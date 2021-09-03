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КДК пожизненно дисквалифицировал тренера Олимпии, который с кулаками набросился на рефери

Кубок Украины
Обновлено
(3 голосов)

На два года отстранен и капитан команды

КДК пожизненно дисквалифицировал тренера Олимпии, который с кулаками набросился на рефери

Новина українською

КДК УАФ вынес решение по резонансному событию предыдущего этапа Кубка Украины, когда аматорский клуб "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) уступил дома второлиговому "Волчанску" (0:1).

Напомним, что тренер аматорской команды из Савинцов Александр Кулик, удаленный из технической зоны на 85-й минуте за несогласие с решениями арбитра, на этом не успокоился и после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

По информации FanDay, КДК принял решение пожизненно дисквалифицировать главного тренера "Олимпии" Александра Кулика, а капитана команды (предположительно это Эдуард Богомаз), который также поучавствовал в потасовке, отстранить на два года.

У тренера будет возможность обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ.

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В статье: Олимпия (Савинцы) КДК УАФ Александр Кулик
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Источник:
fanday

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Комментарии (7)
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ukatan (Харьковская обл.)
03.09.2021 в 20:09
И главное - было бы за что судью бить. Они что, в натуре хотели Кубок Украины выиграть? Не вылетели в этом раунде - вылетели бы в следующем.
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avatar
Цап-царап (Харків)
03.09.2021 в 19:40
Стоп олени! Стоп собаки! Стоп сани! Итс май Лайф! ©
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0
0
янковский ян (Запорожье)
03.09.2021 в 19:30
Что то с этими олимпиками-олимпиями не так.
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+1
0
E.M.O.S.H. (Харьков)
03.09.2021 в 19:13
Мы ж не в каменном веке... люди смотрят, как один дурак, бьет другого.
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0
0
Наш (Одесса)
03.09.2021 в 20:03
Дурак бьёт жулика
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0
0
mzamyatin (tjyjrjtr)
03.09.2021 в 19:05
Любишь СЕKС?!Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- bit.do/vsisky
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Рівнянин (Рівне)
03.09.2021 в 19:03
Цілком логічно.
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