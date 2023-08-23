Скала 1911 - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Коллектив из Стрыя в прошлом раунде на характере вырвал победу у тернопольской "Нивы" (2:1). Однако на этот раз соперником у представителя Второй лиги будет команда, возглавляющая УПЛ. Смогут ли футболисты "Скалы 1911" составить достойную конкуренцию более именитому сопернику?

Игра начнется в 17.00. Смотрите прямо в этой новости.