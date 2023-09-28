Кичак: Мастерство игроков Динамо все знают, но класс не всегда выигрывает

Голкипер "Оболони" Артем Кичак прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

— Артем, прими поздравления с победой в кубковом матче. С 2010 года "Оболонь" не выигрывала у "Динамо" в официальных матчах. Какова цена этой победы?

— Цена – большая. Мы переписали историю, обыграв "Динамо". И прошли в четвертьфинал, где мы еще не были. Поэтому цена победы очень большая.

— Оценивая протокол матча, увидели большую ротацию в стартовом составе "Оболони" по сравнению с игрой в чемпионате. Было неясно, чего ожидать от вашей команды…

— Да, тренерский штаб произвел ротацию. Уже в пятницу мы выезжаем в Ужгород. Одним составом невозможно отыграть все матчи. Все стараются на тренировках, все выкладываются. И все увидели, что ребята свой шанс использовали.

— В каком компоненте игры "Оболонь" превзошла "Динамо"?

— В желании, точно. Какое мастерство игроков "Динамо" — все знают. Класс не всегда позволяет выигрывать на футбольном поле. Перед стартовым свистком мы собрались в круг на поле и сказали друг другу, что мы ничего потеряем. Играем друг за друга, даже делая ошибки.

— О чем ты подумал, когда забил гол Сергей Суханов?

— До этого я увидел, что его хотели поменять. В момент удара я подумал, что у Сергея остался последний шанс в игре. Нужно было попасть в створ ворот, что он и сделал. Молодец!

— В концовке встречи "Динамо" сильно придавило "Оболонь" и создало несколько опасных моментов у твоих ворот. Как произошло спасение, когда ты выбивал мяч с линии ворот?

— Это обычная вратарская работа. Нужно было занять правильную позицию. Если честно, мяч мог и в ворота залететь. Но мне удалось его отбить.

— Что самое интересное происходило в раздевалке "Оболони" после финального свистка?

— Были победные эмоции. Президент клуба зашел и поздравил ребят. Премиальные? Думаю, будут. Выходных – не будет.

— На кого хотели бы попасть в четвертьфинале Кубка Украины?

— Без разницы, с кем играть. Если мне доверят сыграть, сыграю на уровне. А кто сыграет в воротах "Оболони" в Ужгороде – решит наш главный тренер. Я всегда готов, - сказал Кичак.