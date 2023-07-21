Состоялась жеребьевка первого и второго раундов Кубка Украины

Сегодня в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первых раундов нового розыгрыша Кубка Украины . В церемонии задействованы клубы любительского футбола и Профессиональной футбольной лиги.

Жеребьевка первого раунда Кубка Украины (базовая дата – 29 июля)

"Николаев" (Львовская область) - "Фазенда" (Черновцы)

"Олимпия" (Савинцы) - ФК "Кудровка"

"Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Тарасовка)

Жеребьевка второго раунда Кубка Украины (базовая дата – 2 августа)

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Карпаты" (Львов)

"Металлист" (Харьков) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Скала 1911" (Стрый) – ФК "Хуст"

"Подолье" (Хмельницкий) - "Нива" (Тернополь)

"Нива" (Винница) - "Агробизнес" (Волочиск)

"Николаев" / "Фазенда" - "Буковина" (Черновцы)

"Горняк-Спорт" - СК "Полтава"

"Ингулец" (Петрово) - "Металлург" (Запорожье)

"Олимпия" / "Кудровка" - "Кремень"

"Локомотив" (Киев) - "Диназ" (Вышгород)

ФК "Звягель" - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

"Штурм" / "ЮКСА" - "Нива" (Бузовая)

ФК "Чернигов" - "Левый Берег" (Киев)

ФК "Тростянец" - "Реал Фарма" (Одесса)

"Васт" (Николаев) - ФСК "Мариуполь"

"Дружба" (Мировка) - "Виктория" (Сумы)

Команды из низшей лиги будут хозяевами в матчах. Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча.