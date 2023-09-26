  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Металлист 1925 — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Металлист 1925 — Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Кубка Украины 27 сентября

Металлист 1925 — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Харьковчане и полтавчане сейчас являются середняками УПЛ. Однако в Кубке Украины их встреча будет выглядеть куда интереснее. "Металлист 1925" уже выбил из розыгрыша один клуб с Полтавщины, поэтому сможет ли он сделать это во второй раз?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Металлист 1925" — "Ворскла" состоится в среду, 27 сентября, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на клубном YouTube-канале FC Metalist 1925 и телеканале XSPORT. Просмотр матча — бесплатный.

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Лавриненко: Мы не надеемся на подарки от Шахтера
yellow-arrow
Полесье — Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
yellow-arrow
Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Кубок Украины телетрансляции Металлист 1925 (Харьков) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде