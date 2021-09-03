КДК пожизненно дисквалифицировал тренера Олимпии, который с кулаками набросился на рефери

КДК УАФ вынес решение по резонансному событию предыдущего этапа Кубка Украины, когда аматорский клуб "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) уступил дома второлиговому "Волчанску" (0:1).

Напомним, что тренер аматорской команды из Савинцов Александр Кулик, удаленный из технической зоны на 85-й минуте за несогласие с решениями арбитра, на этом не успокоился и после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

По информации FanDay, КДК принял решение пожизненно дисквалифицировать главного тренера "Олимпии" Александра Кулика, а капитана команды (предположительно это Эдуард Богомаз), который также поучавствовал в потасовке, отстранить на два года.

У тренера будет возможность обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ.