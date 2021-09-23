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Маркевич: Мы отнеслись к Волыни с большим уважением
"Азовцы" в серии пенальти переиграли клуб Первой лиги
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился впечатлениями от победы над "Волынью" (0:0, пенальти 6:5) в 1/16 финала Кубка Украины.
- Типичная кубковая игра получилась. Были все атрибуты игры, когда встречаются команды из Премьер-лиги и Первой лиги. "Волынь" - очень хорошая команда. Мы это команду очень скрупулёзно и детально изучали.
Мы с большим уважением отнеслись к "Волыни". Эта команда представляет регион, который всегда славился своими бойцовскими качествами. Я это не просто так говорю – я здесь вырос. Поэтому мы учитывали то, что здесь будет боевая игра. Никто не хотел уступать. Такие игры украшают турнир.
- Кого бы Вы отметили в составе "Волыни"?
- Войтиховский – хороший футболист. Видно, что он повзрослел, стал более зрелым футболистом, набрал солидности. Думаю, надолго он не задержится в Первой лиге. Хагназар – очень хороший футболист, который обладает высоким пониманием футбола. Против него тяжело играть, так как он непредсказуемый игрок", - приводит слова Маркевича пресс-служба клуба.
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