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Мизюк: До сих пор не могу поверить, что забил такой команде, как Десна

Кубок Украины
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Защитник "Металлиста" доволен победой в матче Кубка Украины

Мизюк: До сих пор не могу поверить, что забил такой команде, как Десна

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Защитник "Металлиста" Александр Мизюк прокомментировал победу над "Десной" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

- Я до сих пор не могу поверить, что забил такой команде, как "Десна". Это высшая лига, хорошая команда, топ даже сказал бы.

- Кажется, это самый важный твой гол на данный момент.

- Да, конечно. Это мой первый матч против команды с УПЛ. Да, это самый важный гол, наверное, в карьере. Надеюсь, что не последний.

- Очень серьезная энергетика была на сегодняшнем матче.

- Да, конечно. Энергетика, тем более стадион полный, болеет за нас, кричат "Металлист". Спасибо им большое, потому что благодаря им... Они нас гнали вперед. Спасибо, это для вас.

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- Первый тайм был достаточно ровным, пропустили гол в раздевалку, не надломил он вас?

- Нет. Неприятно, но мы пообщались, нам дали установки, и мы вышли на второй тайм отыгрываться.

- Какая была установка?

- Надо реализовывать моменты, и не надо так давать сопернику убегать в контратаки, - сказал Мизюк в эфире "Студия LIVE".

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В статье: Десна (Чернигов) Металлист (Харьков) Александр Мизюк
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (0)
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dabo70
22.09.2021 в 10:11
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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