Президент Оболони: Есть ли шансы на трофей? Конечно. Кубок тем и интересен

Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (1:0) в 1/8 Кубка Украины.

- Команда получила определенный опыт в Премьер-лиге. У нас практически два состава равноценных игроков. Сегодня не было многих, кто играл раньше, однако вышедшие победили.

- Ротация 8 футболистов – это довольно серьезно.

– Сегодняшняя победа скоро забудется, будем идти дальше, готовиться к следующей игре. Нам важно набирать очки.

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– После победы над "Динамо" теперь "Оболони" уже ничего не страшно в Кубке Украины?

– Да, ну что вы. Каждая последующая игра вызывает новые желания и эмоции. Конечно, нам нужен положительный результат.

– Одного фаворита уже нет. Шансы на трофей у "Оболони" есть?

– Конечно. Кубок тем и интересен. Здесь одна игра. Кто-то расслабляется, возможно, думают, что они такие великие мастера.

Сегодня наша команда настроилась. Мы и в предыдущем матче с "Динамо" на 2:4 не заслуживали. Была равная игра, я думаю.