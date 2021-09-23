Первая победа Дулуба. Львов в Кубке обыграл Горняк-Спорт

Горняк-Спорт в рамках 1/16 финала Кубка Украины принимал Львов.

Львовяне выставили на поединок вполне боеспособный состав, который без особых проблем одолел горняков.

Нельзя сказать, что игра была моторной и веселой, однако и таких скоростей Львову хватило для итоговой победы.

Оба гола были забиты в первом тайме – сначала Политыло с линии штрафной дал в штангу, а Ныч первый подсуетился на добивании, а в концовке тайма Довгий после углового головой добавил второй.

Второй тайм выдался откровенно скучным – гостям уже ничего особо не было нужно, а хозяева так и не смогли придумать ничего интересного у ворот львовян.

2:0, первая победа Дулуба, Львов без особых проблем выходит в 1/8 финала.

Горняк-Спорт - Львов 0:2

Голы: Ныч (27), Довгий (45+1)

Предупреждения: Антви, Крушинский

Львов: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Якимец, Политыло (Крушинский, 69), Брикнер, Грисьо (Бусько, 46), Длинный, Чирьяк, Нич (Семенив, 60), Антви (Ременяк, 60)

Горняк-Спорт: Климов, Шинкаренко, Никитюк, Сафиханов, Чуев, Романов (Яворский, 70), Твердохлеб (Кожевников, 46), Семка (Клебер, 57), Ямполь (Мильченко, 52), Кулаковский (Паломар, 70), Понедельник.