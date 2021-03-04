Чижевский - о победе в Кубке: Выдержали темп, который навязал Шахтер

Главный тренер " Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал победу своей команды в 1/4 финала Кубка Украины над "Шахтером".

"Эмоций уже не осталось. Основное время, дополнительное – очень сложно на лавке. Мы знали, против кого играем. Но я говорил своим футболистам, что дисциплина бьет класс, я настаивал, чтобы они терпели. Они это сделали. А свой момент мы всегда будем иметь – его и использовали.

Самое главное, что дотерпели, выдержали темп, который навязал "Шахтер". Могли еще забить и пропустить. Я благодарен своим футболистам за выдержку. Только респект.

Герои – вся команда. Не буду никого выделять. Вся команда терпела. Я всегда говорю своим футболистам, что может не получаться, но нужно всегда бегать, потому что нельзя простить, если футболист не добегает или ножку убирает. Не прощу.

Сегодня все выложились, все герои", – сказал Чижевский