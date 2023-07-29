Сегодня стартует новый розыгрыш Кубка Украины. Среди участников – четыре любительских клуба

После полномасштабного вторжения страны агрессора соревнования не проводились, поэтому нынешний розыгрыш Кубка ожидается с особым интересом.

Розыгрыш Кубка Украины начнут любительские коллективы и представители Второй лиги. На первом этапе турнира сыграют новички Второй лиги "ЮКСА" и "Кудровка", а также четыре любительских клуба. Клубы ААФУ получили сразу четыре квоты (за два предыдущих сезона), ведь трофей Кубка Украины среди любителей сезона 2021/22 разыграть не удалось.

"Николаев" и "Олимпия" – полуфиналисты любительского Кубка Украины сезона 2021/22 на момент остановки соревнований. "Штурм" был финалистом сезона 2022/23, а "Фазенда" – полуфиналист прошлого розыгрыша.

Победители первого этапа пройдут во второй, где сыграют с участниками Первой и Второй лиг. Матчи запланированы на 2 августа. Отметим, что финальный матч турнира сыграют15 мая 2024 года.

Vbet Кубок Украины-2023/2024. Первый предварительный этап

29.07.2023

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Фазенда" (Черновцы). Николаев, Львовская обл. Стадион "Городской". 17.00

"Олимпия" (Савинцы) - "Кудровка" (Кудровка). Миргород. Стадион "Старт". 14.00

"Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Киев). Тренировочная база ФК "Динам" (Киев), Столичное шоссе, 45. 17.00

Победитель пары "Николаев" / "Фазенда" во втором этапе сыграет с "Буковиной". Победитель в противостоянии "Олимпия"/"Кудровка" сыграет с "Кремнем", а сильнейший в паре "Штурм"/"ЮКСА" – с бузовской "Нивой".

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