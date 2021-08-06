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Карпаты, Кривбасс и Металлист узнали соперников. Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено
(5 голосов)

44 команды - 22 пары

Карпаты, Кривбасс и Металлист узнали соперников. Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины, в которой своих соперников узнали клубы Первой и Второй лиг ПФЛ.

Напомним, что на этой неделе были сыграны пять игр первого этапа: принимали участие дебютанты профессионального футбола, а также финалисты последнего любительского Кубка Украины. По итогам этих игр в следующий раунд вышли "Феникс" (Подмонастырь), "Скорук" (Томаковка), "Олимпия" (Савинцы), "Карпаты" (Львов), "Левый берег" (Киев).

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Накануне жеребьёвки команды были разделены на группы по спортивно-географическому принципу. Жеребьёвку проводили Александр Головко и Ольга Саладуха.

Результаты жеребьёвки второго раунда Кубка Украины

"Эпицентр" Дунаевцы - "Подолье" Хмельницкий
"Буковина" Черновцы - "Агробизнес" Волочиск
"Феникс" Подмонастырь - "Прикарпатье" Ивано-Франковск
"Ужгород" - "Нива" Тернополь
"Карпаты" Львов - "Карпаты" Галич

"Чайка" Петропавловская Борщаговка - "Чернигов"
"Рубикон" Киев - "Полесье" Житомир
"Диназ" Вышгород - "Оболонь" Киев
"Нива" Винница - "Волынь" Луцк
"Левый Берег" Киев - "Олимпик" Донецк

"Сумы" - "Металлург" Запорожье
"Скорук" Томаковка - "Виктория" Николаевка
"Альянс" Липовая Долина - "Краматорск"
"Яруд" Мариуполь - "Металлист" Харьков
"Олимпия" Савинцы - "Волчанск" Покотиловка
"Перемога" Днепр - "Горняк-Спорт" Горишние Плавни

"Реал Фарма" Одесса - "ВПК-Агро" Вишнёвое
"Балканы" Заря - "Энергия" Новая Каховка
"Николаев" - "Кривбасс" Кривой Рог
"ЛНЗ" Черкассы - "Кремень" Кременчуг
"Таврия Симферополь" Марьяновка - "Днепр" Черкассы
"Никополь" - "Кристалл" Херсон

Стадия состоит из одного матча. Команды, которые стоят в паре первыми, сыграют дома. Базовый день матчей этой стадии - 18 августа.

Напомним, что действующий трофей Кубка - киевское "Динамо", которое в решающем поединке обыграло "Зарю".

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В статье: Александр Головко Ольга Саладуха
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Комментарии (4)
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tare58
06.08.2021 в 13:04
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
football_soccer (Украина)
06.08.2021 в 12:15
все как обычно, УПЛ загорает , а Динамо с Шахтером будут загорать дольше всех. Ценность такого кубка предельно мала. Тепличные условия
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0
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
06.08.2021 в 12:00
Карпаты пройдут дальше. Инфа сотка.
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+2
0
Свободу не спинити (Львівська обл)
06.08.2021 в 10:59
Карпати достроково вийшли в наступний раунд
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+2
0


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