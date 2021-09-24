Хавбек Альянса: Проигрывать к десятой минуте 0:2 — это серьезный удар

Полузащитник " Альянса " Вячеслав Поднебенный рассказал о матче 1/16 финала Кубка Украины с "Минаем". Поединок завершился волевой победой команды Первой лиги со счетом 3:2, при этом "Альянс" проигрывал по ходу матча со счетом 0:2.

"Мы тяжело вошли в игру и, показалось, что "Минай" быстрее нас приспособился к тяжелому мокрому газону. Проигрывать к десятой минуте 0:2 — это серьезный удар. Гол Писного нас вернул в игру и придал нам уверенности.

По ходу уже игры нам удалось проявить характер и выиграть этот непростой матч. Получилась настоящая кубковая встреча, при которой интрига оставалась до последней секунды.

Было бы классно для наших болельщиков, чтобы к нам приехал кто-то из грандов нашего футбола. Наши болельщики этого заслуживают", - сказал Поднебенный.