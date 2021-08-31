Кубок Украины
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Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором Кубка Украины
И уже начали транслировать матчи турнира
Телеканалы "Футбол" стали официальным транслятором
Об этом сообщает официальный сайт каналов.
Первые кубковые матчи на каналах транслируются уже сегодня, 31 августа.
На каких условиях и какие клубы будут транслировать каналы, не сообщается.
Напомним, что ТК "Футбол" являются и официальным транслятором УПЛ, однако три клуба ("Динамо", "Заря" и "Днепр-1") не входят данный пул и транслируются на каналах медиагруппы 1+1.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (6)
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Соколов (Никополь)
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alex.belogubko (одесса)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Ten0N (Leopolis)
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Цап-царап (Харків)
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СТОП крот (Киев)
31.08.2021 в 19:31
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