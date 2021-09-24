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Хавбек Альянса: Проигрывать к десятой минуте 0:2 — это серьезный удар
Альянс совершил боевой камбэк
ФК Альянс
Полузащитник "
"Мы тяжело вошли в игру и, показалось, что "Минай" быстрее нас приспособился к тяжелому мокрому газону. Проигрывать к десятой минуте 0:2 — это серьезный удар. Гол Писного нас вернул в игру и придал нам уверенности.
По ходу уже игры нам удалось проявить характер и выиграть этот непростой матч. Получилась настоящая кубковая встреча, при которой интрига оставалась до последней секунды.
Было бы классно для наших болельщиков, чтобы к нам приехал кто-то из грандов нашего футбола. Наши болельщики этого заслуживают", - сказал Поднебенный.
Напомним, что в 1/8 финала турнира "Альянс" сыграет с ФК "Львов".
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