Мизюк: До сих пор не могу поверить, что забил такой команде, как Десна

Защитник "Металлиста" Александр Мизюк прокомментировал победу над "Десной" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

- Я до сих пор не могу поверить, что забил такой команде, как "Десна". Это высшая лига, хорошая команда, топ даже сказал бы.

- Кажется, это самый важный твой гол на данный момент.

- Да, конечно. Это мой первый матч против команды с УПЛ. Да, это самый важный гол, наверное, в карьере. Надеюсь, что не последний.

- Очень серьезная энергетика была на сегодняшнем матче.

- Да, конечно. Энергетика, тем более стадион полный, болеет за нас, кричат "Металлист". Спасибо им большое, потому что благодаря им... Они нас гнали вперед. Спасибо, это для вас.

- Первый тайм был достаточно ровным, пропустили гол в раздевалку, не надломил он вас?

- Нет. Неприятно, но мы пообщались, нам дали установки, и мы вышли на второй тайм отыгрываться.

- Какая была установка?

- Надо реализовывать моменты, и не надо так давать сопернику убегать в контратаки, - сказал Мизюк в эфире "Студия LIVE".