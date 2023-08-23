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Скала 1911 - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Скала 1911 - Рух: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Скала 1911 - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Коллектив из Стрыя в прошлом раунде на характере вырвал победу у тернопольской "Нивы" (2:1). Однако на этот раз соперником у представителя Второй лиги будет команда, возглавляющая УПЛ. Смогут ли футболисты "Скалы 1911" составить достойную конкуренцию более именитому сопернику?

Игра начнется в 17.00. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
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