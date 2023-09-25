Рух – Александрия. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 26.09.2023

Львовяне в 1/16 финала без особых проблем обыграли второлиговую "Скалу 1911" (2:0), а вот "Александрия" в нынешнем розыгрыше Кубка Украины еще не играла. оКму из клубов улыбнется удача и откроется путь в четвертьфинал?

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Кубок Украины. 1/8 финала

Львов. Стадион "Арена Львов"

"Рух" 15:00 "Александрия"

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"Рух": последние новости

Львовяне после уверенного старта сезона несколько притормозили, но ничья против "Шахтера" должна добавить амбициозной команде уверенности в собственных силах. Прервалась и безголевая серия львовян в матчах с "горняками" - длилась 491 минуту. В противостоянии с "Шахтером" подопечные Пономарева играли смело, не прижимаясь к своим воротам. Сейчас "Рух" занимает шестое место, но от топ-3 отставание всего в три очка. В настоящее время "Рух" удерживает рекордную домашнюю беспроигрышную серию в УПЛ, которая длится 11 игр: 4 победы и 7 ничьих.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Дидык, Слюбик, Роман, Эдсон, Таллес, Пастух, Квасница, Климчук, Соломон

"Александрия": последние новости

Подопечные Руслана Ротаня продолжают разочаровывать своих болельщиков. В предыдущих шести матчах команда четырежды проиграла и дважды сыграла вничью. В последний раз "Александрия" побеждала еще в начале августа (1:0 над "Металлистом 1925"). В защите коллектив из Александрии часто проваливается – 12 пропущенных мячей за восемь игр. После сокрушительного поражения от "Черноморца" (1:5) Руслан Ротань собирался писать заявление об отставке с поста главного тренера и его помощникам пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Руслана Петровича этого не делать.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Кравченко, Савченко, Эрнандес, Ковалец, Белошевский, Сигеев, Джевани, Кулаковский, Микитишин

"Рух" - "Александрия". Статистика личных встреч

Между собой команды сыграли пять матчей, в которых однажды победили львовяне. Еще четыре противостояния завершились вничью. Таким образом, "Александрия" все еще не может переиграть "Рух" в официальных матчах.

"Рух"-"Александрия". Турнирное положение команд

Подопечные Пономарева в 1/16 финала без проблем обыграли представителя Второй лиги "Скалу 1911" - 2:0. "Александрия" начинает путь в Кубке Украины именно с этого раунда.

"Рух" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, учитывая последние результаты, фаворитами противостояния считают хозяев. Тем не менее, ожидаем, что подопечные Ротаня смогут разозлиться сами на себя и, наконец, продемонстрируют свой лучший футбол. Молодым игрокам "Александрии" не хватает стабильности, но на один конкретный матч они настроиться могут. Прогноз – обе команды забьют (1,82).