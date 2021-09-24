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Хавбек Альянса: Проигрывать к десятой минуте 0:2 — это серьезный удар

Кубок Украины
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(1 голосов)

Альянс совершил боевой камбэк

Хавбек Альянса: Проигрывать к десятой минуте 0:2 — это серьезный удар

ФК Альянс

Новина українською

Полузащитник "Альянса" Вячеслав Поднебенный рассказал о матче 1/16 финала Кубка Украины с "Минаем". Поединок завершился волевой победой команды Первой лиги со счетом 3:2, при этом "Альянс" проигрывал по ходу матча со счетом 0:2.

"Мы тяжело вошли в игру и, показалось, что "Минай" быстрее нас приспособился к тяжелому мокрому газону. Проигрывать к десятой минуте 0:2 — это серьезный удар. Гол Писного нас вернул в игру и придал нам уверенности.

По ходу уже игры нам удалось проявить характер и выиграть этот непростой матч. Получилась настоящая кубковая встреча, при которой интрига оставалась до последней секунды.

Было бы классно для наших болельщиков, чтобы к нам приехал кто-то из грандов нашего футбола. Наши болельщики этого заслуживают", - сказал Поднебенный.

Напомним, что в 1/8 финала турнира "Альянс" сыграет с ФК "Львов".

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В статье: Вячеслав Поднебенный ФК Минай Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
24.09.2021 в 16:51
после победы над львовом ждите в гости или шахтер или динамо
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