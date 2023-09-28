  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Президент Оболони: Есть ли шансы на трофей? Конечно. Кубок тем и интересен
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Оболони: Есть ли шансы на трофей? Конечно. Кубок тем и интересен

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Оболонь выбила из турнира Динамо

Президент Оболони: Есть ли шансы на трофей? Конечно. Кубок тем и интересен

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (1:0) в 1/8 Кубка Украины.

- Команда получила определенный опыт в Премьер-лиге. У нас практически два состава равноценных игроков. Сегодня не было многих, кто играл раньше, однако вышедшие победили.

- Ротация 8 футболистов – это довольно серьезно.

– Сегодняшняя победа скоро забудется, будем идти дальше, готовиться к следующей игре. Нам важно набирать очки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– После победы над "Динамо" теперь "Оболони" уже ничего не страшно в Кубке Украины?

– Да, ну что вы. Каждая последующая игра вызывает новые желания и эмоции. Конечно, нам нужен положительный результат.

– Одного фаворита уже нет. Шансы на трофей у "Оболони" есть?

– Конечно. Кубок тем и интересен. Здесь одна игра. Кто-то расслабляется, возможно, думают, что они такие великие мастера.

Сегодня наша команда настроилась. Мы и в предыдущем матче с "Динамо" на 2:4 не заслуживали. Была равная игра, я думаю.

По теме
yellow-arrow
Скрипник - о матче с Металлистом 1925: Через такие матчи решаются психологические моменты
yellow-arrow
Григорчук - о матче с Кривбассом: Если посмотреть сегодняшнюю игру, нужно вообще по-другому начать относиться к УПЛ
yellow-arrow
Настоящий кубковый. Полесье — Днепр-1 1:1 (5:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Слободян Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
28.09.2023 в 00:17
Мда....А він виявляється ще той неадекват
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде