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Чернигов - Альянс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Матч на искусственном газоне

Чернигов - Альянс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Представитель Первой лиги приехал в Чернигов. Не на поединок с "Десной", на встречу с клубом поскромнее, который сейчас выступает в третьем по статусу дивизионе страны. Для "Чернигова" третий раунд - уже высочайшее достижение в истории, а "Альянс" играл даже в четвертьфинале.

Кубок Украины. Третий раунд
31 августа. Чернигов. Стадион: "Чернигов-Арена". Начало в 17:00
"Чернигов" - "Альянс" (Липовая Долина)

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В статье: Альянс (Липовая Долина) ФК Чернигов
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