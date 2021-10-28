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Рух – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
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ФК Заря
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Украины между львовским "Рухом" и луганской "Зарей".
Очередной игровой день в рамках национального кубка, кто же пройдет дальше – "Заря" или "Рух"? В чемпионате команда Скрипника идет на четвертом месте, а банда Кучука находится на 10-й позиции. Увидим ли мы яркий поединок? Дойдет ли дело до пенальти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 28 октября – в 16:55 по киевскому времени.
Комментатор: Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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