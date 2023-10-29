Виктория – Шахтер. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2023

В стартовом матче четвертьфинала Кубка Украины встретятся перволиговая "Виктория" и прошлогодний чемпион УПЛ донецкий "Шахтер". Смогут ли сумчане выбить из соревнований главного фаворита? Отметим, что игра пройдет на киевском стадионе "Левый берег".

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Кубок Украины. 1/4 финала

Киев. Стадион "Левый Берег"

"Виктория" 15:00 "Шахтер"

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"Виктория": последние новости

Сумчане впервые в своей истории прошли в четвертьфинал Кубка Украины. На предыдущих стадиях подопечные Бессмертного переиграли "Дружбу", "Ингулец", "ЛНЗ" и "Минай". Безусловно, немногие ожидали таких результатов от представителя Первой лиги, но недооценивать "Викторию" не стоит. По состоянию на данный момент сумчане занимают второе место в группе Б Первой лиги.

Генеральная репетиция перед противостоянием с "Шахтером" команде не удалась: третью победу подряд в чемпионате они не одержали. "Виктория" выигрывала 2:0 у "Горняка-Спорт", но удержать свое преимущество не смогла. Подопечные Бессмертного основной акцент в первую очередь делают на качественную игру в защите – в чемпионате пропустили всего девять мячей. Расшатывать оборону соперников футболисты "Виктории" пытаются за счет активной игры на флангах. Следует отметить хавбека Антона Байдала, который с каждой игрой прогрессирует и становится настоящим лидером представителя Первой лиги.

Ориентировочный состав "Виктории": Шелихов, Бычков, Курелех, Нелин, Ульянов, Сасовский, Долинский, Байдал, Мышенко, Здырко, Галенко

"Шахтер": последние новости

Донецкий клуб сыграл всего один матч в нынешнем розыгрыше Кубка Украины – разгромная победа над "Вересом" – 3:0. Стабильности "Шахтеру" в этом сезоне не хватает. Новый главный тренер Марино Пушич в качестве главного тренера команды провел всего одну игру – 1:2 уступили "Барселоне". Однако по этой игре не стоит оценивать 52-летнего специалиста. Сейчас сложно прогнозировать, в какой футбол будет играть "Шахтер" под руководством нового тренера, но, безусловно, на внутренней арене "горняки" должны доминировать. Речь идет о доминации как без мяча, так и с мячом. Будут ли "горняки" против представителя Первой лиги играть основным составом? Ожидается, что все же ощутимой ротации не будет, ведь у "Шахтера" на этом этапе сезона не так много матчей.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Ракицкий, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Келси

Личные встречи

Раньше команды между собой не встречались. Дебютное очное противостояние станет настоящим испытанием для представителя Первой лиги, состав которого состоит преимущественно из опытных игроков.

Последние матчи команд

"Виктория"

26.10.2023. "Горняк-Спорт" - "Виктория" 2:2

21.10.2023. "Виктория" - "Диназ" 2:1

13.10.2023. "Виктория" - "Кремень" 3:0

07.10.2023. "Металлург" – "Виктория" 0:2

01.10.2023. "Виктория" – "Металлург" 0:0

"Шахтер"

25.10.2023. "Барселона" – "Шахтер" 2:1

21.10.2023. "Шахтер" – "ЛНЗ" 3:0

04.10.2023. "Антверпен" - "Шахтер" 2:3

30.09.2023. "Ворскла" - "Шахтер" 2:1

26.09.2023. "Верес" - "Шахтер" 0:3

"Виктория" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Виктория" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, в этом противостоянии очевидный фаворит донецкий "Шахтер". Однако не стоит недооценивать сумчан, для которых это матч всей жизни. Подопечные Бессмертного сделают все, чтобы навязать борьбу именитому сопернику. Шансы пройти дальше минимальны, но у "Виктории" есть все шансы не проиграть разгромно. Прогноз – "Виктория" +2.5 (1.63).