Кубок Украины
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Шахтер сыграет с перволиговской Викторией. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Известны пары четвертьфиналов
Фото: УАФ
В пятницу, 13 октября, состоялась выездная процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины сезона-2023/24, в которой приняли участие 8 команд, пробившихся в эту стадию турнира.
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Жеребьевка была "сеяной", команды были разбиты на две корзины.
В итоге, Александр Зинченко и Руслан Малиновский вытянули такие пары.
Хозяева поля указаны первыми.
- "Виктория" - "Шахтер"
- "Оболонь" - "Ворскла"
- "Полесье" - "Александрия"
- "Черноморец" - "Заря"
Также отметим, что базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины - 1 ноября.
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Комментарии (3)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
13.10.2023 в 19:48
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scorpius (Ck)
13.10.2023 в 20:03
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aleks68
13.10.2023 в 20:59
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