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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня

Кубок Украины
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Стартует Кубок Украины

Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня

Фото прес-служби УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня будут сыграны три матча первого предварительного этапа Кубка Украины. Сыграют четыре любительских коллектива и два представителя Второй лиги. Клубы ААФУ получили сразу четыре квоты (за два предыдущих сезона), ведь трофей Кубка Украины среди любителей сезона 2021/22 разыграть не удалось.

Напомним, что победители первого этапа пройдут во второй, где сыграют с участниками Первой и Второй лиг.

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Фазенда" (Черновцы). Николаев, Львовская обл. Стадион "Городской". 17.00

"Олимпия" (Савинцы) - "Кудровка" (Кудровка). Миргород. Стадион "Старт". 14.00

"Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Киев). Тренировочная база ФК "Динамо" (Киев), Столичное шоссе, 45. 17.00

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В статье: ФК Николаев (Львовская область) Олимпия (Савинцы) смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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