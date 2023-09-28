Эдмар: Поражение от Ворсклы дало нам определенную информацию

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал поражение его команды от "Ворсклы" в матче 1/8 финала Кубка Украины.

- До начала матча, я говорил: "наша задача побеждать в каждой игре". Сегодня дали возможность сыграть игрокам, которые имели меньше игровой практики. Был достаточно экспериментальный состав ... Это поражение, дало нам определенную информацию. Могу только поздравить "Ворсклу" с выходом в следующий этап.

- Выпуская резервный состав, вы рассчитывали, что и соперник сыграет не основой?

- Нет, хотя и знали, что им в субботу играть против "Шахтера", мы не знали какой будет у них состав, и какие задачи стоят перед командой. Я уже говорил, что я рассчитываю на всех игроков, которые есть у нас, каждый из них важен. Сегодня мы получили информацию, которую будем иметь в виду в будущем.

- Несмотря на то, какой состав играл, почему команда так мало двигалась?

- Скорее всего, это из-за отсутствия игровой практики. Поэтому вам так казалось на поле.

- Эта игра дала вам понимание, какие позиции нуждаются в усилении?

- Конечно, всегда хочется усиления. Когда есть конкуренция в команде, она стимулирует улучшение игры. Для тренерского штаба, эта игра была очень информативной. Будем исправлять ошибки и работать дальше, - сказал Эдмар.