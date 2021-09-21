Кубок Украины. Резерв Руха спокойно проходит Николаев

Тренерский штаб "Руха", как и ожидалось, решил проверить в этой игре резервистов и привлёк даже нескольких игроков из юношеской команды: все, кто вышел сегодня на поле, редкие гости стартового состава при Леониде Кучуке, который, к слову, сегодня по семейным причинам отсутствовал на игре. "Николаев", как и в предыдущих играх Кубка, показал, что относится к этому турниру серьёзно и выставил максимально возможный основной состав. Правда, сейчас в муниципальном клубе под руководством Сергея Шевченко из более-менее известных имён работает разве что только форвард Сергей Кравченко.

Переломный момент встречи мог произойти уже на второй минуте: Нечипоренко с линии штрафной бахнул в правую "девятку", но Бандура вытащил. Залети здесь, и события могли развиваться по-другому сценарию. А так, ещё до перерыва все остальные события складывались в пользу фаворита. При этом, нельзя сказать, что "Рух" просто зажимал хозяев в их штрафной, но более мастеровитый соперник, как и положено, лучше сработал около чужих ворот.

Первый ключевой момент случился в начале третьего десятка минут: Березянский не рассчитал траекторию падения мяча и прозевал рывок Кузыка, поэтому был вынужден фолить на вингере. Это очевидная прямая красная и хорошо что не пенальти.

Удаление поначалу никак не влияло на ход игры. Только ближе к концу тайма гости смогли доказать своё превосходство. Решение этого вопроса в свои ноги взял Кондраков, положив метров с 27-ми мяч красивейшим ударом от перекладины в рамку. А дальше был уже назначенный 11-метровый: Альваренга с линии штрафной попал в руку Голубки, ну и "точку" реализовал автор первого гола, не поделившись с партнёрами мячом. Даниил мог забивать и третий, если бы газон был на его стороне, да и с техникой он дружил чуть получше. Нападающий без сопротивления сместился от левой бровке на 11-метровую отметку и смачно пробил над воротами.

На второй тайм "муниципалы" вышли уже без настроения, и могли за это сходу поплатиться. Кузык с левого края штрафной расстреливал Фастова, но прошить его насквозь не удалось. Таллес должен был из центра штрафной добивать, однако решил поддержать Кондракова и также не попал в рамку из очень выгодной позиции.

"Рух" вообще весь второй тайм потратил на то, чтобы испортить как можно больше моментов. Кроме Таллеса не забивали Кузык, который выключился из эпизода до его завершения и не принял передачу, очень легко запороли выход "три в одного". "Николаев" пытался отвечать только своей старательностью, которая с мастерством никак не коррелировалась. Хозяева за то, что не сдавались, один гол сегодня заслужили. Но его ещё нужно было найти, а молодая оборона львовян очень спокойно перекусывала все атаки "муниципалов".

В качестве компенсации, что второй тайм прошёл не зря, "Рух" забил на последних секундах ещё один. Опять с пенальти для Кондракова, который сегодня оформил хет-трик.

"Николаев" свою приоритетную задачу на Кубок выполнив, преодолев два раунда турнира. Выше головы прыгнуть не удалось. Ну, а резерв "Руха" доказал, что он не слабее основы команды Второй лиги. Правда, также сегодня этот состав "жёлто-чёрных" показал, почему они не играют в основе: нужно реализовывать то, что создаёшь, а не дарить мяч сопернику.

Николаев. Центральный городской стадион

МФК Николаев - Рух 0:3

Голы: Даниил Кондраков 37, Даниил Кондраков 44 (пен.), Даниил Кондраков 90+3 (пен.)

МФК Николаев: Дмитрий Фастов, Юрий Голубка, Назар Мельничук, Владислав Жавко (Вячеслав Студенко 90), Сергей Кравченко (Андрей Боровский 88), Станислав Нечипоренко (Ярослав Рязанцев 90), Виктор Окатый, Даниил Фальковский, Павел Березянский, Максим Сурженко, Владислав Росляков

Рух: Александр Бандура, Андрей Кухарук, Орест Кузык (Ярослав Карабин 80), Павел Ореховский (Марко Сапуга 80), Даниил Кондраков, Фабрисио Альваренга (Василий Рунич 70), Таллес Бренер (Иван Варфоломеев 86), Милош Стаменкович, Глеб Савчук, Ростислав Лях, Денис Слюсар

Предупреждения: Юрий Голубка 43, Сергей Кравченко 59 - Денис Слюсар 67, Ростислав Лях 70

Удаление: Павел Березянский 21