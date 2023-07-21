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Состоялась жеребьевка первого и второго раундов Кубка Украины

Кубок Украины
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(3 голосов)

Три пары в первом раунде и 16 – во втором

Состоялась жеребьевка первого и второго раундов Кубка Украины

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первых раундов нового розыгрыша Кубка Украины. В церемонии задействованы клубы любительского футбола и Профессиональной футбольной лиги.

Жеребьевка первого раунда Кубка Украины (базовая дата – 29 июля)

  • "Николаев" (Львовская область) - "Фазенда" (Черновцы)
  • "Олимпия" (Савинцы) - ФК "Кудровка"
  • "Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Тарасовка)

Жеребьевка второго раунда Кубка Украины (базовая дата – 2 августа)

  • "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Карпаты" (Львов)
  • "Металлист" (Харьков) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
  • "Скала 1911" (Стрый) – ФК "Хуст"
  • "Подолье" (Хмельницкий) - "Нива" (Тернополь)
  • "Нива" (Винница) - "Агробизнес" (Волочиск)
  • "Николаев" / "Фазенда" - "Буковина" (Черновцы)
  • "Горняк-Спорт" - СК "Полтава"
  • "Ингулец" (Петрово) - "Металлург" (Запорожье)
  • "Олимпия" / "Кудровка" - "Кремень"
  • "Локомотив" (Киев) - "Диназ" (Вышгород)
  • ФК "Звягель" - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
  • "Штурм" / "ЮКСА" - "Нива" (Бузовая)
  • ФК "Чернигов" - "Левый Берег" (Киев)
  • ФК "Тростянец" - "Реал Фарма" (Одесса)
  • "Васт" (Николаев) - ФСК "Мариуполь"
  • "Дружба" (Мировка) - "Виктория" (Сумы)

Команды из низшей лиги будут хозяевами в матчах. Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча.

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