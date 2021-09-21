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Волошин: Когда Металлист уверенно играет руками в своей штрафной – тяжело так играть
У Десны тоже есть претензии к судейству
metalist.ua
Полузащитник "Десны" Викентий Волошин в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после
— Эмоции очень негативные — судья в принципе сломал игру в начале второго тайма, не поставлен был чистый пенальти. Когда "Металлист" уверенно играет всю игру руками в своей штрафной площадке – тяжело так играть.
В принципе очень хорошо начали, должны были в первом тайме забивать 2-3 чистых мяча. Не забили. Забили только 1 гол, нужно было больше забивать, чтобы не было этих судейских ошибок.
Забивать, конечно, приятно, но главное, чтобы команда выигрывала. К сожалению, этого сегодня не было.
— Вы считаете, что арбитр виноват?
— Полностью арбитр.
— Какая атмосфера в раздевалке?
— Конечно, негативная. Постараемся настроится хорошо на следующую игру.
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