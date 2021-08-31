Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором Кубка Украины

Телеканалы "Футбол" стали официальным транслятором Кубка Украины .

Об этом сообщает официальный сайт каналов.

Первые кубковые матчи на каналах транслируются уже сегодня, 31 августа.

На каких условиях и какие клубы будут транслировать каналы, не сообщается.

Напомним, что ТК "Футбол" являются и официальным транслятором УПЛ, однако три клуба ("Динамо", "Заря" и "Днепр-1") не входят данный пул и транслируются на каналах медиагруппы 1+1.