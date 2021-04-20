Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Агробизнеса: Понимаем, что первым номером играть с таким Динамо нет смысла
Чижевский - о предстоящем матче 1/2 Кубка Украины
Фото: Sport Arena / Автор - Василий Володарский
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка Украины с "Динамо".
"У нас сейчас плотный график, за десять дней должны провести три поединка. Поэтому, в первую очередь, футболисты должны восстановить кондиции. Есть определенные кадровые потери на этот матч и дать бой киевлянам нужно выбрать оптимальный состав. "Динамо" играет в агрессивный футбол, это показывают последние матчи, в том числе против "Шахтера".
Сила "Динамо" в коллективе, Луческу удалось подобрать нужные слова к футболистам. Пример Родригеса, с которым были проблемы в прошлом сезоне, это лучше показывает. Футболисты поверили тренеру удалось поставить игру, команда дисциплинированная во всех линиях. Понимаем, что первым номером играть с таким "Динамо" нет смысла, поэтому попробуем подобрать такую тактику, которое принесет положительный результат.
К сожалению, четверо наших игроков из-за перебора желтых карточек пропустят игру, также после операции восстанавливается Сергей Петров. Все остальные готовятся к матчу.
Кубковые встречи отличаются от чемпионата, об этом я подчеркиваю футболистам. Они все видят, как болельщики ждут матч с "Динамо", которая невероятная сейчас у команды поддержка. В игре с "Динамо" в первую очередь попытаемся показать качественный футбол", — сказал Чижевский.
Напомним, что матч полуфинала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоится в среду, 21 апреля. Начало - в 16:00.
Популярное сейчас
- Ференцварош нашел замену Реброву - источник
- УЕФА грозит клубам-основателям исключением из еврокубков – Перес сказал, что это невозможно
- Страсти вокруг Суперлиги, отставка Моуриньо, слухи о Шахтере. Главные новости за 19 апреля
- Александрия - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Новости по теме
- 14:08 Украинские Тренер Агробизнеса: Все считают фаворитом Динамо, но это нас не пугает
- 10:58 Украинские Чижевский: Хотим обыграть Динамо, но перед Агробизнесом не стоит задача выиграть Кубок Украины
- 09:48 Украинские Явный недостаток Динамо, закономерность победы Агробизнеса. Эксперты о Кубке Украины