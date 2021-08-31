  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

И уже начали транслировать матчи турнира

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором Кубка Украины

Новина українською

Телеканалы "Футбол" стали официальным транслятором Кубка Украины.

Об этом сообщает официальный сайт каналов.

Первые кубковые матчи на каналах транслируются уже сегодня, 31 августа.

На каких условиях и какие клубы будут транслировать каналы, не сообщается.

Напомним, что ТК "Футбол" являются и официальным транслятором УПЛ, однако три клуба ("Динамо", "Заря" и "Днепр-1") не входят данный пул и транслируются на каналах медиагруппы 1+1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Украины Телеканал Футбол1/2/3
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 20:38
Лучше скажите почему лигу чемпионов не будите транслировать....всякие кубки.... нафига они нам. Блин раньше и Италия Англия, Испания...А теперь что .... кошмар
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
31.08.2021 в 20:20
дожились -они что ещё и бабки хотят брать за этот футбол --бесплатно хватит грабить народ а то вообще потеряете зрителей
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.08.2021 в 19:59
Счастье то какое! Лигу чемпионов покажите, чмошники, все-таки два клуба от Украины играет.
Ответить
+1
0
Ten0N (Leopolis)
31.08.2021 в 20:33
А каким хреном они ЛЧ будут показывать если у них прав нет?
Ответить
+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 19:55
Это нехорошо...
Ответить
0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
31.08.2021 в 19:31
Вау, це перемога))))
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...