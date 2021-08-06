Карпаты, Кривбасс и Металлист узнали соперников. Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины, в которой своих соперников узнали клубы Первой и Второй лиг ПФЛ.

Напомним, что на этой неделе были сыграны пять игр первого этапа: принимали участие дебютанты профессионального футбола, а также финалисты последнего любительского Кубка Украины. По итогам этих игр в следующий раунд вышли "Феникс" (Подмонастырь), "Скорук" (Томаковка), "Олимпия" (Савинцы), "Карпаты" (Львов), "Левый берег" (Киев).

Накануне жеребьёвки команды были разделены на группы по спортивно-географическому принципу. Жеребьёвку проводили Александр Головко и Ольга Саладуха.

Результаты жеребьёвки второго раунда Кубка Украины

"Эпицентр" Дунаевцы - "Подолье" Хмельницкий

"Буковина" Черновцы - "Агробизнес" Волочиск

"Феникс" Подмонастырь - "Прикарпатье" Ивано-Франковск

"Ужгород" - "Нива" Тернополь

"Карпаты" Львов - "Карпаты" Галич

"Чайка" Петропавловская Борщаговка - "Чернигов"

"Рубикон" Киев - "Полесье" Житомир

"Диназ" Вышгород - "Оболонь" Киев

"Нива" Винница - "Волынь" Луцк

"Левый Берег" Киев - "Олимпик" Донецк

"Сумы" - "Металлург" Запорожье

"Скорук" Томаковка - "Виктория" Николаевка

"Альянс" Липовая Долина - "Краматорск"

"Яруд" Мариуполь - "Металлист" Харьков

"Олимпия" Савинцы - "Волчанск" Покотиловка

"Перемога" Днепр - "Горняк-Спорт" Горишние Плавни

"Реал Фарма" Одесса - "ВПК-Агро" Вишнёвое

"Балканы" Заря - "Энергия" Новая Каховка

"Николаев" - "Кривбасс" Кривой Рог

"ЛНЗ" Черкассы - "Кремень" Кременчуг

"Таврия Симферополь" Марьяновка - "Днепр" Черкассы

"Никополь" - "Кристалл" Херсон

Стадия состоит из одного матча. Команды, которые стоят в паре первыми, сыграют дома. Базовый день матчей этой стадии - 18 августа.

Напомним, что действующий трофей Кубка - киевское "Динамо", которое в решающем поединке обыграло "Зарю".