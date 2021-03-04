Кумовство на марше. Шаран рассказал, почему он не хотел в соперники Агробизнес

Сегодня состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины . По ее итогу "Александрия" сыграет против луганской "Зари".

Главный тренер "горожан" Владимир Шаран в эфире ТК Футбол высказался о сопернике своих подопечных.

"Я вчера сразу сказал, что нам, скорее всего, попадется "Заря". Я только хотел, чтобы мы играли дома. Почему дома? Потому что перед этим у нас выезд во Львов и, конечно, тяжелая дорога, поэтому и хотел играть дома. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков.

Нам приятно будет встретиться с "Зарей". Худший вариант - это был бы матч с "Динамо" на выезде. Но и "Агробизнес" - не подарок. Мы кумовья с Чижевским, я крестный отец его сына. Поэтому с ним не хотелось встречаться", - сказал Шаран.