Второй раунд Кубка Украины. Буковина проигрывает любителям, Кудровка выбивает Кремень

В рамках второго круга Кубка Украины должны были состояться 16 матчей. Уже известно, что "Реал Фарма" не приедет к "Тростянцу" из-за выдающейся жеребьевки УАФ по территориальному принципу. Еще одна игра – между киевским "Локомотивом" и вышгородским "Диназом" – пройдет в четверг. Остальные четырнадцать игр запланированы на среду.

12:00 "Чернигов" - "Левый Берег" 1:2

Голы: Койдан 19 – Литовченко 35, Вакуленко 50

Хозяевам повезло быстро открыть счет: после дальнего удара мяч рикошетом от Койдана залетел в ворота соперника. Однако еще до перерыва "Левый Берег" восстановил паритет, а в дебюте второго тайма реализовал контратаку. Особой интриги минимальное преимущество в счете не принесло: киевляне больше атаковали и на победу наиграли.

13:00 "Мариуполь" – "Васт" 5:2

Голы: Батальский 5, Батальский 28, Батальский 33, Литюк 83, Петровский 89 - Студенко 56, Ширяев 80

Опытный нападающий Александр Батальский сделал для "Мариуполя" разницу в матче против "Васта". Уже за первый тайм форвард забил трижды: дважды после углового и однажды замкнул фланговую передачу. Но Студенко после перерыва решил доказать, что он не менее крут и оформил "гол+пас" за "Васт". Ассист от николаевца получился просто выдающимся: скрытый пас внешней стороной стопы. Счет стал 3:2, но защита "Васта" решила, что она мало сегодня ошибалась и привезла на свои ворота еще и пенальти вместе с контратакой. 5:2 - приазовский клуб идет дальше.

14:00 "Дружба" – "Виктория" 1:2

Гол: Сомов 24 – Сасовский 70, Нелин 81

Удаление: Ульянов ("Виктория")

"Виктория" стала второй командой дня, которая прошла дальше, уступая по ходу матча. В первом тайме Сомов замкнул кросс и вывел хозяев вперед. И было бы неудивительно, если бы любители удержали преимущество до финального свистка, но удачный отскок помог Сасовскому восстановить паритет, а вскоре Нелин забил после углового второй. Завершали матч сумчане в меньшинстве: Ульянов грубо врезал оппоненту у своей штрафной. При преимуществе в счете "Дружба" устроила осаду сумских ворот, но Шелихов тянул все.

15:00 "Прикарпатье" – "Карпаты" 2:1

Голы: Радульский 25, Радульский - Галенков 82

Нереализованный пенальти: Попчук ("Прикарпатье") 43 - стойка

Кубок в этом сезоне, может, еще и достанется Львову, но точно не "Карпатам". Львовяне привезли во Франковск резервный состав и поплатились за это результатом. Радульский благодаря классному проходу по зоне правого полусреднего открыл счет. Удвоить преимущество до перерыва не использовал Попчук, пробив с пенальти в стойку. Но тот же Радульский после перерыва с правого края штрафной оформил дубль. Ближе к финальному свисту Галенков переправил в сетку подачу от углового флажка, но этого было мало, чтобы сохранить жизнь своему клубу в турнире.

15:00 "Звягель" - "Чайка" 5:0

Голы: Волынец 8, Майтак 67, Ващишин 71, Нестеров 90+1, Ващишин 90+2

"Звягель" не имел особых проблем в матче с соседом по Второй лиге, хотя первый гол получился курьезным: Волынец выполнил фланговый прострел, все пролетели мимо мяча, к чему голкипер был не готов. Про последние полчаса можно сказать коротко: в ворота "Чайки" забивали все желающие. Хотели даже сами борщаговцы, оформив коллективный автогол, но его рефери почему-то отменил.

16:00 "Нива" Винница - "Агробизнес" 0:1

Голы: Толочко (104)

Хозяева вышли на матч в оптимальном составе. Для Юрия Ярошенко это была дебютная игра в качестве тренера "Нивы". Коллектив Александра Чижевского еще в процессе формирования, поэтому гости никак не являлись фаворитами противостояния. В первой половине встречи команды не порадовали забитыми мячами. К сожалению, после перерыва также голов не было.

На 104-й минуте Роман Толочко реализовал одиннадцатиметровый и забил очень важный гол для "Агробизнеса". Попович угадал угол удара, но парировать пенальты не смог. Отыграться хозяева уже не смогли.



16:00 "Скала 1911" - "Хуст" 5:2

Голы: Аверьянов, 2, 47, Мазур, 23, Пастух, 37, 85 - В. Луцив, 57, В. Луцив

Уже в первой половине встречи хозяева обеспечили себе выход в следующий раунд. Немногие ожидали такого провала от гостей. На второй минуте после подачи Иванченко с фланга отличился Максим Аверьянов. В середине первого тайма Пучковский ассистировал, а Мазур расстрелял ворота. На этом коллектив из Стрыя не собирался останавливаться. Еще до перерыва довел счет до разгромного Пастуха. Шикарный футбол в исполнении представителя Второй лиги. В начале второго тайма соперники обменялись голами. Дубль в свой актив записал Аверьянов, а в составе хустян отличился Василий Луцив. Украшением матча стал удар из-за пределов штрафной Пастуха - 5:1. Таким образом, уверенная победа хозяев – 5:2.



16:00 "Горняк-Спорт" - "Полтава" 1:0

Голы: Молько (110)

Обе команды разочаровали своих болельщиков разгромными поражениями 0:5. Тренерские штабы выставили приближенные к оптимальному стартовые составы, но "Горняк-Спорт" и "Полтава" существенно обновились, поэтому им нужно еще время, чтобы сыграться. Ожидалось, что гости все же будут ближе к победе, но на перерыв соперники ушли без голов. Вырвать победу в основное время соперники не смогли, поэтому пришлось играть дополнительные 30 минут.

На 110 минуте Владислав Молько в штрафной обыграл защитника "Полтавы" и пробил в дальний угол – 1:0. Таким образом, матч завершился неожиданной победой подопечных Куценко.

16:00 "ЮКСА" - "Нива" Бузова 1:1 (по пенальти 4:3)

Голы: Кос, 59 - Паламар, 84 пен

Амбициозный новичок Второй лиги существенно усилился опытными игроками перед стартом сезона, поэтому недооценивать подопечных Цымбала не стоит. Однако до перерыва игра напоминала дорогу с односторонним движением. Коллектив из Бузовой доминировал, давил, но забить не смог. Во второй половине встречи характер игры изменился. Удар Кононова парировал голкипер, но первым на добивании оказался Олег Кос – 1:0. Отыграться подопечные Жабченко смогли за счет одиннадцатиметрового, который реализовал Паламар. Голкипер клуба Второй лиги Федосов парировал два одиннадцатиметровых и вывел свою команду в следующий раунд.



17:00 "Николаев" Львовщина - "Буковина" 1:0

Голы: Цюпка, 52

Удаление: Червинский, 54

У любительского коллектива из Львовской области были все шансы пройти в следующий раунд, ведь "Буковина" сейчас далека от своей оптимальной формы. В первой половине встречи была равная игра, поэтому нулевая ничья закономерный результат. В начале второго тайма хозяева вышли вперед. Голкипер "Буковины" Пономаренко выбил мяч прямо у Назария Цюпку – 1:0. А через две минуты Червинский получил вторую желтую и гости остались в меньшинстве. Отыграться гости не смогли. Таким образом, любители шагают в следующий раунд.

17:00 "Подолье" - "Нива" Тернополь 0:0 (по пенальти 2:3)

Встреча амбициозных соперников, которые еще обязательно в этом сезоне Первой лиги смогут попить кровь лидерам. Забить за 90 минут команды не смогли. Игра была напряженной, с большим количеством борьбы, но, к сожалению, конструктива впереди не хватало. Логично, что победитель в этом равном противостоянии определялся в серии пенальти. Путевку в следующий раунд Кубка Украины завоевала "Нива" - 3:2. Центральные защитники "Нивы" Зинь и Демчук свои одиннадцатиметровые не реализовали, но вратарь Механив помог гостям выиграть.

17:00 "Металлист" – "Эпицентр" 1:2

Голы: Тепляков, 58 - Беженар, 48, 71

Соперники на выходных уже встречались в Первой лиге. Тогда победу благодаря голу Стеня вырвал коллектив из Каменец-Подольского. В этот раз ожидалось, что харьковчане все же смогут побороться за положительный результат. На перерыв команды ушли без голов. В начале второго тайма команды обменялись голами. Отличились Беженар и Тепляков. Победу гостям принес все тот же Беженар.

17:00 "Ингулец" - "Металлург" 4:3

Голы: Квасов, 9, 29, 69, Резепов, 31 - Толок, 41, Куралех, 45

Владимир Микитин еще до матча заявил, что основные футболисты в Кубке не сыграют. Учитывая это, хозяева считались фаворитами и уже в дебюте подтвердили свой статус. После подачи с фланга Квасов головой пробил в угол. На 29-й минуте после ошибки защитника Ярослав отличился во второй раз, а в следующей атаке забил Резепов. Тем не менее, рано подопечные Лупашко расслабились и пропустили в конце тайма дважды. Забивали Толок и Куралех. Веселый и результативный футбол в Петровом – 3:2. Во второй половине встречи Квасов забил свой третий мяч и похоронил всю интригу. Гол запорожцев не помог им добиться положительного результата – 4:3. "Ингулец" шагает дальше.

18:00 "Кудровка" - "Кремень" 3:0

Гол: Кулик, 16, 62, Коваль, 88

Новичок Второй лиги на 16-й минуте открыл счет. После подачи с фланга первым на мяче оказался Дмитрий Кулик – 1:0. А в середине второго тайма все тот же Кулик снял все вопросы о победителе матча. Дмитрий мощно и точно пробил из-за пределов штрафной. Окончательниы результат в матче установил Коваль - 3:0. Таким образом "Кудровка" выбивает из Кубка Украины представителя Первой лиги.

"Тростянец" - "Реал Фарма" +:-