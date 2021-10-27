Тренер Вереса о кубковом матче с Ворсклой: Права на ошибку нет

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий накануне матча против "Ворсклы" в 1/8 финала Кубка Украины.

"Незабитый пенальти помешал нам обыграть "Ворсклу" в домашнем матче первого круга чемпионата. Но игра была в общем-то ровной, очень интересной. "Ворскла" сейчас – один из лидеров чемпионата. Полтавская команда – третья в турнирной таблице.

Ожидаем тяжелую боевую кубковую игру. Права на ошибку нет. Если в чемпионате можно как-то исправить ситуацию в следующих матчах, то кубковое противостояние состоит из одной игры.

Поэтому нам нужна максимальная концентрация. Если все подойдут с серьезным настроем на игру – можем рассчитывать на проход дальше", – сказал Вирт.