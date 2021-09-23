  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Первая победа Дулуба. Львов в Кубке обыграл Горняк-Спорт
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая победа Дулуба. Львов в Кубке обыграл Горняк-Спорт

Кубок Украины
Обновлено
(2 голосов)

Львов идет дальше

Первая победа Дулуба. Львов в Кубке обыграл Горняк-Спорт

instagram.com/fclviv

Новина українською

Горняк-Спорт в рамках 1/16 финала Кубка Украины принимал Львов.

Львовяне выставили на поединок вполне боеспособный состав, который без особых проблем одолел горняков.

Нельзя сказать, что игра была моторной и веселой, однако и таких скоростей Львову хватило для итоговой победы.

Оба гола были забиты в первом тайме – сначала Политыло с линии штрафной дал в штангу, а Ныч первый подсуетился на добивании, а в концовке тайма Довгий после углового головой добавил второй.

Второй тайм выдался откровенно скучным – гостям уже ничего особо не было нужно, а хозяева так и не смогли придумать ничего интересного у ворот львовян.

2:0, первая победа Дулуба, Львов без особых проблем выходит в 1/8 финала.

Горняк-Спорт - Львов 0:2

Голы: Ныч (27), Довгий (45+1)

Предупреждения: Антви, Крушинский

Львов: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Якимец, Политыло (Крушинский, 69), Брикнер, Грисьо (Бусько, 46), Длинный, Чирьяк, Нич (Семенив, 60), Антви (Ременяк, 60)

Горняк-Спорт: Климов, Шинкаренко, Никитюк, Сафиханов, Чуев, Романов (Яворский, 70), Твердохлеб (Кожевников, 46), Семка (Клебер, 57), Ямполь (Мильченко, 52), Кулаковский (Паломар, 70), Понедельник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...