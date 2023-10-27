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Известны судейские назначения на матчи 1/4 финала Кубка Украины. Только один поединок будет с ВАР

Кубок Украины
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ВАР будет на матче Полесья с Александрией

Известны судейские назначения на матчи 1/4 финала Кубка Украины. Только один поединок будет с ВАР

instagram.com/fc_obolon_kyiv

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Комитеты арбитров УАФ определила арбитров, которые будут обслуживать матчи 1/4 финала Кубка Украины.

Только одна игра будет проходить с использованием ВАР.

30 октября

"Виктория" - "Шахтер". Арбитр: Алексей Деревинский.

1 ноября

"Черноморец" - "Заря". Арбитр: Николай Балакин.

2 ноября

"Полесье" - "Александрия". Арбитр: Виталий Романов, арбитр ВАР - Максим Козыряцкий.

"Оболонь" - "Ворскла". Арбитр: Дмитрий Шурман.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Виктория (Сумы)
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Источник:
УАФ

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