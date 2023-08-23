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Защитник Металлиста 1925: Мы хорошо подготовились к Горняку-Спорт
Кубковый матч состоится уже сегодня
metalist1925.com
Защитник "Металлиста 1925" Михаил Рудавский рассказал о подготовке команды к матчу на Кубок Украины против "Горняка-Спорт".
- В прошлом году матчей на Кубок не было. Видимо, команда уже и подзабыла, как это играть дважды в неделю матчи. Как проходила подготовка к матчу против "Горняка-Спорт"?
- Мы провели три тренировки. Одна была очень насыщенная и две подготовительных. Я думаю, что мы хорошо подготовились к "Горняку-Спорт". Будет тяжелая игра, но должны выигрывать ее.
- Нет ли у команды каких-то шапкозакидательских настроений перед матчем против представителя Первой лиги?
- Нет, мы все знаем, что в Кубке может произойти все что угодно. Поэтому мы уважаем соперника и готовимся.
- На матч не едут часть футболистов, которые играли в матче против "Миная". Является ли эта игра возможностью заявить о себе другим футболистам?
- Я считаю, что каждая игра и каждая тренировка - это возможность проявить себя и играть в основном составе. Поэтому - да. Это будет еще одна возможность, - рассказал Рудавский.
Матч "Горняк-Спорт" - "Металлист 1925" состоится сегодня, 23 августа и начнется в 16:00.
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