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Кубковая пушка. ВИДЕО, как форвард Руха вколотил в девятку в матче с Николаевом
Вот это ударил!
фото - ФК Рух
Поединок 1/16 финала Кубка Украины против "Николаева" стал бенефисом для форварда "Руха" Даниила Кондракова, оформившего хет-трик. Два из голов были забиты ударами с пенальти. А вот первый, который и положил начало разгрому, стал настоящим шедевром - Даниил приложился к мячу с дальней дистанции и попал в девятку, задев при этом перекладину.
Всего за "Рух" 23-летний Кондраков сыграл 68 матчей, в которых забил 24 гола. В частности, в прошлом сезоне на его счету было 6 мячей в рамку УПЛ.
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