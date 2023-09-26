Металлист 1925 — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Харьковчане и полтавчане сейчас являются середняками УПЛ. Однако в Кубке Украины их встреча будет выглядеть куда интереснее. "Металлист 1925" уже выбил из розыгрыша один клуб с Полтавщины, поэтому сможет ли он сделать это во второй раз?

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Поединок "Металлист 1925" — "Ворскла" состоится в среду, 27 сентября, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на клубном YouTube-канале FC Metalist 1925 и телеканале XSPORT. Просмотр матча — бесплатный.

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.