Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук?

Эти команды в этом сезоне уже играли друг с другом. "Динамо" победило, но после матча остался неприятный привкус. Во-первых, подопечные Луческу просто ужасно отыграли в защите (два пропущенных и еще ряд моментов у соперника), во-вторых – много говорили о судействе. Одним словом, не все точки над "і" разложили что "Динамо", что "Оболонь".

Кубковое противостояние – отличная возможность все же подчеркнуть свое "я". Команды играли почти основными составами и практически продолжили футбол, который был в чемпионате. Да, первый тайм отчетного поединка был отнюдь не результативным, но не безнадежным с точки зрения конструктива. И что самое важное – "Оболонь" ни в чем от "Динамо" не отставала.

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Возможно, даже наоборот – кое в чем и превосходила звездного соперника. Краснопир с подачи Османа заставил Нещерета делать сейв, Суханов хитро простреливал с фланга (Попов перекусил), а Краснопир бил из правого фланга с прицелом под штангу. И все это – в течение пятиминутки. Защита "Динамо" тогда работала в усиленном темпе.

Чуть позже номинальные гости успокоили игру. И уже создали свои шансы усилиями Бенито. В одном из моментов для партнера постарался Буяльский, но тщетно.

Второй тайм начался с разведки, хотя она казалась неуместной по итогам первой 45-минутки. Так или иначе, "Динамо" прощупало почву ударом Андриевского, "Оболонь" ответила той же монетой – неукачный удар Краснопира. А потом… Киевляне, - гостившие, - завозились с мячом возле собственной штрафной площади, Бражко допустил против себя подкат от Косовского и отдал мяч сопернику. В итоге Краснопир отдал на Суханова, а тот филигранно пробил с линии штрафной – от штанги в сетку. Были поводы схватиться за голову. Одним – от радости, другим – от разочарования.

Безусловно, после этого "Динамо" ускорилось. Почти всеми силами перешло на чужую половину поля и держало мяч там. Но "Оболонь" под этим напором держала спину ровно. Не прогибалась. Не было паники при защите. С проходом Ярмоленко справились. С его прострелом – тоже. Когда на ударной позиции мог оказаться Караваев – был офсайд. Дальний удар тоже не принес "Динамо" успеха. Вот так время и шло.

Но его и так было достаточно. Достаточно, чтобы забить даже не один мяч. У "Динамо" были моменты для трех взятий ворот. Сначала – удар Буяльского со средней дистанции. Кичак отбил. Затем – удар затылком от Сироты – Кичак справился с первой попыткой, а затем, лежа на газоне, отвел угрозу и от отскока мяча. И наконец – попадание Буяльского со штрафного в перекладину. Это веские аргументы, но их гости предоставили слишком поздно.

"Динамо" вылетело из еврокубков, "Динамо" вылетело из Кубка Украины… Сколько еще провалов будет сходить с рук Мирчи Луческу?

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

Кубок Украины. 1/8-я финала

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)

Ассистенты: Алексей Миронов (Полтава), Михаил Юхименко (Луцк)

"Оболонь" - "Динамо" 1:0

Гол: Сергей Суханов 57

"Оболонь": Артём Кичак, Даниил Карась (Павел Лукьянчук 81), Владислав Приймак, Тарас Мороз, Александр Осман (Егор Прокопенко 70), Сергей Косовский (Руслан Черненко 81), Дмитрий Фатеев (Игорь Мединский 81), Артем Вовкун, Валерий Дубко, Сергей Суханов (Ростислав Тарануха 62), Игорь Краснопир

"Динамо": Руслан Нещерет, Денис Попов, Владимир Бражко (Решат Рамадани 62), Андрей Ярмоленко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Самба Диалло (Назар Волошин 46), Кристиан Биловар (Александр Сирота 62), Владислав Дубинчак, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Владимир Шепелев 74)

Предупреждения: Валерий Дубко 86, Артём Кичак 87, Тарас Мороз 90+1 - Виталий Буяльский 53, Владимир Шепелев 76