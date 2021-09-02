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Кучер: Не скажу, что Металлист победил на классе

Кубок Украины
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Харьковчане в Кубке Украины разгромили "Скорук"

Кучер: Не скажу, что Металлист победил на классе

Фото: ФК Металлист

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Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер поделился впечатлениями от победы над "Скоруком" (3:0) в Кубке Украины.

- Победа, как говорят, на классе?

- Не скажу, что на классе. Наверное, помог нам первый гол. Он заставил команду соперника раскрываться, идти вперед, прессинговать. Из-за этого появились зоны, пространство. Игра получилась больше для болельщиков, моменты все-таки были. Счет, я думаю, закономерный.

- Газон стадиона, откровенно говоря, не в очень хорошем состоянии. Это мешало играть сегодня?

- Мы старались настроить ребят на то, чтобы они не обращали внимания на поле, готовились к борьбе. Потому что команда соперника закрывается в обороне, пытается играть на контратаках и за счет стандартов. Все удачно для нас сложилось: и результат, и игра получилась. Несмотря на поле, скажем так.

- Не беря во внимание результат, можно ли назвать эту игру легкой для команды?

- Нет, если счет 3:0, это не означает, что игра была легкой. Тем более, есть еще осадок неприятный, повреждение получил Брайан. Приедем, сделаем медобследование.

- А если там будет какая-то травма, кто его может заменить?

- Посмотрим ближе к игре. Сейчас надо приехать, восстановиться, пройти медобследование. А уже ближе к матчу будем решать", - подытожил Кучер.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в рамках 7-го тура чемпионата Первой лиги "Металлист" сыграет дома с "ВПК-Агро". Начало в 18:45.

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В статье: Александр Кучер Скорук (Томаковка) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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