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КДК пожизненно дисквалифицировал тренера Олимпии, который с кулаками набросился на рефери
На два года отстранен и капитан команды
КДК УАФ вынес решение по резонансному событию предыдущего этапа
Напомним, что тренер аматорской команды из Савинцов Александр Кулик, удаленный из технической зоны на 85-й минуте за несогласие с решениями арбитра, на этом не успокоился и после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.
По информации FanDay, КДК принял решение пожизненно дисквалифицировать главного тренера "Олимпии" Александра Кулика, а капитана команды (предположительно это Эдуард Богомаз), который также поучавствовал в потасовке, отстранить на два года.
У тренера будет возможность обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ.
???????????? Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021
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