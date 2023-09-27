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Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук?

Кубок Украины
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Динамо вылетает

Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук?

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Эти команды в этом сезоне уже играли друг с другом. "Динамо" победило, но после матча остался неприятный привкус. Во-первых, подопечные Луческу просто ужасно отыграли в защите (два пропущенных и еще ряд моментов у соперника), во-вторых – много говорили о судействе. Одним словом, не все точки над "і" разложили что "Динамо", что "Оболонь".

Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук? - изображение 1

Кубковое противостояние – отличная возможность все же подчеркнуть свое "я". Команды играли почти основными составами и практически продолжили футбол, который был в чемпионате. Да, первый тайм отчетного поединка был отнюдь не результативным, но не безнадежным с точки зрения конструктива. И что самое важное – "Оболонь" ни в чем от "Динамо" не отставала.

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Возможно, даже наоборот – кое в чем и превосходила звездного соперника. Краснопир с подачи Османа заставил Нещерета делать сейв, Суханов хитро простреливал с фланга (Попов перекусил), а Краснопир бил из правого фланга с прицелом под штангу. И все это – в течение пятиминутки. Защита "Динамо" тогда работала в усиленном темпе.

Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук? - изображение 2

Чуть позже номинальные гости успокоили игру. И уже создали свои шансы усилиями Бенито. В одном из моментов для партнера постарался Буяльский, но тщетно.

Второй тайм начался с разведки, хотя она казалась неуместной по итогам первой 45-минутки. Так или иначе, "Динамо" прощупало почву ударом Андриевского, "Оболонь" ответила той же монетой – неукачный удар Краснопира. А потом… Киевляне, - гостившие, - завозились с мячом возле собственной штрафной площади, Бражко допустил против себя подкат от Косовского и отдал мяч сопернику. В итоге Краснопир отдал на Суханова, а тот филигранно пробил с линии штрафной – от штанги в сетку. Были поводы схватиться за голову. Одним – от радости, другим – от разочарования.

Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук? - изображение 3

Безусловно, после этого "Динамо" ускорилось. Почти всеми силами перешло на чужую половину поля и держало мяч там. Но "Оболонь" под этим напором держала спину ровно. Не прогибалась. Не было паники при защите. С проходом Ярмоленко справились. С его прострелом – тоже. Когда на ударной позиции мог оказаться Караваев – был офсайд. Дальний удар тоже не принес "Динамо" успеха. Вот так время и шло.

Но его и так было достаточно. Достаточно, чтобы забить даже не один мяч. У "Динамо" были моменты для трех взятий ворот. Сначала – удар Буяльского со средней дистанции. Кичак отбил. Затем – удар затылком от Сироты – Кичак справился с первой попыткой, а затем, лежа на газоне, отвел угрозу и от отскока мяча. И наконец – попадание Буяльского со штрафного в перекладину. Это веские аргументы, но их гости предоставили слишком поздно.

Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук? - изображение 4

"Динамо" вылетело из еврокубков, "Динамо" вылетело из Кубка Украины… Сколько еще провалов будет сходить с рук Мирчи Луческу?

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

Кубок Украины. 1/8-я финала
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)
Ассистенты: Алексей Миронов (Полтава), Михаил Юхименко (Луцк)
"Оболонь" - "Динамо" 1:0
Гол: Сергей Суханов 57

"Оболонь": Артём Кичак, Даниил Карась (Павел Лукьянчук 81), Владислав Приймак, Тарас Мороз, Александр Осман (Егор Прокопенко 70), Сергей Косовский (Руслан Черненко 81), Дмитрий Фатеев (Игорь Мединский 81), Артем Вовкун, Валерий Дубко, Сергей Суханов (Ростислав Тарануха 62), Игорь Краснопир

"Динамо": Руслан Нещерет, Денис Попов, Владимир Бражко (Решат Рамадани 62), Андрей Ярмоленко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Самба Диалло (Назар Волошин 46), Кристиан Биловар (Александр Сирота 62), Владислав Дубинчак, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Владимир Шепелев 74)

Предупреждения: Валерий Дубко 86, Артём Кичак 87, Тарас Мороз 90+1 - Виталий Буяльский 53, Владимир Шепелев 76

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Комментарии (22)
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varenik3970 (Минск)
27.09.2023 в 19:49
Ой набили ж.пу румынам !!! Оболонь Браво !!!
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.09.2023 в 19:45
Семьон, хватит топить за вкдк, нно быть объективным. Оболонь, молодцы!
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0
0
JudgeDredd (Киев)
27.09.2023 в 19:35
"Зійде з рук, не зійде з рук". Хлопці, ви як діти малі. Ви не розумієте, що Суркісам пофіг на результати? Ото якось воно собі шевелиться, те Динамо, аби геть не вмирало. А скінчиться війна, то буде видно.
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
27.09.2023 в 19:29
На дворе сентябрь, а Динамо вылетело отовсюду уже) Ух, трепещи УПЛ, сейчас как сосредочаться парни на чемпионате!
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+1
-1
shura73 (угледар)
27.09.2023 в 19:31
победа любой ценой.будут тащить за уши
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+1
-1
Усе буде добре (Київ)
27.09.2023 в 19:28
Все йде згідно із раніше затвердженим Суркісом планом. Мета Динамо - вдалий виступ в ЧУ. Усе інше, що відволікає від мети (всілякі укро- та єврокубки), рішуче відмітається. Перемога (збереження прописки в УПЛ) буде за нами!
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0
0
gurik (Запорожье)
27.09.2023 в 19:28
Гадаю що десь 6-9 місце точно не зійде з рук
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0
0
sidor3 (Киев)
27.09.2023 в 19:19
Луческу брось это позорище и уезжай домой. С этими горе футболистами сделать ничего нельзя. ОБОЛОНЬ с победой над фраерами которые считают себя футболистами
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+1
-1
avatar
Бapceлиниyc
27.09.2023 в 19:26
Сергей привет! Это ты писал, шо из экипировки Барсы мне привезти?
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0
-1
sidor3 (Киев)
27.09.2023 в 19:46
да мой тел в вайбере 06799738 47
0
0
avatar
Бapceлиниyc
27.09.2023 в 19:43
Давно уже пишу, шо из этих гламурышей уже ничего не выжать, это их предел, поколение бездарностей. Только позорят некогда славное имя Динамо. А Луческу алчный к бабкам дедок. )
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+1
-1
Не люблю футбол (Хорол)
27.09.2023 в 19:17
13 коф. був на перемогу Оболоні
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0
0
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Бapceлиниyc
27.09.2023 в 19:09
Теперь в финале кубка Шахтёр - и кто? Интрига, ёпт.
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0
0
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scorpius (Ck)
27.09.2023 в 19:11
...Черноморец? Далеко забегать не стоит, учитывая какой непредсказуемый Шахтер сейчас
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+1
0
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Бapceлиниyc
27.09.2023 в 19:20
И то правда... если нет Динамо, то уже и не надо.
0
-1
shura73 (угледар)
27.09.2023 в 19:18
не кажи гоп
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0
0
Lion Killer (Львів)
27.09.2023 в 19:03
Ахаха, ну давайте далі мені розказуйте, що це "не Луческу, це рівень гравців". Народ, тут взагалі років 2-3 нуль, повний нуль в грі команди, в результатах навіть в такій упл. Який рівень гравців? )))
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+1
0
Spokoyno (Київ)
27.09.2023 в 19:03
ШО ТО БУЛО? Зіграти з андердогом з невеличкою перевагою... Утім господарем вдалось створити футбольне ДИВО - ГОЛ, а їх воротар продемонстрував ще пару ДИВОвижних сейвів і приніс своїй команді перемогу! Що ж очікує таке Динамо Ярмоленко спокійно розбирається з декількома суперниками, а толку то НУЛЬ! Да футбол в Україні навчились грати всі, утім на невисокому рівні!
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+1
-1
наварін (Київ)
27.09.2023 в 19:02
Молодці Оболонь.Старалися, боролися,терпіли.І отримали нагороду.
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+2
0
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scorpius (Ck)
27.09.2023 в 19:01
Теперь начинаю верить, что чемпионат для киевлян в приоритете
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+2
0
shura73 (угледар)
27.09.2023 в 19:05
надо помочь цыгану обделаться и тут.будет очень сложно это сделать,пока ещё ничего не потеряно
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0
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shura73 (угледар)
27.09.2023 в 18:59
слили кубок.всё для чемпионства
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