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Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО

Кубок Украины
(1 голосов)

Тренировка киевлян перед последним матчем сезона

Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское “Динамо” готовится к последнему матчу сезона, поединку за Кубок Украины против "Зари", который состоится в ближайший четверг в Тернополе.

Во вторник команда собралась на базе в Конча-Заспе традиционно около полудня, а после обеда приступила к основной работе - сперва к длительному теоретическому занятию, а затем и тренировке на поле. После разминки и квадратов команда приступила к тактическим упражнениям с мячами.

Уже в среду “бело-синие” отправятся в Тернополь. А перед этим, утром, проведут еще одно занятие и теоретическую установку.

В аэропорт динамовцы поедут после обеда, затем вылетят во Львов, а оттуда уже на клубном автобусе будет добираться до Тернополя.

Напомним, финальный матч сезона, матч за трофей состоится в четверг в 19:00.

Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО - изображение 1Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО - изображение 2Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО - изображение 3Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО - изображение 4Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО - изображение 5Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО - изображение 6

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
11.05.2021 в 23:07
Молодці хлопці, готуйтесь. Треба кубок вигравати.
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