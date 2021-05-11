Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО

Киевское “ Динамо ” готовится к последнему матчу сезона, поединку за Кубок Украины против "Зари", который состоится в ближайший четверг в Тернополе.

Во вторник команда собралась на базе в Конча-Заспе традиционно около полудня, а после обеда приступила к основной работе - сперва к длительному теоретическому занятию, а затем и тренировке на поле. После разминки и квадратов команда приступила к тактическим упражнениям с мячами.

Уже в среду “бело-синие” отправятся в Тернополь. А перед этим, утром, проведут еще одно занятие и теоретическую установку.

В аэропорт динамовцы поедут после обеда, затем вылетят во Львов, а оттуда уже на клубном автобусе будет добираться до Тернополя.

Напомним, финальный матч сезона, матч за трофей состоится в четверг в 19:00.