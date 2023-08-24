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Квасница: Хочу забивать еще и не буду на этом останавливаться

Кубок Украины
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Рух в кубковом матче обыграл Скалу 1911

Квасница: Хочу забивать еще и не буду на этом останавливаться

fcrukh.com

Новина українською

Илья Квасница, автор первого гола "Руха" в ворота "Скалы 1911" в матче Кубка Украины (2:0), поделился эмоциями от победы и рассказал о настроении команды.

"Приятные эмоции, рад, что забил свой первый гол в Кубке Украины. Но я хочу забивать еще и не буду на этом останавливаться. Тогда как команда также будет пытаться пройти в Кубке как можно дальше и, уверен постарается, его выиграть. Кубковый матч от предыдущих отличался атмосферой. В УПЛ нет этого колорита и в следующих играх в чемпионате также будет все иначе.

Тренерский штаб сегодня провел ротацию в составе, ведь у нас хорошая конкуренция в команде. На каждую позицию сейчас есть как минимум два игрока. Поэтому у нас не очень большая разница между основой и игроками из обоймы команды", - сказал Квасница.

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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