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Чернигов - Альянс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины
Матч на искусственном газоне
Фото: пресс-служба УАФ
Представитель Первой лиги приехал в Чернигов. Не на поединок с "Десной", на встречу с клубом поскромнее, который сейчас выступает в третьем по статусу дивизионе страны. Для "Чернигова" третий раунд - уже высочайшее достижение в истории, а "Альянс" играл даже в четвертьфинале.
Кубок Украины. Третий раунд
31 августа. Чернигов. Стадион: "Чернигов-Арена". Начало в 17:00
"Чернигов" - "Альянс" (Липовая Долина)
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