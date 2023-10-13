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Шахтер сыграет с перволиговской Викторией. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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(1 голосов)

Известны пары четвертьфиналов

Шахтер сыграет с перволиговской Викторией. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Фото: УАФ

Новина українською

В пятницу, 13 октября, состоялась выездная процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2023/24, в которой приняли участие 8 команд, пробившихся в эту стадию турнира.

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Жеребьевка была "сеяной", команды были разбиты на две корзины.

В итоге, Александр Зинченко и Руслан Малиновский вытянули такие пары.

Хозяева поля указаны первыми.

  • "Виктория" - "Шахтер"
  • "Оболонь" - "Ворскла"
  • "Полесье" - "Александрия"
  • "Черноморец" - "Заря"

Также отметим, что базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины - 1 ноября.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Виктория (Сумы)
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Комментарии (3)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
13.10.2023 в 19:48
1/2 - Шахтёр, Оболонь, Александрия, Черноморец.
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scorpius (Ck)
13.10.2023 в 20:03
Исправь Александрию на Полесье и будет ближе к истине.
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aleks68
13.10.2023 в 20:59
шахтёру главное не забыть как однажды сыграли с агробизесом
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