Григорчук - о матче с Кривбассом: Если посмотреть сегодняшнюю игру, нужно вообще по-другому начать относиться к УПЛ

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог домашнего матча против "Кривбасса" (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

- Нередко слышу разговоры, что чемпионат Украины становится слабее, но, если посмотреть сегодняшнюю игру, нужно вообще по-другому начать относиться к УПЛ. Качественный матч в исполнении обеих команд. Движение, тактика, техническое исполнение, стратегия – все было достаточно солидно. В первом тайме было много моментов, когда мы проигрывали один в один, где-то мы уступали в скорости. Когда так происходит, очень тяжело выиграть. Когда соперник тебя обыгрывает один в один.

– Через два дня встреча с "Зарей". Как будете готовиться?

– Ничего страшного нет. Да, сыграем через два дня на третий, но что поделаешь. Мы на такой стадии, когда даже нет достаточного количества людей для такого графика. Что говорить: есть и такие, которые не готовы. Тот же Дада. Он не готов сыграть сегодня все 90 минут. Это как пример. Имеем то, что имеем. Что-нибудь будем думать, проводить ротацию, как можем.