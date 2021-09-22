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Мизюк: До сих пор не могу поверить, что забил такой команде, как Десна
Защитник "Металлиста" доволен победой в матче Кубка Украины
Фото: ФК Металлист
Защитник "Металлиста" Александр Мизюк прокомментировал победу над "Десной" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.
- Я до сих пор не могу поверить, что забил такой команде, как "Десна". Это высшая лига, хорошая команда, топ даже сказал бы.
- Кажется, это самый важный твой гол на данный момент.
- Да, конечно. Это мой первый матч против команды с УПЛ. Да, это самый важный гол, наверное, в карьере. Надеюсь, что не последний.
- Очень серьезная энергетика была на сегодняшнем матче.
- Да, конечно. Энергетика, тем более стадион полный, болеет за нас, кричат "Металлист". Спасибо им большое, потому что благодаря им... Они нас гнали вперед. Спасибо, это для вас.
- Первый тайм был достаточно ровным, пропустили гол в раздевалку, не надломил он вас?
- Нет. Неприятно, но мы пообщались, нам дали установки, и мы вышли на второй тайм отыгрываться.
- Какая была установка?
- Надо реализовывать моменты, и не надо так давать сопернику убегать в контратаки, - сказал Мизюк в эфире "Студия LIVE".
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