Гостевой матч Шахтер сыграет в Киеве. Определены время и место проведения матчей 1/4 Кубка Украины

Определены время и место проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины. Отметим, что это будет последняя осенняя стадия турнира. Полуфинальные матчи и финал пройдут уже весной 2024-го года.

Расписание матчей 1/4-й финала Кубка Украины:

30.10. 15:00 . "Виктория" (Сумы) - "Шахтер" (Донецк). Киев, стадион "Левый берег"

. "Виктория" (Сумы) - "Шахтер" (Донецк). Киев, стадион "Левый берег" 01.11. 15:00. "Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск). Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск). Одесса, стадион "Черноморец" 02.11. 13:00 . "Полесье" (Житомир) - "Александрия" (Александрия). Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

. "Полесье" (Житомир) - "Александрия" (Александрия). Житомир, Центральный городской стадион "Полесье" 02.11. 17:00. "Оболонь" (Киев) - "Ворскла" (Полтава). Киев, "Оболонь-Арена"

Добавим, что жеребьевка четвертьфиналов происходила по принципу "посева". Стадия предусматривает один матч в противостоянии.