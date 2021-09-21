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Волошин: Когда Металлист уверенно играет руками в своей штрафной – тяжело так играть

Кубок Украины
(1 голосов)

У Десны тоже есть претензии к судейству

Волошин: Когда Металлист уверенно играет руками в своей штрафной – тяжело так играть

metalist.ua

Новина українською

Полузащитник "Десны" Викентий Волошин в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после поражения от "Металлиста" (1:2) в Кубке Украины.

— Эмоции очень негативные — судья в принципе сломал игру в начале второго тайма, не поставлен был чистый пенальти. Когда "Металлист" уверенно играет всю игру руками в своей штрафной площадке – тяжело так играть.

В принципе очень хорошо начали, должны были в первом тайме забивать 2-3 чистых мяча. Не забили. Забили только 1 гол, нужно было больше забивать, чтобы не было этих судейских ошибок.

Забивать, конечно, приятно, но главное, чтобы команда выигрывала. К сожалению, этого сегодня не было.

— Вы считаете, что арбитр виноват?

— Полностью арбитр.

— Какая атмосфера в раздевалке?

— Конечно, негативная. Постараемся настроится хорошо на следующую игру.

Волошин: Когда Металлист уверенно играет руками в своей штрафной – тяжело так играть - изображение 1
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В статье: Десна (Чернигов) Викентий Волошин Металлист (Харьков)
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Комментарии (9)
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Trztrqtr (Украина)
21.09.2021 в 21:59
Ну да, это уже чепуха. У МХ конечно были скандальные матчи до этого, о чем сегодня говорил, и опасения Десны перед матчем были обаснованными, но сегодня все чисто, победа без вопросов.
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0
0
magnum power (БОМЖ)
21.09.2021 в 21:57
таки изнасиловали((. паранойя продолжается.
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+1
0
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c99baf (Харьков)
21.09.2021 в 21:47
Когда "Металлист" уверенно играет всю игру руками в своей штрафной площадке – тяжело так играть." Волошин,ты шо с мозгами поссорился?
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+3
-1
Vovan_Mh (Харьков)
21.09.2021 в 21:48
Нет, он просто Викентий, этим всё сказано!)))
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+1
-1
Vovan_Mh (Харьков)
21.09.2021 в 21:46
Ну в этом матче точно не может быть притензий у Десны к арбитру! Будьте мужиками, не 3,14здите ерунды и на позорьтесь!
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+2
-1
yuriy762 (Харьков)
21.09.2021 в 21:46
Так и у Десны рука была
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+1
0
Vovan_Mh (Харьков)
21.09.2021 в 21:43
Мляяяя, начинается..... (((
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+3
-1
Sunshine (Харьков)
21.09.2021 в 21:42
Очередное тело, лишившееся девственности) ай ай ай))
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+4
-1
vladislav (Харьков)
21.09.2021 в 21:52
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0
0


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