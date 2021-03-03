Агробизнес - Шахтер 1:0. Время верить в чудеса

Все знают историю Давида и Голиафа. Молодой Давид, будущий царь Иудеи и Израиля, сумел победить потомка великанов Голиафа, имея в своем арсенале лишь пращу. После этого, очень часто битвы/матчи/бои/встречи/противостояния/дуэли явного фаворита и аутсайдера любят сравнивать с историей из Ветхого Завета. Сегодня - один из таких случаев. Лидер Первой лиги "Агробизнес" номинально на своем поле (игра проходила в Киеве) принимал "Шахтер". Донецкий клуб, проиграв в воскресенье "Заре", не имел право на ошибку. Двух осечек чемпиону не прощают.

Составы команд были практически полностью предугаданы нами еще в анонсе. Александр Чижевский не стал экспериментировать, сделав ставку на схему 5-4-1, которая принесла команде успех в матче с "Ворсклой". А вот Каштру дал отдых основе, выпустив с первых минут Пятова, Болбата, Хочолаву, Фернандо и Судакова. Интересно, что Бондарь снова пролетел мимо старта. Причина такого игнора остается неизвестной. Вероятно, дело в не лучшей форме центрбека.

Узнав, что первый тайм закончился без голов от обеих команд, какой вывод сделали бы вы? Вероятно, что "Агробизнес" окопался у своей штрафной, устроил "Сталинград", отбиваясь каждую минуту первой половины. Почти. "Шахтер" действительно владел территориальным преимуществом (а могло быть иначе?), вот только по совокупности моментов сегодняшний Давид не уступал. Команда из Волочиска имела несколько подходов к штрафной и в штрафную, но где-то Болбат успевал заблокировать удар Семенюка, где-то после невнятных действий Пятова пробивал мимо Дидык. А наиболее реальный шанс имел Петров, который без особых проблем продавил Антонио и вышел на свидание с голкипером. После этого форвард пробросил мимо капитана "горняков", но сделал это чуть сильнее, чем требовалось, позволив Кривцову спасти свою команду. Опаснее момента в первой половине не было ничего.

"Шахтер", как мы успели сказать, владел территориальным преимуществом, но редко тревожил голкипера "Агробизнеса". Можно вспомнить удар Фернандо на 19-й секунде, а также выстрел Патрика с линии штрафной. Куда более реальный момент Алан упустил в начале второй 45-минутки. Началось все с атаки "горняков", кульминацией которой стал выход Соломона на свидание с Мозилем, а также падением израильтянина. После этого Манор увидел перед собой желтую карточку - судья разглядел нырок. Но на повторе отчетливо было видно, что голкипер "Агро" таки коснулся вингера "горняков". ВАР помог восстановить справедливость - пенальти. Как и мы говорили вышел, у мяча оказался Патрик и пробил он на двоечку. Вратарь хозяев не просто справился с ударом. Он намертво его зафиксировал.

Думаете, это конец эпизода? Не торопитесь. Мозиль решил дальним ударом сразу же начать атаку своей команды, круглый долетел до единственного форварда "Агробизнеса", который сумел подработать мяч и пробить мимо Пятова - 1:0. Однако очень скоро точный удар команды из Волочиска был отменен. Нам не показали ни одного нормально повтора, но арбитры разглядели офсайд у Петрова, который чуть рано выбежал со своей половины поля. Не будем говорить, что судьи были сегодня на стороне Голиафа, но ситуация интересная. Хотелось бы увидеть внятный повтор с нужного ракурса.

"Шахтер" прибавил. Гостям помогли замены, после которых на поле появились Тете и Майкон. Второй укрепил центр (не справлялся Антонио), а первый усилил команду впереди. Именно 14-й номер имел несколько опасных моментов, когда наносил удары из-за пределы штрафной соперника. Но ближе всех к голу был Дентиньо, который также вышел на поле в середине матча. После подачи Тете со стандарта (снова он) форвард "Шахтера" отклеился от оппонента и пробил головой в перекладину. На это нашелся ответ и у "Агробизнеса", который подсел во второй половины второго тайма. Опасный штрафной, который был назначен после фола Хочолавы, пытался завершить Семенец - пробить не пробил, но после касания мяч предательски для хозяев облизал штангу. Шла вторая компенсированная минута.

Говоря откровенно, не верилось, что хозяева смогут дать бой еще и в овертайме. Сегодня они играли свой первый официальный матч в 2021-м году, в то время, как соперник был в тонусе, проведя уже пять игр зимой. Но человек может только предполагать. "Агробизнес" повел практически сразу. Центр поля и оборона "Шахтера" решили вздремнуть, чем воспользовался Бойчук, который вывел на пространство Семенца - форвард реализовал буллит, пробив мимо Пятова. Вы до сих пор не верите в чудеса?

"Шахтер" окупировал штрафную соперника. Еще при счете 0:0 на поле появились Тайсон и Марлос, которые должны были морально добить соперника, показав, какие запасные у соперника. Но "Агробизнес" держался. Где-то гостям не хватало точности, а где-то чудеса на ленточке демонстрировал Мозиль. А потом Давиду помог Давид... Хочолава, который ослабил оборонные редуты Голиафа. Грузинский центрбек получил вторую желтую карточку, которая сразу изменила цвета на красную - "Шахтер" остался в меньшинстве, что стало приговором. "Горняки" так и не нашли ключ к обороне соперника. Теперь вы точно верите в чудеса.

Вряд ли у Луиша Каштру и футболистов найдутся оправдания, а даже если они смогут их придумать и озвучить, особого значения в этом всем не будет. Сейчас можно и нужно поздравлять "Агробизнес", который за 115 минут игрового времени заслужил уважение любого нейтрального зрителя. Давид победил Голиафа. И уже не впервые в истории.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Максим Чертоляс (Херсон)

Агробизнес - Шахтер 1:0

Гол: Богдан Семенец 96

Агробизнес: Олег Мозиль, Владислав Шаповал, Дмитрий Юхимович, Руслан Черненко (Игорь Бойчук 81), Артур Думанюк, Игорь Курило, Николай Когут (Евгений Немтинов 94), Роман Дидык, Юрий Романюк (Иван Когут 65), Сергей Петров (Богдан Семенец 81), Сергей Семенюк (Виталий Груша 65)

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Майкон де Андраде 64), Виктор Корниенко, Манор Соломон (Тайсон 91), Алан Патрик, Сергей Болбат, Георгий Судаков (Марлос 91), Евгений Коноплянка (Тете 64), Фернандо дос Сантос Педро (Дентиньо 73)

Предупреждения: Руслан Черненко 25, Олег Мозиль 51, Владислав Шаповал 67, Роман Дидык 88, Артур Думанюк 91 - Георгий Судаков 35, Давид Хочолава 90+1, Давид Хочолава 109

Удаление: Давид Хочолава 109

Нереализованный пенальти: Алан Патрик 52