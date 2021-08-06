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Карпаты, Кривбасс и Металлист узнали соперников. Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины
44 команды - 22 пары
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины, в которой своих соперников узнали клубы Первой и Второй лиг ПФЛ.
Напомним, что на этой неделе были сыграны пять игр первого этапа: принимали участие дебютанты профессионального футбола, а также финалисты последнего любительского Кубка Украины. По итогам этих игр в следующий раунд вышли "Феникс" (Подмонастырь), "Скорук" (Томаковка), "Олимпия" (Савинцы), "Карпаты" (Львов), "Левый берег" (Киев).
Накануне жеребьёвки команды были разделены на группы по спортивно-географическому принципу. Жеребьёвку проводили Александр Головко и Ольга Саладуха.
Результаты жеребьёвки второго раунда Кубка Украины
"Эпицентр" Дунаевцы - "Подолье" Хмельницкий
"Буковина" Черновцы - "Агробизнес" Волочиск
"Феникс" Подмонастырь - "Прикарпатье" Ивано-Франковск
"Ужгород" - "Нива" Тернополь
"Карпаты" Львов - "Карпаты" Галич
"Чайка" Петропавловская Борщаговка - "Чернигов"
"Рубикон" Киев - "Полесье" Житомир
"Диназ" Вышгород - "Оболонь" Киев
"Нива" Винница - "Волынь" Луцк
"Левый Берег" Киев - "Олимпик" Донецк
"Сумы" - "Металлург" Запорожье
"Скорук" Томаковка - "Виктория" Николаевка
"Альянс" Липовая Долина - "Краматорск"
"Яруд" Мариуполь - "Металлист" Харьков
"Олимпия" Савинцы - "Волчанск" Покотиловка
"Перемога" Днепр - "Горняк-Спорт" Горишние Плавни
"Реал Фарма" Одесса - "ВПК-Агро" Вишнёвое
"Балканы" Заря - "Энергия" Новая Каховка
"Николаев" - "Кривбасс" Кривой Рог
"ЛНЗ" Черкассы - "Кремень" Кременчуг
"Таврия Симферополь" Марьяновка - "Днепр" Черкассы
"Никополь" - "Кристалл" Херсон
Стадия состоит из одного матча. Команды, которые стоят в паре первыми, сыграют дома. Базовый день матчей этой стадии - 18 августа.
Напомним, что действующий трофей Кубка - киевское "Динамо", которое в решающем поединке обыграло "Зарю".
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