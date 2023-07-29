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Кубок Украины. Результаты первого предварительного раунда
Серия пенальти в Киеве
Фото: ФК Олімпія Савинці
Сегодня были сыграны три матча первого предварительного этапа нового розыгрыша Кубка Украины. Встречались любительские команды и клубы Второй лиги.
Игровой день начался противостоянием в Миргороде, где "Олимпия" принимала "Кудровку". Матч завершился минимальной победой представителя Второй лиги. Победу гостям принес автогол Малыка – 0:1. У коллектива из Савинцев было 82 минуты, чтобы сравнять счет, но достичь своего хозяева не смогли. Следующим соперником "Кудровки" будет "Кремень"
В противостоянии двух любительских коллективов львовский "Николаев" уничтожил "Фазенду" – 6:1. Полуфиналист любительского Кубка Украины 2022/23 не смог навязать борьбу своим соперникам. Таким образом, в следующем раунде "Николаев" сыграет с "Буковиной" .
В еще одном матче игрового дня "Штурму" и "ЮКСе" не хватило 90 минут, чтобы выявить победителя – 1:1. В дополнительное время соперники не хотели рисковать, потому победитель определялся в серии пенальти. Со счетом 5:4 праздновали выход в следующий раунд "ЮКСА". Соперником новичка Второй лиги станет бузовская "Нива".
Кубок Украины. Первый предварительный этап
"Олимпия" – "Кудровка" 0:1
Голы: Малык (8, автогол)
"Николаев" – "Фазенда" 6:1
"Штурм" - "ЮКСА" 1:1 ( 4:5 по пенальти)
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