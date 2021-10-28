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Рух – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Рух – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Украины между львовским "Рухом" и луганской "Зарей".

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Очередной игровой день в рамках национального кубка, кто же пройдет дальше – "Заря" или "Рух"? В чемпионате команда Скрипника идет на четвертом месте, а банда Кучука находится на 10-й позиции. Увидим ли мы яркий поединок? Дойдет ли дело до пенальти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 28 октября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Заря (Луганск) Кубок Украины Рух (Львов) Трансляция Аудио онлайн стрим
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