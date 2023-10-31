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Мышенко: Виктория была собрана три месяца назад. Команда заслуживает аплодисментов за выступление в Кубке
Сумский клуб прошел ЛНЗ, "Минай" и "Ингулец"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник сумской "Виктории" Богдан Мышенко прокомментировал игру с донецким "Шахтером" (0:3) в четвертьфинале Кубка Украины, а также рассказал о задачах команды в Первой лиге.
— И я, и мои партнеры прекрасно знали, какой соперник нам противостоит в этой кубковой встрече. Все тщательно готовились к эму поединку. Рады, что могли проверить свои силы на фоне "Шахтера". Давайте вспомним, что "Виктория" была собрана всего три месяца назад. То, как мы выступили в нынешнем розыгрыше Кубка Украины – горжусь нашей командой. Мы прошли ЛНЗ, "Минай" и "Ингулец". Это заслуживает аплодисментов.
— "Шахтер" забил уже на 17-й минуте встречи, и вам стало еще сложнее играть?
— "Шахтер" есть "Шахтер". Чувствуется этот высокий уровень. Нам было тяжело, но мы отдали все свои силы.
— Показалось, что на футбольном поле было много грубой игры. Так ли это?
— Это футбол, никто не хотел нанести травму соперникам. Это эмоции.
— Многих игроков горняков ты знаешь лично?
— Только некоторых. Раньше я играл в донецком "Металлурге", "Александрии" и пересекался на футбольном поле с большинством из нынешнего состава "горняков".
— Богдан, перейдем к делам "Виктории" в Первой лиге. У вас есть задача выйти в Премьер-лигу?
— Мы только летом собрались. Наша задача думать только о следующем матче. Но то отношение руководителей клуба к футболистам – только радует. Наши руководители создали нам отличные условия, как в тренировочном процессе, так и при подготовке к матчам. Мы стараемся, и это видно. Теперь наше внимание вновь на чемпионате Украины. 5-го ноября мы принимаем СК "Полтава", - подытожил Мышенко.
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