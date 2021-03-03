  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Агробизнес - Шахтер 1:0. Время верить в чудеса
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес - Шахтер 1:0. Время верить в чудеса

Кубок Украины
(14 голосов)

В этом матче было все

Агробизнес - Шахтер 1:0. Время верить в чудеса

Фото - ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Все знают историю Давида и Голиафа. Молодой Давид, будущий царь Иудеи и Израиля, сумел победить потомка великанов Голиафа, имея в своем арсенале лишь пращу. После этого, очень часто битвы/матчи/бои/встречи/противостояния/дуэли явного фаворита и аутсайдера любят сравнивать с историей из Ветхого Завета. Сегодня - один из таких случаев. Лидер Первой лиги "Агробизнес" номинально на своем поле (игра проходила в Киеве) принимал "Шахтер". Донецкий клуб, проиграв в воскресенье "Заре", не имел право на ошибку. Двух осечек чемпиону не прощают.

Составы команд были практически полностью предугаданы нами еще в анонсе. Александр Чижевский не стал экспериментировать, сделав ставку на схему 5-4-1, которая принесла команде успех в матче с "Ворсклой". А вот Каштру дал отдых основе, выпустив с первых минут Пятова, Болбата, Хочолаву, Фернандо и Судакова. Интересно, что Бондарь снова пролетел мимо старта. Причина такого игнора остается неизвестной. Вероятно, дело в не лучшей форме центрбека.

Узнав, что первый тайм закончился без голов от обеих команд, какой вывод сделали бы вы? Вероятно, что "Агробизнес" окопался у своей штрафной, устроил "Сталинград", отбиваясь каждую минуту первой половины. Почти. "Шахтер" действительно владел территориальным преимуществом (а могло быть иначе?), вот только по совокупности моментов сегодняшний Давид не уступал. Команда из Волочиска имела несколько подходов к штрафной и в штрафную, но где-то Болбат успевал заблокировать удар Семенюка, где-то после невнятных действий Пятова пробивал мимо Дидык. А наиболее реальный шанс имел Петров, который без особых проблем продавил Антонио и вышел на свидание с голкипером. После этого форвард пробросил мимо капитана "горняков", но сделал это чуть сильнее, чем требовалось, позволив Кривцову спасти свою команду. Опаснее момента в первой половине не было ничего.

Агробизнес - Шахтер 1:0. Время верить в чудеса - изображение 1

"Шахтер", как мы успели сказать, владел территориальным преимуществом, но редко тревожил голкипера "Агробизнеса". Можно вспомнить удар Фернандо на 19-й секунде, а также выстрел Патрика с линии штрафной. Куда более реальный момент Алан упустил в начале второй 45-минутки. Началось все с атаки "горняков", кульминацией которой стал выход Соломона на свидание с Мозилем, а также падением израильтянина. После этого Манор увидел перед собой желтую карточку - судья разглядел нырок. Но на повторе отчетливо было видно, что голкипер "Агро" таки коснулся вингера "горняков". ВАР помог восстановить справедливость - пенальти. Как и мы говорили вышел, у мяча оказался Патрик и пробил он на двоечку. Вратарь хозяев не просто справился с ударом. Он намертво его зафиксировал.

Думаете, это конец эпизода? Не торопитесь. Мозиль решил дальним ударом сразу же начать атаку своей команды, круглый долетел до единственного форварда "Агробизнеса", который сумел подработать мяч и пробить мимо Пятова - 1:0. Однако очень скоро точный удар команды из Волочиска был отменен. Нам не показали ни одного нормально повтора, но арбитры разглядели офсайд у Петрова, который чуть рано выбежал со своей половины поля. Не будем говорить, что судьи были сегодня на стороне Голиафа, но ситуация интересная. Хотелось бы увидеть внятный повтор с нужного ракурса.

"Шахтер" прибавил. Гостям помогли замены, после которых на поле появились Тете и Майкон. Второй укрепил центр (не справлялся Антонио), а первый усилил команду впереди. Именно 14-й номер имел несколько опасных моментов, когда наносил удары из-за пределы штрафной соперника. Но ближе всех к голу был Дентиньо, который также вышел на поле в середине матча. После подачи Тете со стандарта (снова он) форвард "Шахтера" отклеился от оппонента и пробил головой в перекладину. На это нашелся ответ и у "Агробизнеса", который подсел во второй половины второго тайма. Опасный штрафной, который был назначен после фола Хочолавы, пытался завершить Семенец - пробить не пробил, но после касания мяч предательски для хозяев облизал штангу. Шла вторая компенсированная минута.

Агробизнес - Шахтер 1:0. Время верить в чудеса - изображение 2

Говоря откровенно, не верилось, что хозяева смогут дать бой еще и в овертайме. Сегодня они играли свой первый официальный матч в 2021-м году, в то время, как соперник был в тонусе, проведя уже пять игр зимой. Но человек может только предполагать. "Агробизнес" повел практически сразу. Центр поля и оборона "Шахтера" решили вздремнуть, чем воспользовался Бойчук, который вывел на пространство Семенца - форвард реализовал буллит, пробив мимо Пятова. Вы до сих пор не верите в чудеса?

"Шахтер" окупировал штрафную соперника. Еще при счете 0:0 на поле появились Тайсон и Марлос, которые должны были морально добить соперника, показав, какие запасные у соперника. Но "Агробизнес" держался. Где-то гостям не хватало точности, а где-то чудеса на ленточке демонстрировал Мозиль. А потом Давиду помог Давид... Хочолава, который ослабил оборонные редуты Голиафа. Грузинский центрбек получил вторую желтую карточку, которая сразу изменила цвета на красную - "Шахтер" остался в меньшинстве, что стало приговором. "Горняки" так и не нашли ключ к обороне соперника. Теперь вы точно верите в чудеса.

Вряд ли у Луиша Каштру и футболистов найдутся оправдания, а даже если они смогут их придумать и озвучить, особого значения в этом всем не будет. Сейчас можно и нужно поздравлять "Агробизнес", который за 115 минут игрового времени заслужил уважение любого нейтрального зрителя. Давид победил Голиафа. И уже не впервые в истории.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Максим Чертоляс (Херсон)
Агробизнес - Шахтер 1:0
Гол: Богдан Семенец 96
Агробизнес: Олег Мозиль, Владислав Шаповал, Дмитрий Юхимович, Руслан Черненко (Игорь Бойчук 81), Артур Думанюк, Игорь Курило, Николай Когут (Евгений Немтинов 94), Роман Дидык, Юрий Романюк (Иван Когут 65), Сергей Петров (Богдан Семенец 81), Сергей Семенюк (Виталий Груша 65)
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Майкон де Андраде 64), Виктор Корниенко, Манор Соломон (Тайсон 91), Алан Патрик, Сергей Болбат, Георгий Судаков (Марлос 91), Евгений Коноплянка (Тете 64), Фернандо дос Сантос Педро (Дентиньо 73)
Предупреждения: Руслан Черненко 25, Олег Мозиль 51, Владислав Шаповал 67, Роман Дидык 88, Артур Думанюк 91 - Георгий Судаков 35, Давид Хочолава 90+1, Давид Хочолава 109
Удаление: Давид Хочолава 109
Нереализованный пенальти: Алан Патрик 52

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(14 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (226)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
04.03.2021 в 04:50
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.03.2021 в 04:11
Щось Альошкіна безродного не чуть . Перед матчем Динамо , так бажав Колосу перемоги , що аж на хвильку патріотом України став . Я побажав вболівати за Агробізнес - то наше все ! Мабуть святкує ... Магія стадіону зробила все по справедливості !
Ответить
0
0
prostors (Вольногорск)
03.03.2021 в 23:46
Шахта хотела на одной ноге отыграть, какая то 1 лига, вот и поплатилась.
Ответить
+1
-1
adidas77 (Cумы)
04.03.2021 в 03:41
Сколько матчей в этом сезоне они хотели на одной ноге сыграть? Не смешите! А есть ли у них вторая нога в принципе сейчас? Я лично очень сомневаюсь в этом!
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
03.03.2021 в 23:38
Это нужно было суметь и Шахтер сумел.
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:50
каштру думает: рома - в кармане!))) хитёр луи!)))
Ответить
0
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.03.2021 в 23:21
Может пора Каштру гнать нафиг, момент Сырника настал...?
Ответить
+3
0
Tom Valentine (Bolintci)
03.03.2021 в 23:20
После проигрыша Роме - Каштру на выход.
Ответить
+2
0
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:31
Чому раптом??? Рома фаворит. Задача виграти лє в Шахтаря не стоїть(швидше за все). Більше чемпіонат і вихід в лч напряму.
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
03.03.2021 в 23:00
Шахтар грав з Агробізнесом, але думками був на зустрічі з Ромою. Пізніше спохватився, але було пізно, бізнесмени спіймали кураж і могли в кінці забити більше, якби мали побільше досвіду.
Ответить
0
-9
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:01
Не придумай людям відмазки. В них для цього є зливні бачки.
Ответить
+12
0
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:00
Карма вона така. Супер команда, яка в лч кожного розіграшу виймає регулярно не менше 4 голів від якогось суперника. Ще хтось надіється на фінал лє? 2 рази обіграти Реал, який вийшов з групи з першого місця. В Шахтаря найбільше пропущених. Ви точно наївні про крутість Шахтаря?
Ответить
+10
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
03.03.2021 в 22:56
Нельзя не отметить работу Чижевского в "Агробизнесе", очень толковый и думающий тренер. Сезон ещё не начался, первый матч после сборов, а команда выглядела очень пристойно.
Ответить
+10
0
Геродот (Винница)
03.03.2021 в 22:54
Все все видели. Отвратительная игра отвратительно подготовленной команды во главе с бездарным тренером Каштру. В первом сезоне он выехал на наследии Фонсеки, а во втором - обделался по самое не хочу. Особенно бездарно сыграла защита Шахтера. Кривцов несколько раз чуть не привез себе гол, но за него это "успешно" сделал Хочолава, который и гол себе привез, да еще и в меньшинстве оставил Шахтер. Такого позора болельщики Шахтера давно не переживали. Это же надо - проиграть команде второй лиги, при этом умудрившись за 4 тайма не забить хоть один гол. В общем, пришло время хирургических мер, не так ли Ринат Леонидович? Потому как команда сейчас представляет собой стадо зажравшихся миллионеров, половине из которых (Марлос, Тайсон, Патрик, Дентиньо, Мораес, Пятов) уже давно пора на пенсию, а за многими аренда плачет. Лишь несколько человек имеют перспективу еще заиграть на высоком уровне. Но для этого нужен современный европейский тренер, а не это недоразумение Каштру, которого срочно надо отправлять в отставку, а также солидное пополнение качественными игроками. Иначе в дальнейшем в еврокубках получим перспективу значительно переплюнуть исход двух матчей с Боруссией.
Ответить
+6
-1
oda1979 (Запорожье)
03.03.2021 в 22:55
Уважаемый, роттердама, который с плюсом, уже нет. Новый тренер это хорошо. А новые деньги где взять?
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:00
агробизнес - лидер первой лиги, но это не оправдывает очередной "гений" луи де фюнеса
Ответить
+4
-1
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:04
В Динамо це проходили. Куча икспердів різних тренерів сватало)) зараз Блохіна в Шахтар і все норм)))
Ответить
+4
-1
Po4eson (Одесса)
03.03.2021 в 23:19
Не надо. Даже из мести
+1
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.03.2021 в 23:19
.а вот тут я посмеюсь - согласен, муштра сейчас важнее, чтобы до копчика проняло.
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:31
тайсон в халате а-ля миля - это будет нечто!)))
0
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.03.2021 в 04:00
Лексика , або іменитого бульбаша .
0
0
oda1979 (Запорожье)
03.03.2021 в 22:51
Вечеринка с жёнами Кротов уже запланирована?
Ответить
+11
0
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 22:48
Всё тут правильно произошло .Агрономы наказали кротов,что логично,потому что они паразиты,и наносят ущерб их бизнесу.Все по заслугам.Давно пора .
Ответить
+12
-2
Русланбай (Рівне)
03.03.2021 в 23:33
Тонко підмічено. Дотепно і без матів. РЕСПЕКТ !
Ответить
+3
0
Joyce (Donetsk)
03.03.2021 в 22:46
Агробизнес, с победой! Ну а ШД - полное отсутствие и мотивации, и мастерства у целого ряда игроков, которые могли бы усилить тот же Агробизнес. Хотя не факт, т.к. они выиграли без всякого усиления. Время Тайсона, Марлоса, Мораеса, Дентиньо, Патрика, Пятова, Кривцова, Хочолавы давно уже кануло в лету. Можно, конечно, попытаться побороться с Ромой, ну а дальше что? Спасибо ветеранам, но команда нуждается в перезагрузке! Как говорил Белинский: "Все разумное - действительно; все действительное - разумно (в смысле - логично)".
Ответить
+5
-3
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 23:21
О чем, ты? Наверное не слышал тренера агробизнеса после матча?Так он сказал,что может что-то не получится,и т.д. ,но если футболист не добегает ,убирает ногу в единоборствах и т.д.,этого я не прощаю...Кого из этой ущербной шахты ты можешь предложить по его критериям ,и их ставках в зарплате???Не смешите?Они и на... там не нужны,и за даром, сегодня было показательное выступление,как дисциплина и самоотдача,били пижонов.
Ответить
+6
-1
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 22:40
А в это время в Германии Киль вышел в полуфинал кубка, в 1/8 финала выбил Баварию...
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
03.03.2021 в 22:54
Ну так Киль не Баварию снова дрюкнул, а заштатный рот вайс эссен
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:36
снова спрошу (как и после "игры" с зарёй): никто нигде не читал новости об отставке каштру, а то пока не нашёл?
Ответить
+4
-5
Русланбай (Рівне)
03.03.2021 в 22:41
палка літом коли Луч в ДИНАМО КИЇВ прийшов ,сказала - тренер єто не главноє. Главноє єто система.
Ответить
+7
-1
Русланбай (Рівне)
03.03.2021 в 22:41
палка літом коли Луч в ДИНАМО КИЇВ прийшов ,сказала - тренер єто не главноє. Главноє єто система.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:43
я с первого раза отлично тебя понял
+3
-3
Acsakal (Kharkov)
03.03.2021 в 22:47
До літа допрацює, але Шахтар якщо не дійде до фіналу ЛЄ (а з такою грою - який фінал?), то далі з ним ніхто носитися не буде. Здається, що Каштру взагалі втратив засоби впливу на команду.
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:55
почему для меня это было очевидно давно, а некоторые до сих пор отстаивают его "профессионализм"? настроить команду против интера на "не пропустить" - это одно, обыграть реал - повезло. но это монстры европейского футбола! боруссия гладбах - так влететь??? о чём этот клоун думал? в упл куча ничьих с посредственными командами - это как охарактеризовать?
+2
-1
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:05
Дашу сватають)
Ответить
+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2021 в 23:13
Так, Палкін на санкційному літаку вилетів консультуватися з Ахметовим.
Ответить
+2
-1
ГенриВол (Волочиськ)
03.03.2021 в 22:34
Хлопаки старались. Дякую.
Ответить
+8
-1
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
03.03.2021 в 22:30
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:34
бриллианты? это в ле!))))))))
Ответить
0
-6
alex.belogubko (одесса)
03.03.2021 в 22:29
где эксперты ШД --позорники а АГРО молодцы спустили их на землю --2 проиграша подряд финтите дальше
Ответить
+9
-3
ВиктАн
03.03.2021 в 22:28
И вообще покуй на команду, которую показывают только платные каналы. Раньше хоть по Украине транслировали. Пока ДК показывают, в том числе, на общедоступных это заслуживает уважение. А Шахтар вообще может играть только для Рината Л. вообще до лампочки, кто его клуб и если емусрать на тех кто не может позволить себе смотреть по платному тв, нам тоже .... на него.
Ответить
+13
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 22:25
Как написал тут один человек с юмором - это КАШТРАЦИЯ!!!
Ответить
+15
-1
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
03.03.2021 в 22:34
К сожалению будучи болельщиком ШД , вынужден согласиться. Это каштрированый Шахтёр
Ответить
+11
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.03.2021 в 22:22
Горняки -неудачники сезона...
Ответить
+7
0
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:18
Аааааааа все пропало. Все, капєц)))))
Ответить
+1
-1
ВиктАн
03.03.2021 в 22:21
Ничего удивительного. Лучший тренер Украины, по мнению Палкина, влетел перволиговой команде. Пора снова дать команде погулять.
Ответить
+14
-1
янковский ян (Запорожье)
03.03.2021 в 22:19
Шахтер обыграл реал. Агробизнес вынес шахтер. Получается что агробизнес намного сильнее реала)
Ответить
+15
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
03.03.2021 в 22:29
ну ти і задвинув "вынес" ))
Ответить
+1
-2
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 22:49
А що вже говорити про Менхенгладбах)
Ответить
+2
-1
UA Hero (Chernivtsi)
03.03.2021 в 22:17
1. Поле нікудишнє, це технічна поразка Агробізнесу.2. Погода несприятлива, матч підлягав перенесенню.3. Суддя явно підсуджував проти шахтьорска.4. Гол забитий з відвертими порушеннями: поза грою, гра рукою і небезпечна гра.
Ответить
+7
-7
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.03.2021 в 04:05
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
03.03.2021 в 22:15
Приємно.
Ответить
+11
-1
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 22:52
Ще і як!
Ответить
+4
-1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
03.03.2021 в 22:10
Лично грачу - срна устроил переворот в свою пользу!
Ответить
+8
-1
Comment06 (Украина)
03.03.2021 в 22:04
Нет смысла раскладывать по полочкам и выявлять причины и виновных в поражении недавнего полуфиналиста ЛЕ от перволиговской, без игровой практики, без славной истории и громких имен команды небольшого городка областного подчинения! Сегодня недотренерами и недоигроками известного в Европе украинского клуба с 84-летней историей и славными традициями написана одна из самых позорных, если не самая позорная страница! Порядочные офицеры в таких случаях стреляются, а уважающие себя тренеры подают в отставку!
Ответить
+16
-4
Vlad21
03.03.2021 в 22:09
Каштру вряд ли это сделает. Жадность к деньгам превыше собственного достоинства.
Ответить
+9
-2
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 22:54
Такон же опять на вьюхе начал горбатого лепить шо всьо з@е бись было,просто волну надо переплыть)))
+6
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.03.2021 в 22:09
Про "славні традиції" - це серйозно, чи це такий шахтарівський недолугий гумор? ))
Ответить
+8
-4
Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 22:22
Нехай залишається, це ж так чудово.
Ответить
+5
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2021 в 22:22
Ну навіщо так трагічно говорити за цей шахтьор Бразилія, або і взагалі без племені і роду і шахтьор Донецьк і щахтьор Львів, і шахтьор Харьків і накінець типу шахтьор Київ. Яка там славна історія і для якої країни? Команда просто займає своє місце в першій або і другій лізі, якщо вона себе рахує спадкоємцем шахтаря Стаханов. Просто буквально годину тому деякі так звані кротомани так уже восфаляли Колос і гудили Динамо, яке тільки після пенальті перемогло, і тут бах.... таке чучело.... Так Динамо перемогло, а ці фальки, які збираються виграти лігу Європи, за перемогу в чемпіонаті УПЛ і кубку України навіть мови не було, ну один трофей уже виграли, мабуть так буде із слідуючими.
Ответить
+4
-3
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 22:58
Эффект бумеранга никто не отменял.Шото поутих азарт ихспертов,засунули языки в свои кротячие опы и ,вся проблема в Каштру у них...
+4
-1
чалагач (Киев)
03.03.2021 в 22:01
их обыграла бы и -ф-к Полтава...но видети ли поле на фото было недостаточно зелёное для кротов,потому 0-3 без боя:))) Команда с Волочиска поступили мудрее..
Ответить
+12
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 22:00
Люди! Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно если ее там нет! Это просто магия стадиона Динамо имени В.В. Лобановского!)
Ответить
+19
-3
Djon (Киев)
03.03.2021 в 21:59
А як Шахтар радів одразу після жеребу. Команда з першої ліги. Да ми їм стільки набємо, скільки захотим. Мабуть сьогодні взагалі нічого не хотіли.
Ответить
+16
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.03.2021 в 21:58
Каштру опять скажет это было лучшая игра как после Зари?
Ответить
+16
-7
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.03.2021 в 21:58
Давно пора обновлять команду.НЕ ОДНОГО НОВОГО ФУТБОЛИСТА.когда такое было
Ответить
+9
-10
Dimka26 (Чернигов)
03.03.2021 в 22:09
Шахтер вроде как и так прикупил много новых футолистов в течении последних двух лет
Ответить
+7
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 22:16
Да ладно?? )) у шахтера пол состава это новые. Фернандо, Соломон, Тете, Майкон, Антонио. Только за этих заплатили цену, как стоит 1000 таких Агробизнесов
Ответить
+7
0
тутти-10 (Сумська область)
03.03.2021 в 21:58
Вітання всим вболівальникам Шахтаря, які палко і до нестями раділи після гри Динамо - Колос! Добротна гра. Достойний результат. Грати на рівних з суперникои у 1/4 Кубка України - це достойно! Далі без ШД, але нічого. Буде наступний розіграш. Ноступного року. Може у 1/2 вийдете, якщо поталанить. Адекватним вболівальникам, хоч і "заклятим" це не стосується
Ответить
+13
-3
trey222
03.03.2021 в 21:57
Кубковый день просто потрясающий.Три игры до овертаймов.Две с пеналями.Да и Заря было не просто с Вересом.Уровень команд растёт.Кто-то не хотел увеличения команд в УПЛ.Даёшь 16 команд в УПЛ!
Ответить
+16
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:11
команды, допустим (!!!), будут, а как с полями и прочим?
Ответить
+2
-6
UA Hero (Chernivtsi)
03.03.2021 в 22:18
Без шахтьорска і тебе, дибіла, всі поля всіх будуть влаштовувати...
+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:24
хе.р.0, иди отсоси у первого встречного - займись привычным делом
+1
-6
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.03.2021 в 00:07
Емм, в 90-х якось ж грали вінницька Нива, Темп-Шепетівка чи Борисфен на полях без підігріву і було 16 команд...
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 21:57
Усатого крота Грачева выведите с это й экспертной команды,его не дай бог кондратий хватанет,старыий ведь уже...
Ответить
+17
-1
Vlad21
03.03.2021 в 21:56
Как сказал Игорь Михайлович - "Загнали собаку в будку". Поздравления Агробизнесу, еще раз показали, что Шахтер сегодня уже не тот и его может побеждать любой соперник, даже с низшего дивизиона. Да, Р.Л. Ахметов - нужно уже принимать меры - разогнать этих стариков, заставить молодежь Шахтера работать и "спать" на поле. И гнать, зашедшего в тупик, Каштру. Сегодня он не понимает что происходит с командой и что делать дальше. Все уже знают как играть против Шахтера и даже как его побеждать. Физика Шахтера оставляет желать лучшего, а значит, - нужно гнать поганой метлой тренеров и по физической подготовке. Всех тех давно засидевшихся на "банке" Бразильцев - типа Патрика, Дентинио и подобных, давно пора отправить на вольные хлеба. Но все равно - как говорил В.В. Лобановский - "Надежда есть всегда, - даже когда её нет". Мы всегда болеем за наши Украинские команды, которые играют в Еврокубках. Удачи Динамо и Шахтеру в предстоящих матчах Еврокубка.
Ответить
+11
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.03.2021 в 21:58
...так писал, что у Шахтера кризис - не верили, вот результат....
Ответить
+6
0
Wertu098 (8-2 -красота)
03.03.2021 в 21:54
Днище проиграло селу))..пхахаха
Ответить
+16
-8
Мистер Блин (Хмельницкий)
03.03.2021 в 22:17
якому селу? ти у Волочиську був колись?
Ответить
+6
0
ГенриВол (Волочиськ)
03.03.2021 в 22:26
Чоловяга не знає про що пише. Він у нас точно не був. А вот з "днищем" згідний
+7
0
Wertu098 (8-2 -красота)
04.03.2021 в 00:56
Був,і в підволочиську був,село селом)
0
0
Григорий Листопадов
03.03.2021 в 21:53
Как болельщик Шахтера со стажем(62года) скажу:безвольная,бездарная игра фраеров.Агробизнес МОЛОДЦЫ,выиграли по делу,могло быть и больше еще в основное время.А Парик Петра (он же Алан Патрик) постоянно подводит команду,кенгуру хренов.Где они взяли моду так бить пенальти? В таком разбеге (козлином подскоке) видна неуверенность бьющего.Все поделом,Шахтер с такой игрой победы не заслужил.Агробизнесу удачи,как миним дойти до финала,молодцы,очень хорошая команда.
Ответить
+24
0
aleks68
03.03.2021 в 22:02
а что дальше?кто виноват в бездарной,безвольной игре фраеров?кто и как готовил команду к продолжению сезона?покупка новых футболистов раз в 3 года это нормально?"у нас все линии укомплектованы"-палкин. от незаменимости на поле и получаются такие фраера.в таких случаях всегда виноват тренер.у побед много друзей,а при поражениях -одни сироты
Ответить
+3
-5
Vlad21
03.03.2021 в 22:12
Да, уж - критику не все любят. Ну так играйте как подобает чемпиону, хоть и бывшему.
+2
0
avatar
knmua(Киев) (Киев)
03.03.2021 в 22:32
Усиление? покупка новых игроков? Да один Тайсон за год получает больше, чем стоит весь Агробизнес со всеми потрохами. 60% прав на Тете купили за 15лямов, когда он будет не дорожать, а хотя бы оправдывать вложения? Патрика 10 лет назад купили за 5 лямов, когда играть будет. Думаю Ахметов больше денег не дает, ждет прихода от продажи, да вот только бабло потратили а продавать некого. Хваленый профессиональный менеджемент Шахтера, ты где?
+3
0
Vlad21
03.03.2021 в 22:27
Бить таким "козлячим" подпрыгом пенали, наверное учит Каштру.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:41
у этого дебила вся игра "козлячья", а не только пенали. возомнил себя великим технарём! наш тренер таких сразу на лавку выкидывал, чтобы не подводили команду
0
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.03.2021 в 22:44
...Шахтеру на самом деле столько надо сделать - "мама не горюй", но как пелена на глазах, все верит в "свою" игру. Кстати, история с Динамо повторяется, но там ладно тренеры с молодежью не управились, но здесь то зрелые игроки, ...что, опять "медные трубы" виноваты? Ну а Каштру уже по первым матчам понял - не то Шахтеру надо, ...не то... Брать надо было "сорви голову", а не "перспективного" и зрелого. Тот бы быстро "сдул" пыльцу со "старичков" - построил и привел в порядок сознание "величия"... Очень жаль, что у нас вечно перекос с ведущими командами..., - очень... Поэтому и строится в сознании игра "на везении" у болельщиков, ...жаль...
Ответить
0
0
trey222
03.03.2021 в 21:52
А кто-то не хотел 16 команд в высшей лиге..Даёшь 16команд в УПЛ!
Ответить
+15
-3
Григорий Листопадов
03.03.2021 в 21:58
Да,первая лига в порядке.
Ответить
+8
0
avatar
vava170782
03.03.2021 в 22:32
16 команд нехотіла тільки шахта, бо з меншою кількістю команд можна договоритись. А так повна ...ОПА кротам. АГРОБІЗНЕС ви кращі! !!!
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:46
а когда команды "отваливаются" по ходу сезона - это нормально? нужны боеспособные и материально обеспеченные клубы с нормальными стадионами (полями с подогревом и т.д.)
0
-2
aleks68
03.03.2021 в 21:52
после такого......... нужно уходить. самому. тайсон,марлос,хочолава на выход.ставить срну бесполезно(конспекты от ....... не помогут).искать тренера-германия,италия,испания лет 40.вопрос-плавят они его или нет?пусть ахметов лично возьмётся за команду это не дело палкина. может и бита пригодится.в таких случаях однозначно виноват тренер.распрощались со скалой и шустером.чем каштру лучше?
Ответить
+12
-4
Vlad21
03.03.2021 в 21:59
Хочолава??? - это вам на Каха!!!
Ответить
+5
0
Vlad21
03.03.2021 в 22:02
Да, - пора ихние машины покрошить битой, - как в былые времена!!!
Ответить
+3
-1
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:21
Тайсон і сам хоче тікати. Тільки ж не випускають))))
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:35
бабла он хочет и привилегий в команде и побольше - разве это так трудно понять?
0
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
03.03.2021 в 21:52
З Ворскли зняли скальп, тепер з кротів зрізали шкурку. Хто наступний?
Ответить
+14
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
03.03.2021 в 21:51
Скоро відбудеться Каштрація.
Ответить
+15
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 22:23
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.03.2021 в 21:51
а ведь с Хочолавой недавно продлили контракт...
Ответить
+7
-1
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 22:00
Так это же збс) Ещё не раз напривозит)
Ответить
+6
0
аалекс ( Крым)
03.03.2021 в 22:06
Явно погорячились.
Ответить
+2
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
03.03.2021 в 21:50
Гра двох рівних суперників.
Ответить
+12
-3
avatar
Rezerf (Чернігів)
03.03.2021 в 21:49
Фізподготовка у Агро просто супер! Я вражений
Ответить
+17
-2
Gafan777 (Каменка)
03.03.2021 в 21:46
В принципе по игре видно, что оно им и не надо, шахта думала, что они еще на сборах элементы игры кое какие отрабатывают)
Ответить
+4
-6
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 21:46
я еще в анонсе с прогнозом писал, что если Каштру выставит предложенный состав ( который в итоге и играл), то он будет слишком слабым даже для такого соперника... Хе-хе , хреновые дела у самого мажористого клуба страны, если "диванные эксперты" в комментах в возможностях игроков команды знают больше чем сам тренер этой команды. Но это решение Каштру, он выпустил донных футболеров и он обделался, не они обделались, а он. Потому что его летом погонят с команды, а футболеры останутся ))
Ответить
+5
-2
aleks68
03.03.2021 в 21:54
а зачем ждать лета?сгорела хата гори и сарай
Ответить
+5
-1
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 22:09
если сейчас выгнать каштру и поставить срну это слишком очевидно на фоне слухов и разговоров о том, что каштру сливают ради срны. Палкин так прямолинейно не действует, он хитрожопый. И если сейчас выгонят Каштру, то окажется, что люди его критиковавшие с самой осени , были правы. А донецкие ребята ой как не любят признавать, что кто-то кроме них бывает прав. )))
+3
0
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:22
Неустойка не маленька
0
0
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 21:45
Шото эхсперты вообще не в настроении)))А как слюни летели на Динамо!
Ответить
+18
0
тутти-10 (Сумська область)
03.03.2021 в 21:50
Вони й досі під враженнями від команди, яка легко і невимушено, на класі перемогла дещо слабшу і менш майстерну
Ответить
+11
-1
Po4eson (Одесса)
03.03.2021 в 21:45
Какая нафиг Рома????
Ответить
+12
-1
Vlad21
03.03.2021 в 22:05
Ну как же - а как насчет 5:0 ??? Вряд ли отскочат. Или как с Реалом случайно проскочили???
Ответить
+3
-2
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:23
Чого ж ти дурню, про Менхенгладбах не вспоминаєш?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 23:42
не вспоминаєш? (с) круто! а почему не "не згадуєш"?
0
-1
Gafan777 (Каменка)
03.03.2021 в 21:45
Какая-то хандра от Реала шахте перепала
Ответить
+4
-7
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.03.2021 в 21:44
Кубок Шнобеля Шахтарю!!! )))
Ответить
+11
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:44
Походу сплавили Каштру! Срна станет И.О. чего добьются, хз...... Посмотрим. Но реально надо уходить, дальше нет сил смотреть это......
Ответить
+6
-6
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.03.2021 в 21:44
...ну каков стал футбол!... Шахтер Шахтер! Да и Динамо не лучше. Теперь у агро-команд появилась уверенность, что грандов можно обыгрыивать - уверенность, наше все! Выход прекрасный, Пятов в нулевую ушел. Вот вам подьем по всей линейки. Болельщики сыграли тоже свою роль... Теперь представьте готовность двух наших "грандов", излюбленная манера - недооценка!...
Ответить
+10
-3
gurik (Запорожье)
03.03.2021 в 21:56
Сорян, случайно дизлайкнул, не туда нажал...хотел лайкнуть
Ответить
+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
03.03.2021 в 21:43
А що у віп ложі робила собака довічно відлучена від футболу?
Ответить
+10
-7
Gafan777 (Каменка)
03.03.2021 в 21:47
Це хто там був?
Ответить
0
-2
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
03.03.2021 в 21:47
Це хто?
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2021 в 21:49
Собуцький
+1
0
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 21:49
Собуцький президент Агро
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
03.03.2021 в 21:43
Человеческое уважение этой команде. Не было игры на отбой, дрожаний колен, удержания счета. Молодцы. Нашим крутым клубам та и сборной тоже надо поучиться как настраиваться на иргу с грандами всякими, а так то переволновались та забоялись то еще что-то.
Ответить
+9
0
Golfik25 (Киев)
03.03.2021 в 21:43
Ну что, фанатики Шахтера...обсырали ДК против Колоса?? Ну как вам игра вашей топ команды? Убогие, просто убогие. Напомню, Агробизнес это первая лига. Кстати, играл Агробизнес отлично, намного круче даже того же Колоса. Если выйдут в УПЛ, будут крепким соперником. С победой Агро.
Ответить
+22
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.03.2021 в 21:45
...очень понравился - не робел, гол заглядение....
Ответить
+12
0
Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 21:47
Уже давно говорится, что надо расширять упл до 16 команд. Что в первой лиге варятся команды, которые и в упл шороху могут навести. Но нет, единый пул такое не хочет.
Ответить
+13
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.03.2021 в 23:03
...полностью согласен - футбол явно обострился, пора пользоваться ситуацией...
+1
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
03.03.2021 в 21:43
Це Велика Перемога маленької команди з Великим серцем!!Величезний Респект легенді Карпат - Олександру Чижевському - проста, скромна, інтелігентна людина
Ответить
+19
0
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 21:46
О, Агробізнес вже не село, а ще зовсім недавно інакше співали
Ответить
+3
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
03.03.2021 в 22:09
ніхто не був у Волочиську, тому і називає селом!
+3
-1
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 22:52
Ти не зрозумів...
0
-1
LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 21:49
Легенді, яка Карпати була не потрібною взагалі. Він втримав Карпати в УПЛ, грав фактично як Шумський у Львові і потроху набирав очки. Треба було Санжара і по 6-2 і 4-0 рахунки пішли.
Ответить
+5
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
03.03.2021 в 21:43
- Как прошел ваш сезон?- Нормально, чё.. Два раза чпокнули Реал, вылетели от Агробизнеса. Всё хорошо.
Ответить
+19
-2
Gafan777 (Каменка)
03.03.2021 в 21:48
Это вирус от того же "рыдала ", АЛКОяно помнишь ?
Ответить
+2
-4
sergiy_ya (Умань)
03.03.2021 в 23:25
Тільки ДРОЧНУЛИ ВІД Борусії
0
0
Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 21:43
Ахренеть. Результат шокирует
Ответить
+7
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
03.03.2021 в 21:42
А мені там ще хтось мінуси ставив, коли писав про те, що варіантів проти Роми та Вільяреалу нема з такою грою
Ответить
+6
-6
avatar
Ігор Холост (Львов)
03.03.2021 в 21:42
Ніякий тренер не дасть собі раду з такими гравцями...
Ответить
+2
-3
Русланбай (Рівне)
03.03.2021 в 21:41
На гілці про ДИНАМО КИЇВ спеціалісти диванні , розказували як біло-сині погано грали. АЛО !!! ЦЕ КУБОК !!! Тим більше щей Колос, який завжди рогами впирається. А ще спеціалістидиванні гнали на Маєстро що той основу виставив на 120 хв. Ситідь собі на тих диванах і пийте своє пиво і будьласка МОВЧІТЬ.
Ответить
+15
-2
аалекс ( Крым)
03.03.2021 в 21:41
Я, конечно понимаю, что для ДК и Шахтера, кубок Украины - турнир малопрестижный, но то, как играли сегодня горняки, ни в какие ворота не лезет. При Каштру команда деградирует на глазах, чем скорее Ахметов его заменит, тем лучше для команды. Хочолава - не уровень УПЛ. Агробизнес - МОНСТРЫ. Мои поздравления команде и их болельщикам.
Ответить
+14
-4
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 21:48
ага , турнир настолько "малопрестижный", что только динамо с шахтером и выходят в финал, если не встретятся друг с другом на стадии раньше. Это важный турнир, потому что это трофей, а трофей это понты друг перед другом
Ответить
+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:54
именно "понты"! поэтому для меня кубок - "то таке", но обыграть там дупамо - всегда приятно
+1
-8
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.03.2021 в 21:41
Это еще раз говорит что не столько Динамо играет супер сколько Шахтер на дне.Луческу фартовый тренер
Ответить
+4
-16
LAZ E183 (Рига)
03.03.2021 в 21:41
Це просто неймовірно!!! Браво, Агробізнес! Браво, Чижевський! Якого ж тренера на рівному місці втратили Карпати...
Ответить
+22
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:41
бугага! ну шо, каштру на выход или таки нет?)))) аленятина тупая, которая не может ломать автобусы! смотрим хорватия - украина (футзал. пока 1-2)
Ответить
+4
-8
prostors (Вольногорск)
03.03.2021 в 21:45
А может Агробизнес купить?
Ответить
+3
0
тутти-10 (Сумська область)
03.03.2021 в 21:45
Ні. Нехай працює. Він на вірному шляху
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:59
он меня с самого начала его "деятельности" не устраивал, как и фонсека. были отдельные знаковые победы, но рисунок игры (барсбол, тики-така) надоел ещё при мирче
+2
-7
Мистер Блин (Хмельницкий)
03.03.2021 в 22:02
уже 3-2 ((
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:15
ото ж...
0
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.03.2021 в 21:40
Агробизнес, ты лучший!!! Жаль 4 часа потерянного времени.
Ответить
+4
-5
Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 21:46
Ну да, це ж європейському гранду Агробізнесу програли)))
Ответить
+7
-1
Algrab (Костопiль)
03.03.2021 в 21:40
ого...Каштру- на вихід?
Ответить
+7
-1
тутти-10 (Сумська область)
03.03.2021 в 21:44
Нехай людина працює. Все норм
Ответить
+8
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2021 в 21:45
Кажуть , що Барселона підшуковує заміну Куману...
Ответить
+6
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 21:40
какой же он все таки баран этот ваш Каштру. Он , что мазохист? зачем было выпускать на правый фланг связку Болбат/ Судаков? тем самым он попросту убил креатив на правом фланге, та половина поля была просто мертва. А то как этот Судаков с метра на последних минутах ударил выше это вообще за гранью понимания. Они его в регби нашли, по каким воротам он учился бить?? очередная донецкая "драгоценность футбола" ?
Ответить
+9
0
ts0y (Чернигов)
03.03.2021 в 21:40
ну ничего, еще есть 4-ро суток чтоб придумать норм отмазы и в "Великом Шахтере" в вск все разложить по полочкам)
Ответить
+9
-4
avatar
simargl (Чернигов)
03.03.2021 в 21:40
Каштру, давай до свиданья )))... все эти Хочолавы, Болбаты, Судаковы, Майконы и Патрики тоже с ним за компашку... уже завтра утром Срна главный тренер )))?????
Ответить
+2
-4
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 21:43
Думаю, узнаем минут через 30...
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
03.03.2021 в 21:44
Нет. До конца сезон телодвижений не будет, инфа 100%
+2
-2
аалекс ( Крым)
03.03.2021 в 21:44
После Ромы.
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
03.03.2021 в 21:39
Агробизнес и его болелы, вы молодцы, с победой вас. Мне как болельщику Шахтера не зап.адло вас поздравить с такой важной победой и желаю удачи. Ну а нашим пижонам поделом!
Ответить
+18
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
03.03.2021 в 21:39
А тепер всі кроти що виср*лись на гілці ДК, вперед.
Ответить
+15
-4
avatar
simargl (Чернигов)
03.03.2021 в 21:41
Так самое жуткое , что и ДК б влетело Агробизнесу ...(((
Ответить
+2
-12
недалековідКиева (Біла Церква)
03.03.2021 в 21:44
Молодець, давай ще.
+4
0
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 21:44
Думаю, в полуфинале и увидим)))
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
03.03.2021 в 21:47
Минусуем и ждем полуфинал)))
0
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
03.03.2021 в 22:29
Ха-ха-ха, оце наш шахтарівський хлопець- рубаха.
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.03.2021 в 21:39
ПОЗОР. КАШТРУ физрук.Из Шахтера в форме только Трубин и немного Тете остальные мрак.Хочалава уровень второй лиги
Ответить
+10
-4
Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 21:44
А місяць тому верещали, чому Каштру не номінований на кращого тренера.
Ответить
+6
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.03.2021 в 21:47
в 2020 в тройку он входил
+1
-5
Alex.696 (Немирів)
03.03.2021 в 22:16
В яку трійку? За столом із бухлом?
+2
0
78syava78 (Харьков)
03.03.2021 в 21:39
Выгнать нахрен Каштру. Почему не поставить основу в начале забить пару и потом ставь ког хочешь.
Ответить
+3
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
03.03.2021 в 21:39
А хтось годину тому ржав ще з серії пенальті в попередньому матчі...
Ответить
+12
-3
avatar
Viktor Ivanjvich
03.03.2021 в 21:41
НИКТО НЕ РЖАЛ-РЖАЛИ ТОЛЬКО НЕУЧИ
Ответить
+6
-4
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 21:47
Случайно минус поставил,срян
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:39
Всегда болею за Шахтер, мой любимый клуб!!! Но сегодня в конце матча, хотел чтобы Агробизнес удержал победу!!! Каштру, как человека жаль, он переживает очень, но ему пора быстро уезжать!!!
Ответить
+10
-4
avatar
Romerik (YNWA)
03.03.2021 в 21:42
Ты думаешь Срна это выход? Сомневаюсь... Сейчас многие пошли по такому пути, но для шахтера это путь в никуда думаю. А получилось вот с таких назначений только в Зидана.
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:45
Но его же плавят, а дальше такое смотреть нет сил!
0
-3
avatar
Romerik (YNWA)
03.03.2021 в 21:48
Плавят перед Ромой? Ну хз...
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:01
а кто думал, что реал уложат?))) вот на волевых и с ромой могут разделаться))) а могут и ..., что вероятнее))
+2
-4
Andriy Mironyuk
03.03.2021 в 21:39
Славься, родной «Шахтер»!Всегда изменит тебе -Небо футбольных звезд,Где горит, как Млечный путь,Свет твоих неудач.Припев (2 раза):Для тебя, «Шахтер», минные поля,Для тебя, «Шахтер», ненависть моя,Для тебя, «Шахтер», оловянная медаль.Пусть тебе в чужих сияет городахИ хранит от поражений навсегдаЯркая футбольная ПИ..ДА!!!
Ответить
+14
-7
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 21:40
Цікаво який в тебе діагноз?
Ответить
+6
-5
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 21:41
Дочитай до конца...
+3
-2
avatar
simargl (Чернигов)
03.03.2021 в 21:43
Болельщик ДК )))
+3
-3
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 21:44
я дочитав до кінця
0
-3
Salming (Полтава)
03.03.2021 в 21:41
Это прямо шедевр эпистолярного жанра. Типа "Спасибо жителям Донбасса..."
Ответить
+7
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2021 в 21:41
Скоріше : Всрався родной Шахтер...)))
Ответить
+11
-3
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 21:48
Супер,оставлю себе)
Ответить
+4
0
magnum power (БОМЖ)
03.03.2021 в 21:38
Агро на классе...
Ответить
+8
0
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 21:38
А-А-А!!! ПОЗОРНИКИ. АГРАРИИ ЗАГНАЛИ В НОРУ КРОТОВ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ АГРОБИЗНЕС!!!
Ответить
+17
-3
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 21:38
Але Рому пройдуть)))))))
Ответить
+5
-5
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 21:40
будет очень смешно
Ответить
+2
-2
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 21:45
а знаєш, я не проти
+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 21:44
Куй...
Ответить
+1
-1
avatar
Prideman (Lviv)
03.03.2021 в 21:48
це був сарказм)
+1
-1
Русланбай (Рівне)
03.03.2021 в 21:38
Ну тепер точно сплавляють каштру. ПРФЕСІОНАЛИ
Ответить
+4
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.03.2021 в 21:38
Странно почему Каштру не попал в тройку лучших тренеров. Организаторы явно что то перечудили.
Ответить
+20
-2
efim423 (odessa)
03.03.2021 в 21:38
зато в клубе потанцевали
Ответить
+14
-1
Djon (Киев)
03.03.2021 в 21:38
Браво Агробізнес!!!!!!
Ответить
+15
-3
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
03.03.2021 в 21:38
Бімба
Ответить
+11
-1
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 21:38
Кротодрочеры,как настроение?))))
Ответить
+10
-5
avatar
Romerik (YNWA)
03.03.2021 в 21:37
Не смотрел матч. Мне кто нибудь скажет что это было? Все настолько печально, или просто не пробили автобус? Я в шоке
Ответить
+1
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.03.2021 в 21:39
Да какой автобус. Шахте повезло что счёт не 3:0
Ответить
+10
-2
avatar
Romerik (YNWA)
03.03.2021 в 21:44
Ну я и говорю, что не смотрел матч, вот и придпологаю. Понял, спасибо за ответ всем...
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:40
Все настолько печально
Ответить
+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2021 в 21:40
Нет, просто ещё в конце парочку не пропустили...))
Ответить
+4
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 21:43
все было печально, но даже так, у шахтера была пенка, которую запорол Патрик, был удар Дентиньо в штангу и Судаков с метра не попал в ворота. А в остальном равная игра. Абсолютно равная
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 21:46
патрик - это тормознутое днище!
+1
-6
avatar
Romerik (YNWA)
03.03.2021 в 21:46
Понял вас всех. За матч с Ромой становится страшно...
Ответить
+3
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
03.03.2021 в 21:48
початок гри мало хто дивився, так як додивлялись ОТ Динамо-Колос, а от потім було схоже на автобус, точніше бетон у захисті, але треба віддати належне Агробізнесу, відчувалась тактична чіткість і слідування плану на гру, при перехопленні м'яча пускали своїх в контри, а там пошук шансів... і як тільки сил їм хватило, хлопці набігались здорово)
Ответить
+2
0
Григорий Листопадов
03.03.2021 в 21:55
Все по делу,победа заслуженная!
Ответить
+3
0
trafalgar (Запорожье)
03.03.2021 в 21:37
Шахтер с каждым матчем все больше дно пробивает
Ответить
+17
-1
Salming (Полтава)
03.03.2021 в 21:38
Что не может не радовать.
Ответить
+8
-6
Oлeкcин (Н.)
03.03.2021 в 21:44
Только сепары радуются неудачам Шахтера!
+1
-11
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 21:58
Oлeкcин, ты все напутала, шмарка.
+7
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:37
По ходу, Шахтер даже ФК Двор проиграл бы
Ответить
+9
-2
DesnaUA (Чернигов)
03.03.2021 в 21:40
А где прошлая борзота?)))
Ответить
+7
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:42
Все по факту, если жесть, то чего феерить!
+2
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 21:42
Тфу ты. ... днище, есть днище!!!
Ответить
+5
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:47
Маємо - те що маємо(((((
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 21:47
Два днища
+1
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...