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Как Динамо готовится к финалу Кубка. ФОТО и ВИДЕО
Тренировка киевлян перед последним матчем сезона
fcdynamo.kiev.ua
Киевское “
Во вторник команда собралась на базе в Конча-Заспе традиционно около полудня, а после обеда приступила к основной работе - сперва к длительному теоретическому занятию, а затем и тренировке на поле. После разминки и квадратов команда приступила к тактическим упражнениям с мячами.
Уже в среду “бело-синие” отправятся в Тернополь. А перед этим, утром, проведут еще одно занятие и теоретическую установку.
В аэропорт динамовцы поедут после обеда, затем вылетят во Львов, а оттуда уже на клубном автобусе будет добираться до Тернополя.
Напомним, финальный матч сезона, матч за трофей состоится в четверг в 19:00.
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