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Чижевский - о победе в Кубке: Выдержали темп, который навязал Шахтер

Кубок Украины
(3 голосов)

Наставник доволен своей командой

Чижевский - о победе в Кубке: Выдержали темп, который навязал Шахтер

ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер " Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал победу своей команды в 1/4 финала Кубка Украины над "Шахтером".

"Эмоций уже не осталось. Основное время, дополнительное – очень сложно на лавке. Мы знали, против кого играем. Но я говорил своим футболистам, что дисциплина бьет класс, я настаивал, чтобы они терпели. Они это сделали. А свой момент мы всегда будем иметь – его и использовали.

Самое главное, что дотерпели, выдержали темп, который навязал "Шахтер". Могли еще забить и пропустить. Я благодарен своим футболистам за выдержку. Только респект.

Герои – вся команда. Не буду никого выделять. Вся команда терпела. Я всегда говорю своим футболистам, что может не получаться, но нужно всегда бегать, потому что нельзя простить, если футболист не добегает или ножку убирает. Не прощу.

Сегодня все выложились, все герои", – сказал Чижевский

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В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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леонид Угринович
04.03.2021 в 12:05
Ну Рома слабее Агробизнеса. Шахтер ее пройдет одной левой.
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+3
0
football_soccer (Украина)
04.03.2021 в 08:44
та какой там темп то был? они пешком ходили и мячик поперек перекатывали. Думаю, в первой лиге у них не будет ни одного настолько инертного соперника, каким был вчера Шахтер.
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+4
-1
zagalex65 (харьков)
04.03.2021 в 07:55
Блин,ну реально ,у меня уже слюна закончилась плеватся на "футбол",который нам втюхивает "шахтер"!ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!
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+5
0


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