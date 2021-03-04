Шаран: К серии пенальти всегда готовимся за день до кубковых поединков

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал четвертьфинальный поединок Кубка Украины, в котором его подопечные одержали победу в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основное время – 1:1) над СК "Днепр-1".

- Сегодня был настоящий кубковый поединок. Именно в таких проявляется характер, бойцовские качества, воля к победе и терпения. Когда команда осталась вдесятером, очень трудно противодействовать, такой команде, как "Днепр-1". Эта команда стала совсем другой после зимнего перерыва - она ​​совсем не та, которую мы дома победили 4: 1. Сегодня была равная игра.

Так, после удаления мы полностью отдали территорию сопернику, но стопроцентных моментов я не помню. Еще при равных составов Панькив дважды спас. Победа важна для нас в психологическом плане после поражения от "Ворсклы". Еще очень переживал за физическое состояние, но ребята выдержали, несмотря на то, что не было Ковальца. Они сплотились и показали, что мы настоящим коллективом. Очень им за это благодарен, благодарен нашему президенту. И готовимся теперь к следующему поединку в Днепре и ждем жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

- Вы готовились к пенальти?

- Конечно. Мы всегда за день до кубковых поединков готовимся и пробиваем 11-метровые. Вчера мы отрабатывали стандартные положения и в конце каждый бил пенальти. Правда, некоторые не забивали, а сегодня именно они забили. Молодцы. Имею в виду Бондаренко - помню, что он вчера не забил, а сегодня забил.

- Вы уже знаете результаты других матчей? Или разглядываете будущего соперника?

- Результаты знаю, а с другим подождем жеребьевки. Все же думаю, хотелось бы ... Нет, не буду говорить. Только сразу скажу, что "Агробизнес" (улыбается) Как будет, так будет. Нам всегда приходится "Динамо". Может, в этом году не "Динамо". Посмотрим.

- Сегодня команды, можно сказать, сыграли первую серию. Продолжение будет на 8 марта. Что-то изменится ли мы увидим примерно такой же футбол?

- Трудно сказать, кто сможет принять участие. У нас такая команда, когда выпадает 2-3 игрока, картинка совсем другой становится. Сегодня выпал один игрок, и уже меньше конструктива. Ковалец может зацепиться за мяч, придержать, и сегодня нам этого в атаке не хватало. А в защите претензий к ребятам у меня нет. Они отдавали все силы, вышли молодые ребята, Мирошниченко вышел не в свою позицию. Все зависит от состояния игроков - тогда будем думать о тактике, составе и о картинку игру.