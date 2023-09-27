Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины. Металлист 1925 — Ворскла 0:3. Неприлично серьёзный провал Эдмара
Хозяева поля промахнулись с выбранной тактикой
Фото: Олександр Приходько
Перед этим матчем букмекеры отдавали большее предпочтение гостям. И у подопечных Виктора Скрипника была куда более важная мотивация — одержать победу над командой, которая прилагает усилия для попадания в топ-5.
Поединок начался с преимущества хозяев в контроле мяча, однако довольно быстро полтавчане взяли инициативу в свои руки. Они пытались проводить атаку за атакой, но стоит отдать должное игрокам "Металлиста 1925" за их преданность и блокирование попыток гостей. Из-за этого сама игра была довольно медленной. И все же "Ворскла" забила первой: Потимков ошибся во время паса у своих ворот, а после обыгрыша в паре Нестеренко-Степанюк мяч "парашютом" перешел к Кане, который мощно пробивал по воротам харьковчан!
После забитого гола "ворскляне" несколько подсели в оборону, тогда как "желто-синие" пошли вперед. Ари Моура сделал качественный заброс в глубину штрафной зоны, однако Исенко был на месте и перехватил мяч. Через некоторое время был ответ со стороны Корниенко и Кане, но кипер харьковчан на этот раз выручил команду. Ближе к завершению первой 45-минутки "Ворксла" стала играть инициативнее и строить быстрые и опасные контратаки с более точными пасами. И уже на первой компенсированной минуте гости удвоили преимущество. Степанюк получил великолепный пас от Скляра, вышел один на один с Потимковым и перебросил его. Гол в раздевалку дал еще больше уверенности команде Виктора Скрипника, а Эдмар ушел на перерыв с мыслями, как помочь ситуации.
Вторая половина игры началась так же медленно. Первые минуты именно полтавчане играли первым номером, а их соперники почти все время были без мяча. Свой момент получил Нестеренко, но Потимков не дотянулся до мяча и тот попал в стойку. Сферу подобрал Пердута, отдал пас на Кане, но и тот пробить не смог. После этого несколько минут мячом владели хозяева поля. Хотя Ари Моура и Борячук пытались создать угрозу у ворот Исенко, полтавчане удачно отбивались. Один из подобных моментов закончился атакой Кане, однако тот не определился с пробитием по воротам и отдал в сторону, но и партнеры также не разобрались в этом вопросе.
Однако с этим разобрался Нестеренко: молодой хавбек получил пас в штрафной площадке, воспользовался свободной зоной и пробил в дальний угол. Потимков ничего не смог сделать — в этом моменте однозначно плохо сыграла защита. Все дальнейшие попытки хозяев поля забить хотя бы гол престижа были тщетными, а удар Корниенко перед финальным свистком должен был стать последним забитым гвоздем в гробу с шансами на четвертьфинал — но он попал в перекладину.
Разгромная победа "Ворсклы" — результат качественной и уверенной игры полтавчан. Более точные пасы и правильный выбор позиций сделали свое дело. "Металлист 1925" решил сделать ставку на длинные пасы, но это был откровенный провал. Поэтому поздравляем подопечных Виктора Скрипника и надеемся, что такая мощная победа вдохновит всю команду на новые свершения!
Кубок Украины. 1/8 финала
Киевская область. Стадион "Левый Берег"
Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)
"Металлист 1925" — "Ворскла" 0:3
Голы: Кане 15, Степанюк 45+1, Нестеренко 74
"Металлист 1925": Потемков, Рудавский (Ткаченко 86), Ткачук Е., Курило (Червак 46), Фарина, Ткачук А., Ари Моура, Мартынюк (Ногейра 46), Чирук (Сидоров 73), Абдуллаев (Ременюк 46), Борячук
"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Павлюк, Якубу (Крупский 69), Нестеренко (Тиагуиньо 79), Челядин (Хрипчук 69), Кане (Островский 79), Сантана, Степанюк (Черныш 79)
Предупреждения: Ткачук А. 46, Чирук 59 — Фарина 30
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Черноморец – Кривбасс 2:1. Развязка на последних секундах
- Кубок Украины. Оболонь - Динамо 1:0. Луческу и это сойдет с рук?
- Сборная Украины по пляжному футболу отказывается от участия на Чемпионате мира 2024
- Кубок Украины. Рух – Александрия 0:1. Трагедия на последних секундах для львовян
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Новости по теме
- 11:18 Украинские Металлист 1925 — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- 07:59 Украинские Стало известно, кто обслужит заключительный матч 1/8 Кубка Украины
- 12:27 Украинские Шахтер едет в Одессу, Динамо в Мариуполь. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины