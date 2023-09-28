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Защитник Кривбасса: Теперь сконцентрируемся на чемпионате

Кубок Украины
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Вячеслав Рябов - о поражении от "Черноморца" в кубковой игре

Защитник Кривбасса: Теперь сконцентрируемся на чемпионате

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов поделился мыслями после выездного матча 1/8 финала Кубка Украины против "Черноморца" (1:2).

- Вячеслав, прокомментируй игру. Какой она выдалась?

- Пропустили два досадных мяча: после рикошета, со стандарта. Видимо, сегодня они были сильнее, свежее нас. Будем работать дальше, разбирать ошибки. Да, вылетели из Кубка Украины, к сожалению. Теперь сконцентрируемся на чемпионате, будем готовиться к "Руху" и следующим матчам.

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- "Кривбасс" мог рассчитывать и на лучший результат, если бы реализовал свои моменты, согласен?

- Да, у нас были неплохие шансы, когда хорошо выходили из обороны в атаку. Настраивались на матч по максимуму, ведь хотели пройти дальше. Только в концовке при счете 1:1 Кузык хорошо отдавал вразрез на Дебелко, но Рома немного не ожидал передачу: не успел постелиться в подкате. Затем Кузык пробивал издали, но не попал немного в девятку.

Мы могли тогда забить и вырвать победу. Но это футбол, уже в следующем моменте, мы заработали стандарт у своих ворот и "Черноморец" забил печальный для нас мяч. Желаю успеха "Черноморцу" в дальнейшем. Верю в "Кривбасс". Впереди тяжелые матчи, надо готовиться. Уверен, у нас все будет хорошо, - сказал Рябов.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Вячеслав Рябов
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Источник:
fckryvbas.com

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