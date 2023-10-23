Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гостевой матч Шахтер сыграет в Киеве. Определены время и место проведения матчей 1/4 Кубка Украины
Последняя осенняя стадия турнира
Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен
Определены время и место проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины. Отметим, что это будет последняя осенняя стадия турнира. Полуфинальные матчи и финал пройдут уже весной 2024-го года.
Расписание матчей 1/4-й финала Кубка Украины:
- 30.10. 15:00. "Виктория" (Сумы) - "Шахтер" (Донецк). Киев, стадион "Левый берег"
- 01.11. 15:00. "Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск). Одесса, стадион "Черноморец"
- 02.11. 13:00. "Полесье" (Житомир) - "Александрия" (Александрия). Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
- 02.11. 17:00. "Оболонь" (Киев) - "Ворскла" (Полтава). Киев, "Оболонь-Арена"
Добавим, что жеребьевка четвертьфиналов происходила по принципу "посева". Стадия предусматривает один матч в противостоянии.
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Источник:УАФ
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