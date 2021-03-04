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Кумовство на марше. Шаран рассказал, почему он не хотел в соперники Агробизнес
Мнение наставника горожан о жеребьевке 1/2 финала Кубка Украины
Сегодня состоялась жеребьевка 1/2 финала
Главный тренер "горожан" Владимир Шаран в эфире ТК Футбол высказался о сопернике своих подопечных.
"Я вчера сразу сказал, что нам, скорее всего, попадется "Заря". Я только хотел, чтобы мы играли дома. Почему дома? Потому что перед этим у нас выезд во Львов и, конечно, тяжелая дорога, поэтому и хотел играть дома. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков.
Нам приятно будет встретиться с "Зарей". Худший вариант - это был бы матч с "Динамо" на выезде. Но и "Агробизнес" - не подарок. Мы кумовья с Чижевским, я крестный отец его сына. Поэтому с ним не хотелось встречаться", - сказал Шаран.
Напомним, что полуфинальные матчи намечены на 21 апреля. Финал розыгрыша Кубка Украины 2020/2021 состоится 12 мая в Тернополе.
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