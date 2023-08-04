Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины
Жребий брошен
Фото: із відкритих джерел
В пятницу, 4 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины-2023/24. Базовый день матчей - 15 августа.
В третьем раунде примут участие 16 команд: 9 представителей Первой лиги, 6 клубов Второй лиги и 1 аматорская команда.
Третий предварительный этап
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск)
"Скала 1911" (Стрый) - "Нива" (Тернополь)
"Звягель" (Звягель) - "ЮКСА" (Киев)
"Локомотив" (Киев) - "Левый берег" (Киев)
"Кудровка" (Кудровка) - "Мариуполь" (Мариуполь)
"Ингулец" (Петрово) - "Виктория" (Сумы)
"Тростянец" (Тростянец) - "Горняк-Спорт" (Горишные Плавни)
Популярное сейчас
- Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2023
- Во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск был подбит один из кораблей РФ
- "Меня не хотят использовать". Шахтер пытается разорвать контракт с защитником
- Маркевич: С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав Карпат
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО