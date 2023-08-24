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Квасница: Хочу забивать еще и не буду на этом останавливаться
Рух в кубковом матче обыграл Скалу 1911
fcrukh.com
Илья Квасница, автор первого гола "Руха" в ворота "Скалы 1911" в
"Приятные эмоции, рад, что забил свой первый гол в Кубке Украины. Но я хочу забивать еще и не буду на этом останавливаться. Тогда как команда также будет пытаться пройти в Кубке как можно дальше и, уверен постарается, его выиграть. Кубковый матч от предыдущих отличался атмосферой. В УПЛ нет этого колорита и в следующих играх в чемпионате также будет все иначе.
Тренерский штаб сегодня провел ротацию в составе, ведь у нас хорошая конкуренция в команде. На каждую позицию сейчас есть как минимум два игрока. Поэтому у нас не очень большая разница между основой и игроками из обоймы команды", - сказал Квасница.
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