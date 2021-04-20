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Тренер Агробизнеса: Понимаем, что первым номером играть с таким Динамо нет смысла

Кубок Украины
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Чижевский - о предстоящем матче 1/2 Кубка Украины

Тренер Агробизнеса: Понимаем, что первым номером играть с таким Динамо нет смысла

Фото: Sport Arena / Автор - Василий Володарский

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Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка Украины с "Динамо".

"У нас сейчас плотный график, за десять дней должны провести три поединка. Поэтому, в первую очередь, футболисты должны восстановить кондиции. Есть определенные кадровые потери на этот матч и дать бой киевлянам нужно выбрать оптимальный состав. "Динамо" играет в агрессивный футбол, это показывают последние матчи, в том числе против "Шахтера".

Сила "Динамо" в коллективе, Луческу удалось подобрать нужные слова к футболистам. Пример Родригеса, с которым были проблемы в прошлом сезоне, это лучше показывает. Футболисты поверили тренеру удалось поставить игру, команда дисциплинированная во всех линиях. Понимаем, что первым номером играть с таким "Динамо" нет смысла, поэтому попробуем подобрать такую ​​тактику, которое принесет положительный результат.

К сожалению, четверо наших игроков из-за перебора желтых карточек пропустят игру, также после операции восстанавливается Сергей Петров. Все остальные готовятся к матчу.

Кубковые встречи отличаются от чемпионата, об этом я подчеркиваю футболистам. Они все видят, как болельщики ждут матч с "Динамо", которая невероятная сейчас у команды поддержка. В игре с "Динамо" в первую очередь попытаемся показать качественный футбол", — сказал Чижевский.

Напомним, что матч полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоится в среду, 21 апреля. Начало - в 16:00.

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В статье: Александр Чижевский Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Агробизнес

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