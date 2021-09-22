Кубок Украины. Александрия вдесятером выбивает Таврию

Наставник гостей Юрий Гура не стал отставать от современного тренда и также выпустил не совсем оптимальный состав в Кубке. Все ребята были из обоймы первой команды, но в играх основы мы не видим их стабильно. "Таврии", понятно, терять было нечего, поэтому Юрий Чумак выставил практически боевой состав. К слову, анонсированного противостояния главного тренера "Александрии" со своим сыном, который пока ещё играет и защищает цвета крымчан, мы так и не увидели: последний на поле сегодня так и не вышел, а просто наблюдал за игрой из скамейки запасных.

Первый тайм оказался очень насыщенным на события. Не прошло и ста секунд, как счёт уже был открыт: Демченко с углового подал на ближнюю штангу, которую сторожил Рыбалка. Есть первый гол опытного хавбека после переезда в Александрию.

Гол не сломил андердога. Впрочем, и команда у хозяев достаточно опытная. Другой вопрос, что атаки не приводили к опасным моментам. А вот ещё один выпад "горожан" привёл ко второму голу. Кожушко принял шикарную диагональ от Гриня на правом крае, с первого раза вратаря не пробил, но с подбора и с линии штрафной справился на "отлично".

Помочь хоть как-то возродить интригу во встрече постарался Рыбалка. Сергею снова не повезло стать одним из антигероев в составе своей команды. На этот раз выставленная рука центрхава стала поводом для назначения пенальти в пользу хозяев. Барладым "точку" реализовал и симферопольцы на эмоциях до конца тайма очень воодушевлённо продолжали идти вперёд.

Вторую половину хозяева начали в том же темпе, в котором заканчивали первую. Но постепенно запал андердога начал проседать. К тому же, гости даже в меньшинстве выглядели ничуть не хуже своего оппонента. Пожалуй, справедливым после перерыва был тот же результат, с которым оппоненты завершили первые 45 минут. Но сыграли класс и мастерство "горожан": Калюжный нашёл касание к своей ноге в чужой штрафной, а Демченко реализовал пенальти и записал на свой счёт сегодня "гол+пас".

Ход игры и её итоговый результат очень напомнил вчерашнюю игру между другим клуба из юга страны, "Николаевом", против представителя УПЛ, "Руха". Номинальный фаворит дал отдохнуть своим лидерам, что не помешало взять результат. Андердог старался, однако силы были неравны.

Марьяновка. Марьяновский

Таврия Симферополь - ФК Александрия 1:3

Голы: Андрей Барладым 34 (пен.) - Сергей Рыбалка 2, Олег Кожушко 24, Александр Демченко 80 (пен.)

Таврия Симферополь (первый тайм): Ярослав Герасименко, Станислав Захарченко, Константин Яцык (Андрей Барладым 25), Дмитрий Клочко, Алексей Заика, Максим Богданов (Валерий Доля 46), Павел Чмеленко, Роман Бочак, Александр Максименко, Сергей Чеботаев, Андрей Ковалёв

ФК Александрия (первый тайм): Валентин Горох, Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Клаудио Спинелли, Глеб Бухал, Олег Кожушко, Сергей Гринь (Кирилл Дришлюк 38), Эмиль Мустафаев, Александр Демченко, Юрий Копина, Сергей Рыбалка

Предупреждения: Сергей Рыбалка 15, Александр Демченко 44

Удаление: Сергей Рыбалка 33