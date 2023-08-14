Остался один любительский коллектив. Завтра состоится третий раунд Кубка Украины

Завтра будут сыграны семь матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины. Противостояние между тернопольской "Нивой" и "Скала 1911" пройдет в среду.

На этом этапе будут играть представители Первой и Второй лиг, а также один любительский коллектив. Напомним, что ФК "Николаев" (Львовская обл.) во втором предварительном раунде обыграл "Буковину" (1:0). "Николаев" – чемпион Львовской области 2017 года. Сейчас команда лидирует в своей подгруппе Премьер-Лиги Львовской области (сыграно 12 матчей).

С особым интересом ожидается противостояние "ЮКСА" и "Звягеля". Представители Второй лиги уверенноначали сезон. Безусловно, подопечные Максимова являются фаворитами в этой паре, но в составе их соперников есть ряд опытных футболистов, которые могут составить достойную конкуренцию.

Все шансы пройти "Мариуполь" имеет представитель Второй лиги "Кудровка", которая на прошлой неделе уничтожила "Васт" – 9:0. У приазовцев не такая длинная скамейка запасных, чтобы проводить ротацию состава.

Также стоит обратить внимание на матч "Ингульца" и "Виктории". Подопечные Лупашко все четыре официальных матча в сезоне выиграли, но ожидается, что петровцы проведут ротацию в составе, тогда у сумчан появится шанс навязать борьбу.

Vbet Кубок Украины-2023/2024. Третий предварительный этап

15.08.2023

"Кудровка" (Кудровка) - "Мариуполь" (Мариуполь). Чернигов. 13.00.

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Эпицентр" (Дунаевцы). Ивано-Франковск. 15.00.

"Звягель" (Звягель) - "ЮКСА" (Киев). Звягель. 15.00.

"Тростянец" (Тростянец) - "Горняк-Спорт" (Горешные Плавные). Тростянец. 15.00.

"Локомотив" (Киев) - "Левый Берег" (Киев). Киев. 16.00.

"Ингулец" (Петрово) - "Виктория" (Сумы). Петрово. 16.00.

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск). Львовская обл. 17.00.

16.08.2023

"Скала 1911" (Стрый) - "Нива" (Тернополь). Стрый. 16.00.