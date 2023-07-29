  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кубок Украины. Результаты первого предварительного раунда
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Результаты первого предварительного раунда

Кубок Украины
(1 голосов)

Серия пенальти в Киеве

Кубок Украины. Результаты первого предварительного раунда

Фото: ФК Олімпія Савинці

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня были сыграны три матча первого предварительного этапа нового розыгрыша Кубка Украины. Встречались любительские команды и клубы Второй лиги.

Игровой день начался противостоянием в Миргороде, где "Олимпия" принимала "Кудровку". Матч завершился минимальной победой представителя Второй лиги. Победу гостям принес автогол Малыка – 0:1. У коллектива из Савинцев было 82 минуты, чтобы сравнять счет, но достичь своего хозяева не смогли. Следующим соперником "Кудровки" будет "Кремень"

В противостоянии двух любительских коллективов львовский "Николаев" уничтожил "Фазенду" – 6:1. Полуфиналист любительского Кубка Украины 2022/23 не смог навязать борьбу своим соперникам. Таким образом, в следующем раунде "Николаев" сыграет с "Буковиной" .

В еще одном матче игрового дня "Штурму" и "ЮКСе" не хватило 90 минут, чтобы выявить победителя – 1:1. В дополнительное время соперники не хотели рисковать, потому победитель определялся в серии пенальти. Со счетом 5:4 праздновали выход в следующий раунд "ЮКСА". Соперником новичка Второй лиги станет бузовская "Нива".

Кубок Украины. Первый предварительный этап

"Олимпия" – "Кудровка" 0:1

Голы: Малык (8, автогол)

"Николаев" – "Фазенда" 6:1

"Штурм" - "ЮКСА" 1:1 ( 4:5 по пенальти)

По теме
yellow-arrow
Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Сегодня стартует новый розыгрыш Кубка Украины. Среди участников – четыре любительских клуба
yellow-arrow
Реал Фарма отказался ехать на кубковый матч из-за проблем с логистикой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Николаев (Львовская область) Олимпия (Савинцы) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде