод тайма: травма Цыганкова, который в прямом смысле на ровном месте потянул мышцу и досрочно покинул поле. Думается, нет необходимости лишний раз говорить, что без Виктора и в борьбе за титул, и в схватке против "Вильярреала" будет крайне тяжело.

Во втором тайме скорости стали выше, а эмоции - острее. Причём, последнего не всегда в положительном ключе. В середине 45-минутки в патовую ситуацию себя загнал арбитр Шурман, когда сперва показал жёлтую в менее очевидном эпизоде де Пене, а спустя две минуты у рефери дрогнула рука дать уругвайцу более явное второе предупреждение. Но не побоялся "Дениска" отправить на трибуны Руслана Костышина, который очень удивился, почему Карлос остался на поле.

За жёлтыми и фолами у команд начала теряться структура игры. Особенно это касается "Колоса", разрывы сзади которого уже не позволяли держать подальше от штрафной соперника. Так пришли несколько фланговых прострелов от Караваева, когда никто из его партнёров не замкнул. Так же возник стандарт, из которого Шапаренко едва не закрутил снаряд в левую "девятку". Так же пришёл заброс за спины защитникам от Сидорчука, когда нули на табло для ковалёвцев спас только выход к линии штрафной Волынца. Так дважды пробивал Беседин с зоны правого полусреднего по диагонали мимо.

Последняя деталь очень важна. За полтора часа чистого игрового времени Киев ни разу не пробил в створ. "Колос" сыграл не намного зрелищней - одно попадание в семиметровые ворота. Плюс Леднев в дополнительные минуты с двух дальних штрафных пробивал в створ.

В овертайме всё шло на тоненького. Это был тот случай, когда каждый удар мог стать роковым. Но опять же: удары были, однако не в створ. Где-то перебивали рамку, где-то, например, Жерсон головой просто почесал мяч головой, не направив его в направлении рамки. С такой точностью серия пенальти обещала получиться интригующей.

Киев больше владел мячом и создавал моментов, но не бил в створ. Как в таком случае рассчитывать на победу? Дисциплинированная игра "Колоса" позволяла ковалёвцам удерживать нули минуты до 75-й, а дальше "Динамо" может проявлять претензии только к себе. Но победителей не судят.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Киев. НСК "Олимпийский". 3 421 зритель

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен.

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 115), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Богдан Леднев 68), Виктор Цыганков (Жерсон Родригес 25), Виталий Миколенко (Александр Тымчик 115), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 96)

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Павел Ореховский 82), Денис Антюх, Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Денис Костышин (Вадим Милько 114), Николай Золотов, Андрей Богданов (Альваро Нгамба Тадэ 90+3), Мамаду Ламин Данфа (Олег Ильин 74), Евгений Задоя

Предупреждения: Карлос Де Пена 63, Жерсон Родригес 75 - Николай Золотов 55, Денис Костышин 72, Андрей Богданов 90+2, Александр Черноморец 100

Серия пенальти:

1:0 - Шапаренко

1:1 - Ореховский

2:1 - Супряга

2:2 - Петров

3:2 - Родригес

3:3 - Милько

3:3 - Леднев (мимо)

3:3 - Задоя (вратарь)

3:3 - Караваев (вратарь)

3:3 - Гавриш (вратарь)

4:3 - Андриевский

4:3 - Ильин (выше)