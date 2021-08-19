Тренеру Олимпии, который с кулаками набросился на рефери, грозит пожизненная дисквалификация

После поединка второго предварительного раунда Кубка Украины между "Олимпией" и "Волчанском" не обошлось без чрезвычайного происшествия.

Тренер аматорской команды из Савинцов Александр Кулик, удаленный из технической зоны на 85-й минуте за несогласие с решениями арбитра, на этом не успокоился и после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

По имеющейся информации, Кулик и раньше позволял себе по хамски относиться к судьям во время всеукраинских аматорских соревнований, однако до рукоприкладства дело не доходило. Агрессивность Кулика могли спровоцировать сомнительный пенальти в ворота "Олимпии", решивший исход поединка и отмененный гол в ворота "Волчанска".

Теперь в Дирекции по проведению кубкового турнира ждут рапортов от судейского наблюдателя, арбитра, после этого вся документация будет передана в КДК УАФ. Можно не сомневаться, что Александра Кулика ждут самые суровые санкции, вплоть до пожизненной дисквалификации.

Должен прокомментировать спорные моменты в матче "Олимпия" — "Волчанск" и Комитет арбитров УАФ, который уже запросил объяснения от судейской бригады этого матча.