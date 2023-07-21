Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьевка первого и второго раундов Кубка Украины
Три пары в первом раунде и 16 – во втором
Скріншот з трансляції
Сегодня в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первых раундов нового розыгрыша
Жеребьевка первого раунда Кубка Украины (базовая дата – 29 июля)
- "Николаев" (Львовская область) - "Фазенда" (Черновцы)
- "Олимпия" (Савинцы) - ФК "Кудровка"
- "Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Тарасовка)
Жеребьевка второго раунда Кубка Украины (базовая дата – 2 августа)
- "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Карпаты" (Львов)
- "Металлист" (Харьков) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
- "Скала 1911" (Стрый) – ФК "Хуст"
- "Подолье" (Хмельницкий) - "Нива" (Тернополь)
- "Нива" (Винница) - "Агробизнес" (Волочиск)
- "Николаев" / "Фазенда" - "Буковина" (Черновцы)
- "Горняк-Спорт" - СК "Полтава"
- "Ингулец" (Петрово) - "Металлург" (Запорожье)
- "Олимпия" / "Кудровка" - "Кремень"
- "Локомотив" (Киев) - "Диназ" (Вышгород)
- ФК "Звягель" - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
- "Штурм" / "ЮКСА" - "Нива" (Бузовая)
- ФК "Чернигов" - "Левый Берег" (Киев)
- ФК "Тростянец" - "Реал Фарма" (Одесса)
- "Васт" (Николаев) - ФСК "Мариуполь"
- "Дружба" (Мировка) - "Виктория" (Сумы)
Команды из низшей лиги будут хозяевами в матчах. Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча.
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