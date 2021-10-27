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Эксперт о судействе матча Верес - Ворскла: Где в действиях арбитра последовательность? Ее не было

Кубок Украины
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Виталий Романов не справился с работой

Эксперт о судействе матча Верес - Ворскла: Где в действиях арбитра последовательность? Ее не было

Скриншот - ТК Футбол 1

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал арбитраж кубкового матча "Верес" - "Ворскла", в котором было несколько противоречивых решений от арбитра в поле Виталия Романова. В частности, очень дискуссионная красная карточка игроку "Вереса", а также назначенный в конце игры одиннадцатиметровый в ворота "Ворсклы".

- Управлять игрой одними только карточками – это не мастерство, а формализм, - взял слово эксперт. - Есть еще превентивные методы, есть еще жесты и беседы, которые Романов не использовал. Первая желтая карточка Евгению Пасичу на 12-й минуте выглядела очень натянутой. Футболист что-то сказал арбитру – а он ему сразу желтую. Хотя можно было разобраться не столь радикальным методом.

Относительно удаления Дахновского на 71-й минуте можно дискутировать, а можно и не дискутировать. Риззнык отпустил от себя мяч, не контролировал его, а затем пытался выбить снаряд, однако Дахновский "въехал" ему в голеностоп. Хорошо, если это красная карточка, почему Романов на 87-й минуте Сергийчуку за явный прыжок сопернику в ноги показал не красную, а только желтую карточку? Где же последовательность? Ее не было.

Ну и одиннадцатиметровый якобы за фол Яворского против Сергийчука, - говорит Мирослав Ступар. - Яворский сыграл чисто в мяч, а Сергийчук по собственной инициативе врезался в ногу выбившего мяч соперника. Здесь скорее фол со стороны игрока "Вереса", а не фол защитника "Ворсклы" на пенальти. Был бы ВАР, думаю, решение было бы отменено. А так есть проблемы, – резюмировал эксперт.

Отметим, что в матче 1/8-й финала Кубка Украины "Ворскла" в Луцке победила "Верес" 3:1.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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