Кубок Украины. Металлист 1925 — Ворскла 0:3. Неприлично серьёзный провал Эдмара

Перед этим матчем букмекеры отдавали большее предпочтение гостям. И у подопечных Виктора Скрипника была куда более важная мотивация — одержать победу над командой, которая прилагает усилия для попадания в топ-5.

Поединок начался с преимущества хозяев в контроле мяча, однако довольно быстро полтавчане взяли инициативу в свои руки. Они пытались проводить атаку за атакой, но стоит отдать должное игрокам "Металлиста 1925" за их преданность и блокирование попыток гостей. Из-за этого сама игра была довольно медленной. И все же "Ворскла" забила первой: Потимков ошибся во время паса у своих ворот, а после обыгрыша в паре Нестеренко-Степанюк мяч "парашютом" перешел к Кане, который мощно пробивал по воротам харьковчан!

После забитого гола "ворскляне" несколько подсели в оборону, тогда как "желто-синие" пошли вперед. Ари Моура сделал качественный заброс в глубину штрафной зоны, однако Исенко был на месте и перехватил мяч. Через некоторое время был ответ со стороны Корниенко и Кане, но кипер харьковчан на этот раз выручил команду. Ближе к завершению первой 45-минутки "Ворксла" стала играть инициативнее и строить быстрые и опасные контратаки с более точными пасами. И уже на первой компенсированной минуте гости удвоили преимущество. Степанюк получил великолепный пас от Скляра, вышел один на один с Потимковым и перебросил его. Гол в раздевалку дал еще больше уверенности команде Виктора Скрипника, а Эдмар ушел на перерыв с мыслями, как помочь ситуации.

Вторая половина игры началась так же медленно. Первые минуты именно полтавчане играли первым номером, а их соперники почти все время были без мяча. Свой момент получил Нестеренко, но Потимков не дотянулся до мяча и тот попал в стойку. Сферу подобрал Пердута, отдал пас на Кане, но и тот пробить не смог. После этого несколько минут мячом владели хозяева поля. Хотя Ари Моура и Борячук пытались создать угрозу у ворот Исенко, полтавчане удачно отбивались. Один из подобных моментов закончился атакой Кане, однако тот не определился с пробитием по воротам и отдал в сторону, но и партнеры также не разобрались в этом вопросе.

Однако с этим разобрался Нестеренко: молодой хавбек получил пас в штрафной площадке, воспользовался свободной зоной и пробил в дальний угол. Потимков ничего не смог сделать — в этом моменте однозначно плохо сыграла защита. Все дальнейшие попытки хозяев поля забить хотя бы гол престижа были тщетными, а удар Корниенко перед финальным свистком должен был стать последним забитым гвоздем в гробу с шансами на четвертьфинал — но он попал в перекладину.

Разгромная победа "Ворсклы" — результат качественной и уверенной игры полтавчан. Более точные пасы и правильный выбор позиций сделали свое дело. "Металлист 1925" решил сделать ставку на длинные пасы, но это был откровенный провал. Поэтому поздравляем подопечных Виктора Скрипника и надеемся, что такая мощная победа вдохновит всю команду на новые свершения!

Кубок Украины. 1/8 финала

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)

"Металлист 1925" — "Ворскла" 0:3

Голы: Кане 15, Степанюк 45+1, Нестеренко 74

"Металлист 1925": Потемков, Рудавский (Ткаченко 86), Ткачук Е., Курило (Червак 46), Фарина, Ткачук А., Ари Моура, Мартынюк (Ногейра 46), Чирук (Сидоров 73), Абдуллаев (Ременюк 46), Борячук

"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Павлюк, Якубу (Крупский 69), Нестеренко (Тиагуиньо 79), Челядин (Хрипчук 69), Кане (Островский 79), Сантана, Степанюк (Черныш 79)

Предупреждения: Ткачук А. 46, Чирук 59 — Фарина 30