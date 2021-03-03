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Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен.

Кубок Украины
(8 голосов)

"Динамо" прерывает серию без побед над "Колосом"

Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен.

Фото - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Оба наставника бросили в бой практически основные составы, дав понять, что четвертьфинал Кубка - это уже не место для экспериментов. Из интересного у хозяев: место в воротах занял Бойко, а Кендзёра, которого в текущем сезоне Мирча Луческу использует чаще всего (более двух тысяч минут со старта сезона) получил возможность отдохнуть. У гостей, как мы и прогнозировали в анонсе встречи, в заявку не попали Чурко с Кравченко, но им замена нашлась в лице Данфа и Золотова соответственно.

Статистика не всегда отображает то, что происходит на поле. Но один удар в створ на две команды за 45 минут - очевидный показатель, что футбол был не очень яркий. Складывалось ощущение, что обе команды при мыслях об атаке очень часто оглядывались назад, остерегаясь пропустить голевую атаку на свои ворота. Такая тактика тоже имеет право на жизнь, ведь Кубок состоит из одного матча и нет дистанции или хотя бы второй игры, чтобы отыграть дефицит.

Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен. - изображение 1

Киевляне, такое ощущение, вообще весь первый тайм прицеливались к воротам соперника, два последних матча у которого не смогли выиграть. Вспоминаем, что до перерыва неплохо пробивали из тяжёлых ситуаций Цыганков (метров с пятнадцати с разворота) и Караваев (слёту с правого края штрафной) - рядом с правой стойкой.

Лучшим эпизодом тайма стал угловой на ворота "Динамо" (киевляне до перерыва вообще не заработали ни одного стандарта от флажка): Петров выиграл единоборство у Сироты и протыкал мяч в направлении рамки, после рикошета от того же Сироты снаряд летел в левую "шестёрку", но Бойко доказал, что в резерве свои скиллы не растерял, вытащив тяжёлый мяч.

Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен. - изображение 2

Худший эпизод тайма: травма Цыганкова, который в прямом смысле на ровном месте потянул мышцу и досрочно покинул поле. Думается, нет необходимости лишний раз говорить, что без Виктора и в борьбе за титул, и в схватке против "Вильярреала" будет крайне тяжело.

Во втором тайме скорости стали выше, а эмоции - острее. Причём, последнего не всегда в положительном ключе. В середине 45-минутки в патовую ситуацию себя загнал арбитр Шурман, когда сперва показал жёлтую в менее очевидном эпизоде де Пене, а спустя две минуты у рефери дрогнула рука дать уругвайцу более явное второе предупреждение. Но не побоялся "Дениска" отправить на трибуны Руслана Костышина, который очень удивился, почему Карлос остался на поле.

Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен. - изображение 3

За жёлтыми и фолами у команд начала теряться структура игры. Особенно это касается "Колоса", разрывы сзади которого уже не позволяли держать подальше от штрафной соперника. Так пришли несколько фланговых прострелов от Караваева, когда никто из его партнёров не замкнул. Так же возник стандарт, из которого Шапаренко едва не закрутил снаряд в левую "девятку". Так же пришёл заброс за спины защитникам от Сидорчука, когда нули на табло для ковалёвцев спас только выход к линии штрафной Волынца. Так дважды пробивал Беседин с зоны правого полусреднего по диагонали мимо.

Последняя деталь очень важна. За полтора часа чистого игрового времени Киев ни разу не пробил в створ. "Колос" сыграл не намного зрелищней - одно попадание в семиметровые ворота. Плюс Леднев в дополнительные минуты с двух дальних штрафных пробивал в створ.

Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен. - изображение 4

В овертайме всё шло на тоненького. Это был тот случай, когда каждый удар мог стать роковым. Но опять же: удары были, однако не в створ. Где-то перебивали рамку, где-то, например, Жерсон головой просто почесал мяч головой, не направив его в направлении рамки. С такой точностью серия пенальти обещала получиться интригующей.

Киев больше владел мячом и создавал моментов, но не бил в створ. Как в таком случае рассчитывать на победу? Дисциплинированная игра "Колоса" позволяла ковалёвцам удерживать нули минуты до 75-й, а дальше "Динамо" может проявлять претензии только к себе. Но победителей не судят.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Киев. НСК "Олимпийский". 3 421 зритель
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен.
Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 115), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Богдан Леднев 68), Виктор Цыганков (Жерсон Родригес 25), Виталий Миколенко (Александр Тымчик 115), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 96)
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Павел Ореховский 82), Денис Антюх, Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Денис Костышин (Вадим Милько 114), Николай Золотов, Андрей Богданов (Альваро Нгамба Тадэ 90+3), Мамаду Ламин Данфа (Олег Ильин 74), Евгений Задоя
Предупреждения: Карлос Де Пена 63, Жерсон Родригес 75 - Николай Золотов 55, Денис Костышин 72, Андрей Богданов 90+2, Александр Черноморец 100

Серия пенальти:
1:0 - Шапаренко
1:1 - Ореховский
2:1 - Супряга
2:2 - Петров
3:2 - Родригес
3:3 - Милько
3:3 - Леднев (мимо)
3:3 - Задоя (вратарь)
3:3 - Караваев (вратарь)
3:3 - Гавриш (вратарь)
4:3 - Андриевский
4:3 - Ильин (выше)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (131)
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Gafan777 (Каменка)
03.03.2021 в 21:38
В решающем ударе Колоса от капитана явно договорняк с крысенышем Бойко, я такое только в игре ФИФА видел, чтобы вратарь в тупую в середине остался.
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+2
-15
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AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 21:51
100%, можешь пойти понюхать.
Ответить
+9
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
03.03.2021 в 22:10
По-бырику договорились на языке глухонемых во время разбега
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+6
0
prostors (Вольногорск)
03.03.2021 в 23:40
Это Копанка в договорняк сыграла.
Ответить
+3
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
03.03.2021 в 21:36
А дехто і до серії пенальті не дотягнув...
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+7
-1
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 22:23
А дехто10років тащить рейтинг країни!!!
Ответить
+1
-7
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.03.2021 в 00:11
Рейтинг країни плюс-мінус однаково тащать Динамо і Шахтар, решта команд зрідка туди очки додають... От зараз у ШД 14 рейтингових очок, у ДК - 13,5...
+1
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
03.03.2021 в 21:17
У Гавріша схоже що буде нова шуба
Ответить
+1
-11
Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 22:00
Схоже, в тебе вже є. З кротячого хутра.
Ответить
+8
0
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 21:17
Ця виснажлива епопея ще аукниться ДК в найближчих матчах. Так вимучити основний склад перед ЛЄ не розумно, грати на три фронти для ДК забагато.
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+2
-4
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Харьковчанин (Харків)
03.03.2021 в 21:13
5й постріл Колосу - це що?! Щеб паненку вдрів
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+3
-1
Djon (Киев)
03.03.2021 в 21:11
До уваги всіх, хто кзав, що Динамо ніяке. Тільки що у додатковий час Агробізнес забив Шахтарю.
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+9
0
Gafan777 (Каменка)
03.03.2021 в 21:39
У Шахты вирус от Реала перешел
Ответить
+3
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:03
Печалька, эти все наши гранды!!!
Ответить
+1
-9
osadob07 (жмеринка)
03.03.2021 в 21:12
да,вси верещат шо надо платить за доставку газа,но мы ведь платим тоже за это убогий футбол.а раньше было бесплатно и игра лучше
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+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
03.03.2021 в 20:51
Якщо для Динамо Колос --- стіна, то про Вільяреал можна і не говорити.
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+4
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:01
pink floyd. the wall
Ответить
+1
-7
avatar
waleo (Киев)
03.03.2021 в 21:03
он смотри агробизнес доп время и судейке за вне игры скажи спасибо. даже повтор им стыдно было показать))
+11
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 21:06
100%!
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:09
та мне по барабану этот кубок! главное, чтобы каштру свалил и взяли НОРМАЛЬНОГО тренера, который вправит "звёздам" мозги
0
-11
avatar
waleo (Киев)
03.03.2021 в 21:11
первый пошел - лузерам)))
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:25
Отборочный турнир Евро-2022. Группа 1. Хорватия – Украина – 1:2 Сутон (2) – Педяш (9), Малышко (19) (с) вот это нужно смотреть
+1
-1
avatar
waleo (Киев)
03.03.2021 в 21:09
маленькое уточнение Вил в стену не играет
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:11
а со стеной будет
0
-4
Fancules (Дрогобич)
03.03.2021 в 20:49
Скучно, я в цьому житті хоч колись побачу фінал кубка України без Динамо або Шахтаря
Ответить
+2
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:12
их было аж целых...3!)))
Ответить
+4
-2
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 20:46
Гра на 100% договорняк,чого вартий 5ий удар колоса,,!!!
Ответить
+5
-14
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
03.03.2021 в 20:46
Колгоспний хфутбол на подйомі!
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+5
-5
avatar
Romerik (YNWA)
03.03.2021 в 20:42
Тільки шо подивився відео з серії пенальті... Жесть просто. Ви там не посивіли, вболівальники Динамо. То було епічно..
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+6
-3
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waleo (Киев)
03.03.2021 в 20:46
Бойко с отпуска вышел)))
Ответить
+5
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 20:38
Смотрю тут 73% де.би.лов пишут, что Дмнамо никакое ибо не забило селюкам. Тупицы вы дурные, Колос сильная команда! Представитель Украины в еврокубках! Крайне неудобная и неуступчивая команда! Дисциплинированная, выносливая, жёсткая! И пофиг, что они из села! Денег в клубе хватает, стадион новый, все отлично! Да вы вообще видели то село? Это не село, а мини Швейцария! Короче иди.оты вы все(73%) необразованные, ничего вы в футболе не понимаете и умеете только вешать ярлыки! А Динамо браво! Боролись до конца, гнули свою линию, шли вперёд! Силы хоть и потратили, но зато сколько классных эмоций получили! Отдельное спасибо Бойко! Всех фанатов Динамо с победой, вечер удался!)
Ответить
+15
-11
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Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 20:42
це для фанатів Карпат схоже: якщо команда сільська чи з невеличкого містечка, значить слабка...хвора логіка
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+6
-3
Djon (Киев)
03.03.2021 в 20:42
З перемогою! Дуже цікава, напружена гра була.
Ответить
+7
-5
avatar
waleo (Киев)
03.03.2021 в 20:45
уточнил бы - украинская мини Швейцария) Да, остальным в пример.
Ответить
+7
-1
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 20:32
От тут до речі згадати Селезньова.
Ответить
+2
-5
kristi (Kyiv)
03.03.2021 в 20:30
Админы, в заголовке опечатка, исправьте! Они пробили не стену.
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+2
-4
alex 66 (Кременчуг)
03.03.2021 в 20:30
Гавриш должен убиться о стену-позорник...так бить важнейший пенальти
Ответить
+1
-1
shat (киев)
03.03.2021 в 20:26
конченые уроды , продолжают позорить Динамо . выродки кривоногие
Ответить
+6
-17
Djon (Киев)
03.03.2021 в 20:30
Ти хто? Блазень убогій.
Ответить
+9
-7
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.03.2021 в 20:17
В это время Шахтёр с первой лигой ещё мучают. Ещё и арбитры не защитывают мяч а супер каналы даже нормальный повтор не показали. Интересно по чем вар арбитр определял был ли офсайд. Вангую если б стороны были разной ситуации мяч бы защитали.
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+16
-2
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Maldini (Киев)
03.03.2021 в 20:15
Команда из села Ковалёвка-БРАВО!!!Динамо не заслужило победы!Какой позор!Стыдно должно быть футболистам Динамо!Во втором тапйме,а первый не видел,не было ударов по воротам,опасных моментов и вообще!!!Мы должны радоваться,что в Украине есть команды!Колосу,тренеру и его игрокам,не взирая на пенальти-ТОЛЬКО ПОБЕД И УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ!Это НАША команда,В НЕЙ НЕТ НЕГРОВ, И Т,Д! ДИНАМО ДОЛЖНО БЫТЬ стыдно И ЛОБАНОВСКИЙ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ РАЗ 7 В ГРОБУ!Луческу гэть с Динамо!!!
Ответить
+7
-31
kristi (Kyiv)
03.03.2021 в 20:23
вроде бы все правильно написал, наверное тебя минусуют за НЕГРОВ)
Ответить
+4
-15
Djon (Киев)
03.03.2021 в 20:28
Ти блазень, не більше того. З твого зору Колос заслужив перемогу? Ні не заслужив. При равних можливостях все вирішила серія пенальті. У Колоса не було негрів? Ти зовсім сліпий? Тобі самому повинно бути стидно - вболювальник Динамо з нвком Мальдіні. Йди за своїх макоронних вболювай.
Ответить
+15
-5
kristi (Kyiv)
03.03.2021 в 20:36
Хотілося б вірити що рівні можливості це про 1/8 Ліги Європи. Вам має бути соромно, ви ж з Києва. Тож це рівень Ковалівки чи Вільяреалу?
+2
-8
avatar
waleo (Киев)
03.03.2021 в 20:34
ультрас подтянулись
Ответить
+3
-1
Comment06 (Украина)
03.03.2021 в 20:15
Колос сыграл здорово, на равных и был также достоин победы. Динамо разочаровало прежде всего игрой. Без Цыганкова все стало прямолинейно и предсказуемо, а второго игрока хотя бы его уровня в Динамо просто нет. Создаваемые опасные моменты мгновенно разрушались бездарными ударами (Караваев, Сидорчук, Беседин, Жерсон). Вытащили счастливый билет в лотерее пенальти, но как быть в 1/8 ЛЕ? Ведь Вильярреал далеко не Колос!
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+9
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2021 в 20:33
Так дійсно, в цій грі і мабуть завжди, Колос -це команда костоломів Самі нічого створити не можуть , але валять, як тільки можна. Це ж требе так грати в футбол. А Деніска ні пари з вуст. Один тільки приклад у другому таймі Де-пену грубо збивають і нічого, а коли може й порушення не було, Де-пені жовта. Ох і футбол.
Ответить
+5
-4
Golfik25 (Киев)
03.03.2021 в 20:11
Заслуженная победа, хоть и потная и валидольная. Колос, только в первом тайме, что-то показывал, во втором тайме, поставили 2 автобуса и начали играть на Доп время и пенали. Играть не умеют, но костоломить и ставить автобус ничего не могут. Тренер колоса, телка истеричная, не зря его выгнали, гнилая псина как и вся его команда. Отдельный респект Бойку, монстр))
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+17
-9
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.03.2021 в 20:18
Ссорян, случайно тбе"+" поставил. Заслуженная победа-это шедевр)))
Ответить
+9
-9
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 20:27
Заслуженная победа Динамо! У Колоса кроме самоотдачи и дисциплины - ничего!
+6
-6
pilips111 (Чернигов)
03.03.2021 в 20:41
Бойко монстр? Он шизофреник с крысиной мордой.
Ответить
+5
-5
Леонід Скачков (Рівне)
03.03.2021 в 20:11
Як я ненавиджу цей колгосп,аби ви тільки знали....Браво,що Динамо змогло переграти Головного Агронома!Все можна було б пробачити...Брюгге,Ювентус,Вільяреал,але тільки не колгосп.!"!!!
Ответить
+12
-8
kristi (Kyiv)
03.03.2021 в 20:20
пере-що? 120 хвилин 0-0 )))
Ответить
+3
-4
аалекс ( Крым)
03.03.2021 в 20:11
Динамо с победой. Колос - Бойцы. Бедный Костышин, как он переживал.
Ответить
+7
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
03.03.2021 в 20:07
КАПЕЦЬ! Легенда України і не тільки вчергове не може виграти у "сільської команди" А перебігати у такому важкому графіку не її траса! Можна багато розповідати про прогрес команди під керівництвом Лу... який дійсно Є, але і далі вигравати за рахунок боротьби та бігу у команд в декілька разів "дешевше"...
Ответить
+10
-9
osadob07 (жмеринка)
03.03.2021 в 20:07
да,читаю коменты ,и вижу,что всё таки есть люди, адекватно оценивающие игру О ВЕЛИКОГО ДК,и МУДРЕЙШЕГО ибн ЛУЧЕСКУ.Великая
Ответить
+8
-9
Мистер Блин (Хмельницкий)
03.03.2021 в 20:42
о, мудрейший из экспертов, тебе сидеть сейчас в студии где-то на одном из каналов... ты хоть знаешь, что означает слово "ибн" раз так легко его применяешь? я уже не говорю о криватой орфографии!
Ответить
+2
-1
osadob07 (жмеринка)
03.03.2021 в 20:58
та не психуй ты
+1
-4
Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 21:56
Прокоментуй "виграш" шохтьора у Агробізнеса.
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+2
0
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Rezerf (Чернігів)
03.03.2021 в 20:07
Лєднєву треба ще більше тату набити. Може по м'ячу буде влучати як слід.
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+9
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
03.03.2021 в 20:06
ДК виграло але циган програв. для чого виставляти основу, щоб вони бігали 120 хв?
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+8
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
03.03.2021 в 20:43
певно для того, щоб виграти цю гру і вийти у наступний раунд кубка)
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+3
-1
creazione (Киев)
03.03.2021 в 20:06
Привет тебе тренер Костышин от футболиста Селезнёва!
Ответить
+10
-10
creazione (Киев)
03.03.2021 в 20:04
Привет, тебе тренер Костышин от футболиста Селезнёва!
Ответить
+9
-11
avatar
Rezerf (Чернігів)
03.03.2021 в 19:59
Динамо, уся Укрвїна опладує стоячи!!!
Ответить
+13
-12
osadob07 (жмеринка)
03.03.2021 в 20:08
чему аплодировать,уважаемый,убогой игре?
Ответить
+5
-10
avatar
Rezerf (Чернігів)
03.03.2021 в 20:11
Це був сарказм, поважний.
+10
-7
osadob07 (жмеринка)
03.03.2021 в 20:26
та не я серьёзно
Ответить
0
-1
Salming (Полтава)
03.03.2021 в 19:58
Замочили засуху!
Ответить
+11
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 19:58
Хотя я и не люблю Бойко, но сегодня он красава!
Ответить
+12
-2
kristi (Kyiv)
03.03.2021 в 19:56
Нененене, ребята, ну не стену, дно же!
Ответить
+5
-10
avatar
satellite (Харьков)
03.03.2021 в 19:56
Снова еле,еле Динамо ....... Убогое ,Динамо. Браво,Колос!!!
Ответить
+10
-24
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 20:20
Яке браво? Самі не грали і ДК не давали. Розвели автопарк бронебійний.
Ответить
+5
-4
Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 20:22
А що там металіст? На якій стадії кубка грають?
Ответить
+4
-5
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 20:28
Яке браво?
Ответить
+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2021 в 20:35
Подивися краще, як шахтьор Бразилія на 70 хв. громить який агробізнес, а потім будеш варнякати.
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+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 19:55
Тфу ты. ... днище, есть днище!!!
Ответить
+8
-21
Wertu098 (8-2 -красота)
03.03.2021 в 19:56
Согласен,агробизнес возит днище..пхахаха
Ответить
+23
-9
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 19:58
Кому нужна твоя никчемня и поганая жизнь, днище... Лети на х-й птичка дурная.
Ответить
+10
-8
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.03.2021 в 20:15
Андрюшафак, ты очень невоспитанный мальчик, твоя попка требует наказания.
+5
-7
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AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 20:24
shtrunc, язычком своим шаловливым... соседа можешь отлизать.
+3
-5
Salming (Полтава)
03.03.2021 в 19:59
Какая самократика!
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+3
-9
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Ігор Холост (Львов)
03.03.2021 в 19:54
А мені Колос зовсім не шкода, профукали все що мали...
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+12
0
Одіссей (Донецьк)
03.03.2021 в 19:54
Призрак Жеки Селезнева выбрыкнул ....а счастье было так близко. И последний пеналь бьет Жека и ... но это совсем другая история. Классный матч ...Динамо с победой.
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+18
-3
Po4eson (Одесса)
03.03.2021 в 19:54
Колос очень понравились. Дисциплина и терпение. Мастерства не хватает только. А Динамо нужно что то делать с креативом, да и защитой. Вильярреал моменты забьет, а Колос их создавал.
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+8
-4
Lion Killer (Львів)
03.03.2021 в 19:53
Гавриш, Гавриш..... Куди ж ти лупиш, хлопче )))
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+6
-7
LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 19:55
Я здивувався, що Женя Волинець почав гадати. Не гадав би, а кидався строго по м'ячу, як в матчі з Шахтарем, де відбив 2 з 3, переміг би Колос. Динамо знайшли кого ставити пробивати пенальті - Караваєва, прости Господи...
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+5
-2
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Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 19:55
А куди він лупив? Він просто низом покотив по центру. Це Ільїн останній удар влупив у небо, від душі.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 20:04
на тотализатор!))
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+1
-5
pilips111 (Чернигов)
03.03.2021 в 19:52
У Суркиса радости было - полные штаны. Лигу чемпионов выиграли. Еле отскочили. Жаль Колос, должны были забирать победу, реализуй пенальти.
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+10
-19
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 19:53
Колос сами виноваты,3 раза подряд не забили в серии,но Динамо тоже при этом было не супер пупер
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+4
-5
4 the kiev (Kiev)
03.03.2021 в 19:54
что значит должны были, они отскочили , что ДК не реализовало во время игры , вот не пойму такой комментарий с твоей стороны
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+8
-5
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 20:00
Это просто дешевый поганый тролль, ничего умного оно написать не может априори.
+5
-4
Wertu098 (8-2 -красота)
03.03.2021 в 19:57
А что он должен был плакать?..где вы берётесь такие тугодумы??..ааа,с Чернигова,ну понятно
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+5
-3
pilips111 (Чернигов)
03.03.2021 в 20:47
С 8-2 красоты.
0
-3
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 21:16
Поверьте ,не все такие
+2
0
Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 21:56
А где Десна? её болельщики радуются?
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
03.03.2021 в 19:51
Вот это да... повезло. Болельщиков Динамо с победой!!!
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+8
-6
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.03.2021 в 19:51
Колос-шарамыги))) Так бить пенальти.... Но вопрос: помнится мне играл с каким-то великим клубом ШД, так в такой же ситуации как и с де пенкой было и удаление и пенальти. Не помню с кем он играл.
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+4
-8
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Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 19:50
Шкода Колос. Але самі винні. Мати 2 удари поспіль, щоб виграти і не реалізувати жодного. Особливо вбило виконання Гавриша: так бездарно по центру низом бити вирішальний удар. Бойко вже падав у правий кут і якби трохи підняв м'яч би забив. Для чого йому взагалі було давати бити, не розумію, він останнім часом маже, все, що може. Руху в останній грі теж не забив. А в Ільїна просто нерви не витримали, от і запустив у небо.
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+6
-5
LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 19:52
До речі Мисак тоді відбив удар Гавриша по реакції, не навгад, я переглядав повтор.
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+1
0
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Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 19:56
І що ти цим хочеш сказати?
0
0
LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 20:02
Що гадати це дурна затія, ну і Мисаку треба стояти до кінця сезону, Бандура слабкий
0
0
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Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 20:44
До чого тут це?
0
0
Algrab (Костопiль)
03.03.2021 в 19:50
Дааа, серія пенальті ще той цирк була...
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+8
-5
LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 19:49
Динамо вітаю з перемогою. Вкотре відзначу Волинця. Якби не гадав в серії пенальті, міг би відбити і більше ударів. Бойко, до речі, теж. Ну і ніхто не сумнівався, що Караваєв не заб'є.
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+9
-2
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Rezerf (Чернігів)
03.03.2021 в 20:03
А у Лєднєві?
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 20:22
Теж. Він не забив пенальті ФК Львову свого часу.
0
0
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 19:49
Надо Мирче что то придумать на матч с Вильярреалом
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+5
-4
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.03.2021 в 19:53
Ничего он не придумает, чемодан-вокзал...
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+7
-14
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AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 20:01
"чемодан-вокзал" - это твоя жизнь
+5
-6
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 20:12
кукарекаешь тут только ты, если что то не так иди к черту в свою рашку пи д ра шку
+5
0
Oлeкcин (Н.)
03.03.2021 в 19:53
Проще и дешевле - даже не ехать.
Ответить
+6
-13
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.03.2021 в 19:55
Точно)))
+4
-9
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 19:56
опа алексин, пшов накуй ,сепар епучий
+12
-5
Algrab (Костопiль)
03.03.2021 в 20:07
п н х , сєпари...
+8
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.03.2021 в 20:10
петухи-патриоты закукарекали.
+5
-9
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 20:27
shtrunc, петух у тебя в зеркале, поздоровайся с ним, дешевка поганая.
+4
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2021 в 20:28
Обрезанный, не пищи...
+5
-3
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 19:48
Какой тут Вильярреал,когда игра с Колосом дается во все тяжкие?
Ответить
+10
-13
4 the kiev (Kiev)
03.03.2021 в 19:53
видно , что ты с футболом на Вы, игра реально приятная, не стоячая , то что не реализовала моменты, это плохо, но такие игры приятно смотреть, и почему все привыкли если игра не с ШД то это хлам , сейчас много достойных команд стало, футбол не стоит на месте!
Ответить
+8
-1
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 19:54
Я кротов не поддерживаю и не поддерживал,я хочу чтобы наша страна доминировала в еврокубках и там старались все клубы
+2
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
03.03.2021 в 19:55
100%
+1
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
03.03.2021 в 19:48
Интересный матч. Динамо поздравляю с победой.
Ответить
+12
-7
efim423 (odessa)
03.03.2021 в 19:48
караваев дно , максимум уровень второй половины таблицы
Ответить
+10
-10
LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 19:50
Пора в першу лігу йому. В Динамо нема чого робити таким футболістам.
Ответить
+7
-5
SD123 (Ясиноватая)
03.03.2021 в 19:47
есть фото судьи в новой шубе?
Ответить
+7
-24
Djon (Киев)
03.03.2021 в 19:48
Ні, у нього труси з кротячих шкурок.
Ответить
+19
-11
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 19:51
ахах))) насмішив
+12
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
03.03.2021 в 19:54
З кротячиз шкурок труси у Каті мозоль))))
+12
-3
Djon (Киев)
03.03.2021 в 19:47
Дякую Динамо за перемогу! Дякую Колосу за цікаву гру!
Ответить
+20
-9


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