Кубок Украины
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Известны судейские назначения на матчи 1/4 финала Кубка Украины. Только один поединок будет с ВАР
ВАР будет на матче Полесья с Александрией
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Комитеты арбитров УАФ определила арбитров, которые будут обслуживать матчи 1/4 финала
Только одна игра будет проходить с использованием ВАР.
30 октября
"Виктория" - "Шахтер". Арбитр: Алексей Деревинский.
1 ноября
"Черноморец" - "Заря". Арбитр: Николай Балакин.
2 ноября
"Полесье" - "Александрия". Арбитр: Виталий Романов, арбитр ВАР - Максим Козыряцкий.
"Оболонь" - "Ворскла". Арбитр: Дмитрий Шурман.
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Источник:УАФ
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