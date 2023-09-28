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Президент Оболони: Есть ли шансы на трофей? Конечно. Кубок тем и интересен
Оболонь выбила из турнира Динамо
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал
- Команда получила определенный опыт в Премьер-лиге. У нас практически два состава равноценных игроков. Сегодня не было многих, кто играл раньше, однако вышедшие победили.
- Ротация 8 футболистов – это довольно серьезно.
– Сегодняшняя победа скоро забудется, будем идти дальше, готовиться к следующей игре. Нам важно набирать очки.
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– После победы над "Динамо" теперь "Оболони" уже ничего не страшно в Кубке Украины?
– Да, ну что вы. Каждая последующая игра вызывает новые желания и эмоции. Конечно, нам нужен положительный результат.
– Одного фаворита уже нет. Шансы на трофей у "Оболони" есть?
– Конечно. Кубок тем и интересен. Здесь одна игра. Кто-то расслабляется, возможно, думают, что они такие великие мастера.
Сегодня наша команда настроилась. Мы и в предыдущем матче с "Динамо" на 2:4 не заслуживали. Была равная игра, я думаю.
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