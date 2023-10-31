  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Мышенко: Виктория была собрана три месяца назад. Команда заслуживает аплодисментов за выступление в Кубке
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мышенко: Виктория была собрана три месяца назад. Команда заслуживает аплодисментов за выступление в Кубке

Кубок Украины
(1 голосов)

Сумский клуб прошел ЛНЗ, "Минай" и "Ингулец"

Мышенко: Виктория была собрана три месяца назад. Команда заслуживает аплодисментов за выступление в Кубке

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник сумской "Виктории" Богдан Мышенко прокомментировал игру с донецким "Шахтером" (0:3) в четвертьфинале Кубка Украины, а также рассказал о задачах команды в Первой лиге.

— И я, и мои партнеры прекрасно знали, какой соперник нам противостоит в этой кубковой встрече. Все тщательно готовились к эму поединку. Рады, что могли проверить свои силы на фоне "Шахтера". Давайте вспомним, что "Виктория" была собрана всего три месяца назад. То, как мы выступили в нынешнем розыгрыше Кубка Украины – горжусь нашей командой. Мы прошли ЛНЗ, "Минай" и "Ингулец". Это заслуживает аплодисментов.

— "Шахтер" забил уже на 17-й минуте встречи, и вам стало еще сложнее играть?

— "Шахтер" есть "Шахтер". Чувствуется этот высокий уровень. Нам было тяжело, но мы отдали все свои силы.

— Показалось, что на футбольном поле было много грубой игры. Так ли это?

— Это футбол, никто не хотел нанести травму соперникам. Это эмоции.

Читайте такжеЧигринский: Победа над Викторией - хорошая репетиция перед игрой с Динамо и другими матчами

— Многих игроков горняков ты знаешь лично?

— Только некоторых. Раньше я играл в донецком "Металлурге", "Александрии" и пересекался на футбольном поле с большинством из нынешнего состава "горняков".

— Богдан, перейдем к делам "Виктории" в Первой лиге. У вас есть задача выйти в Премьер-лигу?

— Мы только летом собрались. Наша задача думать только о следующем матче. Но то отношение руководителей клуба к футболистам – только радует. Наши руководители создали нам отличные условия, как в тренировочном процессе, так и при подготовке к матчам. Мы стараемся, и это видно. Теперь наше внимание вновь на чемпионате Украины. 5-го ноября мы принимаем СК "Полтава", - подытожил Мышенко.

По теме
yellow-arrow
Чигринский: Победа над Викторией - хорошая репетиция перед игрой с Динамо и другими матчами
yellow-arrow
Первая победа Пушича в Украине. Виктория - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор кубкового матча
yellow-arrow
Пушич - о матче с Викторией: Я больше узнаю игроков, а они меня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Мышенко Виктория (Сумы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде