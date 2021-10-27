Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Вереса о кубковом матче с Ворсклой: Права на ошибку нет
Поединок пройдет сегодня, 27 октября
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий накануне матча против "Ворсклы" в 1/8 финала Кубка Украины.
"Незабитый пенальти помешал нам обыграть "Ворсклу" в домашнем матче первого круга чемпионата. Но игра была в общем-то ровной, очень интересной. "Ворскла" сейчас – один из лидеров чемпионата. Полтавская команда – третья в турнирной таблице.
Ожидаем тяжелую боевую кубковую игру. Права на ошибку нет. Если в чемпионате можно как-то исправить ситуацию в следующих матчах, то кубковое противостояние состоит из одной игры.
Поэтому нам нужна максимальная концентрация. Если все подойдут с серьезным настроем на игру – можем рассчитывать на проход дальше", – сказал Вирт.
Напомним, матч "Верес" - "Ворскла" пройдет сегодня, 27 октября на стадионе Авангард в Луцке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.
Популярное сейчас
- Сын Реброва: У папы есть амбиции возглавить сборную Украины. Этим летом, или в будущем
- Кандидат в мэры Харькова Терехов: Возвращение Металлиста не связано с моей предвыборной кампанией
- Директор Шахтера по коммуникациям: Цыганык – продинамовский эксперт, который подает информацию, как выгодно Динамо
- КУ. Металлист 1925 - Александрия 2:5. Удачный день Юрия Гуры
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО