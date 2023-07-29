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Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
Стартует Кубок Украины
Фото прес-служби УАФ
Сегодня будут сыграны три матча первого предварительного этапа Кубка Украины. Сыграют четыре любительских коллектива и два представителя Второй лиги. Клубы ААФУ получили сразу четыре квоты (за два предыдущих сезона), ведь трофей Кубка Украины среди любителей сезона 2021/22 разыграть не удалось.
Напомним, что победители первого этапа пройдут во второй, где сыграют с участниками Первой и Второй лиг.
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Фазенда" (Черновцы). Николаев, Львовская обл. Стадион "Городской". 17.00
"Олимпия" (Савинцы) - "Кудровка" (Кудровка). Миргород. Стадион "Старт". 14.00
"Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Киев). Тренировочная база ФК "Динамо" (Киев), Столичное шоссе, 45. 17.00
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