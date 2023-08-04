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Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины

Кубок Украины
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Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины

Фото: із відкритих джерел

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В пятницу, 4 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины-2023/24. Базовый день матчей - 15 августа.

В третьем раунде примут участие 16 команд: 9 представителей Первой лиги, 6 клубов Второй лиги и 1 аматорская команда.

Третий предварительный этап

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск)

"Скала 1911" (Стрый) - "Нива" (Тернополь)

"Звягель" (Звягель) - "ЮКСА" (Киев)

"Локомотив" (Киев) - "Левый берег" (Киев)

"Кудровка" (Кудровка) - "Мариуполь" (Мариуполь)

"Ингулец" (Петрово) - "Виктория" (Сумы)

"Тростянец" (Тростянец) - "Горняк-Спорт" (Горишные Плавни)

Состоялась жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины - изображение 1

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