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Маркевич: Мы отнеслись к Волыни с большим уважением

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"Азовцы" в серии пенальти переиграли клуб Первой лиги

Маркевич: Мы отнеслись к Волыни с большим уважением

Фото: ФК Мариуполь

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Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился впечатлениями от победы над "Волынью" (0:0, пенальти 6:5) в 1/16 финала Кубка Украины.

- Типичная кубковая игра получилась. Были все атрибуты игры, когда встречаются команды из Премьер-лиги и Первой лиги. "Волынь" - очень хорошая команда. Мы это команду очень скрупулёзно и детально изучали.

Мы с большим уважением отнеслись к "Волыни". Эта команда представляет регион, который всегда славился своими бойцовскими качествами. Я это не просто так говорю – я здесь вырос. Поэтому мы учитывали то, что здесь будет боевая игра. Никто не хотел уступать. Такие игры украшают турнир.

- Кого бы Вы отметили в составе "Волыни"?

- Войтиховский – хороший футболист. Видно, что он повзрослел, стал более зрелым футболистом, набрал солидности. Думаю, надолго он не задержится в Первой лиге. Хагназар – очень хороший футболист, который обладает высоким пониманием футбола. Против него тяжело играть, так как он непредсказуемый игрок", - приводит слова Маркевича пресс-служба клуба.

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В статье: ФК Мариуполь Волынь (Луцк) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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