Динамо - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Кульминация сезона в украинском футболе. Первая и третья команды турнирной таблицы разыграют звание обладателя Кубка Украины. Поединок состоится в Тернополе на главной арене края имени Роман Шухевича.

Когда состоится матч "Динамо" - "Заря"?

Финал Кубка Украины состоится в четверг, 13 мая 2021 года. Команды выйдут на Тернопольский стадион и услышат стартовый свисток в девятнадцать часов. Игра состоится с болельщиками, которые смогут заполнить арену на 30 процентов от емкости.

Где смотреть финал Кубка Украины "Динамо" - "Заря" на телевидении?

На телевидении финал Кубка Украины покажут в прямом эфире сразу два телеканала. Это общественный вещатель UA:Первый, а также официальный транслятор большинства матчей УПЛ и Кубка Украины телеканал "Футбол 1". В эфире последнего до и после матча будет аналитическая студия, где эксперты и журналисты обсудят все актуальные события.

"Динамо" - "Заря". Где смотреть матч финала Кубка Украины в Интернете?

В Интернете прямую трансляцию матча обеспечат видеоплатформы, имеющие в своем доступе телеканалы UA:Первый или "Футбол 1". Это почти все ОТТ-сервисы, среди которых, в частности, популярные MEGOGO, Oll tv, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ и тому подобное.

Также прямую онлайн АУДИО-трансляцию (комментарий матча) в прямом эфире будет осуществлять YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол". Включайтесь в 18:55 >>>.

В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция матча >>>. Анонс и прогноз финала Кубка Украины – в разделе "Кубок Украины" на сайте UA-Футбол >>>.