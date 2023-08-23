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Защитник Металлиста 1925: Мы хорошо подготовились к Горняку-Спорт

Кубок Украины
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Кубковый матч состоится уже сегодня

Защитник Металлиста 1925: Мы хорошо подготовились к Горняку-Спорт

metalist1925.com

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Михаил Рудавский рассказал о подготовке команды к матчу на Кубок Украины против "Горняка-Спорт".

- В прошлом году матчей на Кубок не было. Видимо, команда уже и подзабыла, как это играть дважды в неделю матчи. Как проходила подготовка к матчу против "Горняка-Спорт"?

- Мы провели три тренировки. Одна была очень насыщенная и две подготовительных. Я думаю, что мы хорошо подготовились к "Горняку-Спорт". Будет тяжелая игра, но должны выигрывать ее.

- Нет ли у команды каких-то шапкозакидательских настроений перед матчем против представителя Первой лиги?

- Нет, мы все знаем, что в Кубке может произойти все что угодно. Поэтому мы уважаем соперника и готовимся.

- На матч не едут часть футболистов, которые играли в матче против "Миная". Является ли эта игра возможностью заявить о себе другим футболистам?

- Я считаю, что каждая игра и каждая тренировка - это возможность проявить себя и играть в основном составе. Поэтому - да. Это будет еще одна возможность, - рассказал Рудавский.

Матч "Горняк-Спорт" - "Металлист 1925" состоится сегодня, 23 августа и начнется в 16:00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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