Чернигов - Альянс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

Представитель Первой лиги приехал в Чернигов. Не на поединок с "Десной", на встречу с клубом поскромнее, который сейчас выступает в третьем по статусу дивизионе страны. Для "Чернигова" третий раунд - уже высочайшее достижение в истории, а "Альянс" играл даже в четвертьфинале.

Кубок Украины. Третий раунд

31 августа. Чернигов. Стадион: "Чернигов-Арена". Начало в 17:00

"Чернигов" - "Альянс" (Липовая Долина)