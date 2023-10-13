Шахтер сыграет с перволиговской Викторией. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В пятницу, 13 октября, состоялась выездная процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2023/24, в которой приняли участие 8 команд, пробившихся в эту стадию турнира.

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Жеребьевка была "сеяной", команды были разбиты на две корзины.

В итоге, Александр Зинченко и Руслан Малиновский вытянули такие пары.

Хозяева поля указаны первыми.

"Виктория" - "Шахтер"

"Оболонь" - "Ворскла"

"Полесье" - "Александрия"

"Черноморец" - "Заря"

Также отметим, что базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины - 1 ноября.