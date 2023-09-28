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Эдмар: Поражение от Ворсклы дало нам определенную информацию
Харьковчане вылетели из Кубка Украины
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал поражение его команды от "Ворсклы" в матче 1/8 финала Кубка Украины.
- До начала матча, я говорил: "наша задача побеждать в каждой игре". Сегодня дали возможность сыграть игрокам, которые имели меньше игровой практики. Был достаточно экспериментальный состав ... Это поражение, дало нам определенную информацию. Могу только поздравить "Ворсклу" с выходом в следующий этап.
- Выпуская резервный состав, вы рассчитывали, что и соперник сыграет не основой?
- Нет, хотя и знали, что им в субботу играть против "Шахтера", мы не знали какой будет у них состав, и какие задачи стоят перед командой. Я уже говорил, что я рассчитываю на всех игроков, которые есть у нас, каждый из них важен. Сегодня мы получили информацию, которую будем иметь в виду в будущем.
- Несмотря на то, какой состав играл, почему команда так мало двигалась?
- Скорее всего, это из-за отсутствия игровой практики. Поэтому вам так казалось на поле.
- Эта игра дала вам понимание, какие позиции нуждаются в усилении?
- Конечно, всегда хочется усиления. Когда есть конкуренция в команде, она стимулирует улучшение игры. Для тренерского штаба, эта игра была очень информативной. Будем исправлять ошибки и работать дальше, - сказал Эдмар.
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