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Тренеру Олимпии, который с кулаками набросился на рефери, грозит пожизненная дисквалификация
КДК ждет рапорты арбитров и наблюдателей матча
После поединка второго предварительного раунда
Тренер аматорской команды из Савинцов Александр Кулик, удаленный из технической зоны на 85-й минуте за несогласие с решениями арбитра, на этом не успокоился и после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.
По имеющейся информации, Кулик и раньше позволял себе по хамски относиться к судьям во время всеукраинских аматорских соревнований, однако до рукоприкладства дело не доходило. Агрессивность Кулика могли спровоцировать сомнительный пенальти в ворота "Олимпии", решивший исход поединка и отмененный гол в ворота "Волчанска".
Теперь в Дирекции по проведению кубкового турнира ждут рапортов от судейского наблюдателя, арбитра, после этого вся документация будет передана в КДК УАФ. Можно не сомневаться, что Александра Кулика ждут самые суровые санкции, вплоть до пожизненной дисквалификации.
Должен прокомментировать спорные моменты в матче "Олимпия" — "Волчанск" и Комитет арбитров УАФ, который уже запросил объяснения от судейской бригады этого матча.
???????????? Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021
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