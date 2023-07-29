Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня будут сыграны три матча первого предварительного этапа Кубка Украины. Сыграют четыре любительских коллектива и два представителя Второй лиги. Клубы ААФУ получили сразу четыре квоты (за два предыдущих сезона), ведь трофей Кубка Украины среди любителей сезона 2021/22 разыграть не удалось.

Напомним, что победители первого этапа пройдут во второй, где сыграют с участниками Первой и Второй лиг.

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Фазенда" (Черновцы). Николаев, Львовская обл. Стадион "Городской". 17.00

"Олимпия" (Савинцы) - "Кудровка" (Кудровка). Миргород. Стадион "Старт". 14.00

"Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Киев). Тренировочная база ФК "Динамо" (Киев), Столичное шоссе, 45. 17.00