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Скала 1911 - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Скала 1911 - Рух: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
Коллектив из Стрыя в прошлом раунде на характере вырвал победу у тернопольской "Нивы" (2:1). Однако на этот раз соперником у представителя Второй лиги будет команда, возглавляющая УПЛ. Смогут ли футболисты "Скалы 1911" составить достойную конкуренцию более именитому сопернику?
Игра начнется в 17.00. Смотрите прямо в этой новости.
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